Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor"
KTM sürücüsü Jack Miller, Tech3 KTM'in çaylak ismi Augusto Fernandez'i övdü.
Le Mans'ta rüya gibi bir yarış geçiren Fernandez, 12. sıradan başladığı mücadelede gerek tutarlı temposunun, gerek herkes düşerken ayakta kalmasının yardımıyla tam sekiz sıra kazandı ve mücadeleyi dördüncü sırada, podyumun sadece 1.5 saniye gerisinde tamamladı.
Son Moto2 şampiyonu, başta fabrika KTM sürücüsü Jack Miller ve fabrika Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro olmak üzere birçok güçlü ismi nispeten zayıf motosikletiyle geride bıraktı.
Bu sonuç Tech3 için de cesaret vericiydi, nitekim takım Miguel Oliveira'nın zafere ulaştığı 2020 Portekiz GP'sinden beri bu denli iyi bir sonuç elde edememişti.
Fernandez'i öven Jack Miller, "İyi gidiyor. İşini yapıyor, şikayet etmiyor, bir çaylağın yapması gerekeni yapıyor."
"Bugünkü gibi sonuçlar başınızı eğip çalışmaya devam ettiğinizde gelir. Takım olarak harika bir iş çıkarıyorlar ve onun adına gerçekten mutluyum."
"Bugün beni geçtiğinde şaşırdım, beni şok etti. Ama bir KTM'nin daha iyi iş çıkardığını görmekten de mutluluk duydum."
"Geçmişte de söylediğim gibi, bu motosiklet hepimizin işine yarıyor, ki hepimizin oldukça farklı sürüş stilleri var." dedi.
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