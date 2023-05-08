Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

Bu yılın sonunda Yamaha ile sözleşmesi bitecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nun geleceği, büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Toprak, 2024'te MotoGP'ye geçmek istiyor ve bunu Yamaha'ya da iletti. Yamaha ise hemen Toprak'a yanıt verdi ve kendisini Jerez'deki testlere davet etti. Toprak'ın başarılı test performansının ardından ise Yamaha'nın MotoGP koltuğu için ana adaylardan biri Toprak.

Geçtiğimiz günlerde hem Lin Jarvis hem de Kenan Sofuoğlu, Toprak'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuşlardı.