Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"
Toprak Razgatlıoğlu'nun menajeri Kenan Sofuoğlu, sporcumuzun geleceği hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve şu ana kadar gelen teklifler hakkında detaylar verdi.
Bu yılın sonunda Yamaha ile sözleşmesi bitecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nun geleceği, büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.
Toprak, 2024'te MotoGP'ye geçmek istiyor ve bunu Yamaha'ya da iletti. Yamaha ise hemen Toprak'a yanıt verdi ve kendisini Jerez'deki testlere davet etti. Toprak'ın başarılı test performansının ardından ise Yamaha'nın MotoGP koltuğu için ana adaylardan biri Toprak.
Geçtiğimiz günlerde hem Lin Jarvis hem de Kenan Sofuoğlu, Toprak'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuşlardı.
Kenan Sofuoğlu, Assen'de verdiği demeçlerde önceliklerinin Yamaha ile WSBK'da devam etmek olduğunu söylüyordu. Yamaha da Toprak'ı takımda tutmak istiyor ve iki taraf, bu hafta sonu Barselona'da görüştüler.
Sofuoğlu, görüşmelerin akabinde bu hafta sonu Barselona'da açıklamalarda bulundu ve Yamaha'nın teklifini beğenmediklerini, bu yüzden de reddettiklerini dile getirdi.
Enteresan bir şekilde, Yamaha'nın takım patronu Paul Denning de açıklamalarda bulunmuş ve Yamaha'nın Toprak'ı tutmak için büyük çaba gösterdiğini hatta Toprak'a verilen teklifi gördüğünde olumlu anlamda "şaşırdığını" ifade etmişti.
Fakat görünen o ki, Denning bu teklifi oldukça inanılmaz bulsa da bizim cephemizde durum öyle değil.
Yamaha'nın teklifini görene kadar diğer takımlarla görüşmediğini söyleyen Sofuoğlu, Yamaha'nın teklifini reddetmesinin ardından başka markalarla da görüştüğünü ifade ediyor.
Speedweek.com'a Toprak'ın geleceği hakkında konuşan Sofuoğlu, şunları söyledi: "Yamaha'nın teklifini reddettim. Bize, benim istediğim ve düşündüğüm şeyi teklif etmediler. Yamaha'ya Katalunya'da bir taahhütte bulunmak istediğimi söylemiştim ve Katalunya'ya kadar başka markalarla görüşmeyeceğimi de dile getirmiştim."
"Şimdi ise [Yamaha'nın teklifinin beğenilmemesinin ardından] başka markalarla da görüşüyorum. BMW'den bir teklif aldım. Ayrıca Kawasaki ve MotoGP üreticileri ile de konuşuyorum."
"Toprak, BMW hakkında güzel düşüncülere sahip. BMW'yi beğeniyor. Honda'dan ise bir teklif almadım."
"2020'de Yamaha'ya gittiğimizde, birçok kişi bana bunu yapmamamız gerektiğini söyledi. Bu kararın Toprak'ın kariyerini mahvedeceğini söyledi."
"Toprak şu anda Yamaha'da tamamen mutlu değil ve bu yüzden Toprak'ın en iyi hâlini göremiyoruz."
"Yamaha'nın pozitif tarafı ise bize uzun vadeli, çok yıllı bir kontrat önerdiler. Ayrıca Yamaha Türkiye ile yakın ilişkilerimiz var."
"Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz. Belki de birkaç ay daha Toprak'ın nereye gideceğine karar vermeyeceğiz."
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Kenan Sofuoglu
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yamaha, Toprak'a hak ettiği değeri vermiyor mu?
Sözlerine devam eden Sofuoğlu, Yamaha'nın MotoGP testinde "Toprak için oturma pozisyonunu bile ayarlamadığını" söylüyor.
Supersport'un efsane ismi Sofuoğlu, "Yamaha'nın Toprak'a yeteri kadar değer vermediğini" düşünüyor.
"Yamaha ile yapılan MotoGP testi Toprak'ın MotoGP düşüncelerini biraz geri attı. Yamaha, testlerde Toprak'ın oturma pozisyonunu bile onun için ayarlamadı. Toprak'ın makul bir şekilde test yapabilmesi için bu önemliydi."
"Yamaha'nın ona yeteri kadar değer vermediğini hissediyorum."
"Bence MotoGP, Toprak'ı mahveder ancak eğer gerçekten orada sürmek istiyorsa, menajeri olarak onun mümkün olan en iyi koltuğu alması için elimden geleni yapacağım. Sezonun nasıl gideceğini görmemiz gerek."
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