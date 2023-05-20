Morbidelli: "Yamaha ile yarım kalan bir işim var"

Morbidelli ile sözleşmesi bu sezonun ardından sona erecek olan Yamaha'nın iki ciddi alternatifi bulunmakta: Jorge Martin ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu.

Martin ismi son haftalarda ciddi ciddi konuşulmaktaydı, ancak kendisi Ducati ile sözleşmesinin sürdüğünü ve büyük ihtimalle kalacağını söyledi, dolayısıyla koltuğun favorisi Toprak gibi görünüyor.

Ancak temsilcimizin son MotoGP testinde nispeten zorlanması ve Lin Jarvis'in de Morbidelli'ye yönelebileceklerini belirtmesi nedeniyle durum halen 50-50.

Takımdaki durumu hakkında konuşan Morbidelli'nin de bir numaralı hedefi Yamaha'da kalmak.

GPOne.com'a konuşan Morbidelli, "Yamaha'da kalmaktan memnuniyet duyarım çünkü burada bulunmaktan zevk alıyorum."

"Takımdaki herkesle çok iyi anlaşıyorum ve ayrıca yarım kalan bir işim var, çünkü başarmak istediklerimi başaramadım. Sanırım bunun hakkında konuşmaya başladık bile."

"Yamaha'ya olan inancım değişmiyor çünkü hepimiz nelerin eksik olduğunun farkındayız ve ben de nelere sahip olduğumuzun farkındayım."

"Beni umutlu tutan da bu çünkü eski motosikletin hala çok daha iyi olan yönleri var. Elimizden gelenin en iyisini bir araya yapabilirsek, M1 yine en iyi paketlerden biri olabilir."

"Ne yazık ki şu anda başarılı olamıyoruz ama kendime güveniyorum, bu benim doğamda var. Takım da başarı için istekli."

"Yamaha'nın bana olan güvenine gelince, bunu onlara sormalısınız. Benim algıma göre bu yıl takım arkadaşıma [Fabio Quartararo] kıyasla oldukça güçlüyüm. Geçen yıl daha zayıftım ama artık ona meydan okuyorum." dedi.