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MotoGP / Avusturya GP / Son dakika

Crutchlow, yaptığı garip hatadan dolayı LCR’dan özür diledi

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Crutchlow, yaptığı garip hatadan dolayı LCR’dan özür diledi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Cal Crutchlow, Avusturya Grand Prix’sinde vites değiştirirken yaptığı bir hatanın motosikletinde bir sorun oluşturduğunu düşündüğünü ve bunun, tamamen sağlıklı olan motosikletini kapattığını söyledi.

Crutchlow, yaşanan büyük kazadan sonra yeniden başlatılan yarışta ilk sekizde yer alıyordu ancak 14. turda bir anda gridin en arkasına düştü.

Britanyalı sürücü yarışı 15. tamamlamayı başardı ve yarış sonrasında yaptığı açıklamada, sürüşü kaybettiğini düşündüğü için yarış çizgisi dışına çıktığını ve geriye düştüğünü söyledi. Ancak sonrasında bunun sebebinin, son viraj çıkışındaki yanlış vites seçimiyle oluşan ivme kaybı olduğu ortaya çıktı.

Crutchlow, “Bir hata yaptım. İyi bir pozisyondaydım ancak sonrasında motosiklette sorun olduğunu düşündüm. İyi sürüyordum ve ana düzlükte motosikletin kapandığını düşündüm. Ancak vites değiştirirken hata yaptığımı ve yanlış viteste olduğumu anladım.”

“Bu, kariyerimde daha önce hiç başıma gelmemişti. Son virajdan yanlış vitesle çıktım ve normalde olmam gerekenden bir vites yukarıdaydım. Yani motor gücü yoktu. Motosiklet gitmiyordu, ben de motosiklette bir sorun olduğunu düşündüm.”

 

“Takımım ve üreticim için gerçekten üzgünüm. Çünkü güçlü bir sonuç elde edebilirdik. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, motorda hiç güç yoktu.”

“Ancak anlaşılan bu benim hatamdı.”

“Motosikletimizi geliştirmeliyiz. Taka’yı (Nakagami) takip ettiğimde, sahip olduğumuz sorunu görebiliyorduk. Viraj girişlerinde ve çıkışlarında sorun var. Ancak bu durgunluk hissi, sizi virajlarda zorluyor. Viraj ortasında da motosikletin arkası çok istikrarsız ve bu, tüm 2020 boyunca bizim için bir sorundu.”

“Bunu düzeltemiyoruz. Bu, hemen düzeltebileceğimiz bir şey değil. Motosiklette birçok şey denedik, ancak şu anda çalışmıyor. Ancak bunu bu hafta Honda ile değerlendirmeye devam edeceğiz, çünkü artık daha fazla bilgimiz var ve Taka’dan gelen veriler de var ve motosiklet ile motorun neden bu sorunları oluşturduğunu görebiliriz.” şeklinde konuştu.

 
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Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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