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MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Dovizioso, Vinales'ten 'daha büyük' bir şampiyonluk adayı"

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Quartararo: "Dovizioso, Vinales'ten 'daha büyük' bir şampiyonluk adayı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP şampiyonası lideri Fabio Quartararo, Avusturya Grand Prix galibi Andrea Dovizioso'nun gelecek yılki takım arkadaşı Maverick Vinales'e kıyasla daha büyük bir şampiyonluk adayı olduğunu söyledi.

Dovizioso, geçen hafta sonu Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışta 2020 sezonundaki ilk zaferini elde etti ve bu, onu şampiyonada ikinci sıraya çıkarırken, Petronas Yamaha sürücüsü Quartararo ile arasında artık sadece 11 puan var.

Quartararo, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya yarışlarında zorlandı ve sırasıyla yedinci ile sekizinci oldu.

Fransız sürücü, Dovizioso'nun şampiyonluk için savaşma tecrübesi olduğunu ve bundan ötürü Vinales'e kıyasla daha büyük bir rakip olduğunu belirtti.

Quartararo, "Elbette Marc Marquez, sakatlıktan döndükten sonra en iyi sürücülerden biri olacak. Ama şimdi Dovi'yi Maverick'ten daha fazla şampiyonluk adayı olarak görüyorum çünkü Dovi'nin çok fazla tecrübesi olduğunu biliyoruz."

"Baskıyla nasıl savaşacağını biliyor. Ayrıca, belki de son turlarda biraz daha kolay savaşmasını sağlayacak bir motosikleti var."

"Bu yüzden, Dovi'yi Maverick'ten daha büyük bir aday görüyorum, çünkü Maverick ile hemen hemen aynı motosiklete sahip olduğumuzu biliyorum. Yani, onunla savaşabileceğimi biliyorum."

"Ama sonra Dovi'nin sahip olduğu, böyle bir hızınız varsa, bu gerçekten şaşırtıcı. Bizden 10 km/s daha hızlı olmak harika hissettiriyor olmalı. Yani Evet, Dovi'yi daha büyük bir rakip olarak görüyorum." dedi.

Vinales, Brno ve Red Bull Ring'de sırasıyla 14 ile 10. sıralarda yer aldı.

Quartararo'nun 19 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Vinales, "Şampiyonayı düşünmüyorum."

"Tüm bu hatalarla şampiyonluk kazanabileceğinize inanmak zor, bu yüzden bunu düşünmüyorum. Sadece motosikletten maksimumu almaya çalışıyorum."

"Motosiklet iyi olduğu zaman, sürekli ilk üçe girdiğimi ve pole pozisyonunda aldığımı görebilirsiniz."

"Ama motosiklet iyi olmadığında, mucizeler yaratamam ve sürücüleri geçmek gerçekten çok zor. Onları frenlemede geçemezsiniz, bu yüzden zor bir durum."

"Sabırlı olacağım, kendi anımı beklemeye devam edeceğim ve göreceğiz."

"Ksinlikle şampiyonluğu düşünmüyorum çünkü şu anda sahip olduğumuz şeylerle karmaşık bir durum var."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al , Fabio Quartararo , Maverick Viñales Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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