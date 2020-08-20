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MotoGP / Son dakika

Vinales, Quartararo'nun şampiyonluk yorumlarına cevap verdi

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Vinales, Quartararo'nun şampiyonluk yorumlarına cevap verdi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Maverick Vinales, Fabio Quartararo'nun şampiyonluk adayı için Ducati'den Andrea Dovizioso'yu tehlike olarak görmesini kendisinin üstündeki baskıyı azaltacağını söyledi.

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Quartararo şu anda şampiyonada lider durumda bulunurken onun 11 puan gerisinde son yarışı kazanan Dovizioso ve 19 puan gerisinde Yamaha fabrika takımı sürücüsü Vinales yer alıyor.

Vinales, Quartararo'nun bu yorumlarını pek önemsemediğini ve kendisinin şu an için şampiyonluk mücadelesini düşünmediğini söyledi.

Vinales, "O şekilde düşünmeleri iyi bir şey çünkü bu üzerimdeki büyük baskıyı azaltıyor. Bu açıdan benim için mükemmel."

"Henüz iyi bir yarış geçiremediğimiz için gerçek potansiyelimizi gösteremedik."

"Birkaç defa podyuma çıktık ancak yarışlarda çok fazla hata yaptık. Bu yüzden bir ritm tutturmamız lazım. Bizim için iyi olan, özellikle Misano ve Aragon gibi pistlere gitmemiz lazım. O pistler benim için, sürüş stilim için gerçekten iyi."

"Ancak göreceğiz. Şu anda şampiyonayı düşünmüyoruz. Sadece motosikleti geliştirmeyi düşünüyoruz çünkü geliştirmemiz gereken bazı noktalar var."

"Ben her yarışa tek tek yaklaşıyor ve motosikleti yarışlarda iyileştirmeye çalışıyorum. Şu an için en önemlisi bu." dedi.

Vinales, Avusturya GP'nin yeniden başlamasının ardından ilk turlarda sıkıntı yaşadı ve geriledi. Ardından tekrar durumu düzeltmeye çalıştı.

Vinales, Avusturya'da yaşadıkları sorunları çözmek için ikinci yarışın önemli bir fırsat olacağını düşünüyor.

Vinales, "Genel olarak gerçekten iyi bir hafta sonu geçirdik. Cumartesi günü Q2'de olmasak da, ardından tur zamanlarımızı iyileştirdik. Hızlı ve istikrarlıydık. 

"Sonrasında pole pozisyonunu kazandık. Artık yarışta neyi geliştirmemiz gerektiğini bulmamız lazım."

"Tabii ki bu hafta sonu bunu başarmak için iyi bir fırsat olacak. Bunu yapmaya çalışacağız." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al , Fabio Quartararo , Maverick Viñales Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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