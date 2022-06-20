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MotoGP / Almanya GP Haberler

Bradl, Honda'nın sorunlarını "kabul edilemez" buluyor

Honda sürücüsü Stefan Bradl, Sachsenring'de motosikletin bacağını yakmasının ardından takımı eleştirdi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Altay Gök
Bradl, Honda'nın sorunlarını "kabul edilemez" buluyor
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Honda, 2010'dan bu yana Sachsenring'in tartışmasız hakimiydi, burada yapılan son 11 yarışta Dani Pedrosa 3, Sachsenring denince akla gelen ilk isim olan Marc Marquez ise tam 8 zafer kazandı. 

Ancak bu sene işler Honda için hiç iyi gitmedi ve takım 1982 Fransa GP'sini boykot ettiğinden bu yana ilk kez bir MotoGP yarışından puansız ayrıldı -bu 663 yarışlık puan serisinin sonu anlamına geliyordu. 

Sağ kolundan ameliyat olan ve büyük ihtimalle sezonu kapatan Marquez'in yerine yarışan Honda test sürücüsü Bradl, damalı bayrağa ulaşabilen tek Honda sürücüsüydü.

Alman sürücü, galip Fabio Quartararo'nun 52 saniye gerisinde 16. oldu ve yarıştan puansız ayrıldı

Yarışın ardından konuşan Bradl, 30 dereceye varan sıcak hava koşullarının onu epey zorladığını ve  Honda motorunun sağ ayağında ve bacağında yanıklara yol açtığını söyledi.

Bradl, "Çok ama çok üzücü bir gündü."

"Sıcak hava koşullarında büyük sıkıntılar yaşadım, ilk birkaç virajda önümdeki sürücüleri takibi sürdürmemin ardından sonra sağ elim çok ısındığı için fren yapamadım ve motosikletin kontrolünü kaybettim." 

"Birkaç turdan sonra motosikletin ve vücudumun biraz temiz hava alabilmesi için tamamen pes ettim. Sadece yarışı bitirmeye çalışıyordum -ki neden damalı bayrak görmeye çalıştığımı bilmiyorum, fiziksel olarak limitlerin üstündeydim."

“Sonra sağ bacağımı yaktım çünkü motosiklet çok sıcaktı."

Stefan Bradl, Repsol Honda Team

Stefan Bradl, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Motor çok ısınmıştı veya başka bir şey vardı, bunun vücudu etkilemesi kabul edilemez." 

“Kısacası takım için çok üzücü bir gün oldu. Kabul edilemez bir durumun içindeyiz." dedi.

Cuma günü yaptığı bir kazada kaburgasından sakatlanan diğer Repsol Honda sürücüsü Pol Espargaro, nefes almakta zorlandığı için yarıştan çekildiğini ve motosikletin ayağını yaktığını söyledi.

Espargaro, "Zor bir hafta sonuydu."

"İlk antrenmanlarda kaburgalarımın yaralanmasının ardından tüm hafta sonunu acı içinde geçirmek kolay değildi, nitekim kaburgaların iyileşmesi için zamana ihtiyaç var, bunun stresi ile MotoGP motosikleti sürmenin stresi birleştiğinde durum daha da kötüleşiyor."

"Daha az acı çekmek amacıyla yarıştan önce iğne yaptırdım, ancak bu sıcakta işe yaramadı."

"Ağrılarım daha da arttı ve bir noktada nefes alamadım. Biraz başım dönüyordu, ayrıca Honda'ya geldiğimden beri yaşadığımız bir sorun olan pedal ısısı da oldukça acı vericiydi."

"Yarıştan çekilmeye karar verdim, devam edemeyecek durumdaydım." dedi.

LCR Honda ikilisi Takaaki Nakagami ve Alex Marquez de damalı bayrak göremedi. Nakagami yedinci turda kaza yaparken, Marquez teknik sorunlar nedeniyle yarışa veda etti.

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