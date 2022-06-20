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MotoGP / Almanya GP Haberler

Quartararo, lastik seçiminde kumar oynadığını kabul ediyor

Sachsenring'de galibiyete ulaşan Fabio Quartararo, arka lastik seçiminin "gerçekten riskli" olduğunu ve ilk turları korku içinde geçirdiğini söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Quartararo, lastik seçiminde kumar oynadığını kabul ediyor
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Quartararo, 50 dereceye varan pistte orta arka lastiği tercih eden iki sürücüden biriydi. Bu riskli seçime rağmen lastik yönetiminde zorluk yaşamayan şampiyona lideri, tüm turları lider götürdüğü yarışı beş saniye farkla kazanmayı ve şampiyonadaki puan farkını 34'e çıkarmayı başardı. 

Lastik seçimi konusunda kumar oynadığını kabul eden Quartararo, ilk turlarda lastikler çok fazla yüklendiğinden endişelendiğini söylüyor.

Yarışın ardından konuşan Quartararo, "Yorgun hissediyorum. Hafta sonu boyunca hastaydım ve yarışta biraz öksürüyordum."

"Söylenebilecek bir şey yok. Arka tarafta orta lastik tercih ederek oldukça riskli bir seçim yaptık, neyse ki performans beklediğimden daha iyiydi, kısaca şanslıydık." 

"Aşırı mutluyum, bu oldukça özel bir zafer, tıpkı Barselona gibi."

"Cuma günü çok iyi değildim, yarışta ise çok daha iyiydim. Isınma turlarında kullanılmış orta lastiklerin doğru seçim olduğunu hissettim çünkü 27 tur boyunca 1.22 gibi bir seviyede kalmayı başarmıştım."

"Yarışta koşullar tamamen farklıydı ve ilk turların ardından korkuya kapılmıştım, nitekim daha hızlı gidebilmek için lastikleri gereğinden fazla kullanıyordum." 

"Arka lastikler son beş-altı tur boyunca tam anlamıyla felaketti. Ön taraftaki hissiyat ise süper iyiydi." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'nun 2022'deki üçüncü galibiyeti, motosikletteki beygir gücü ve arka taraftaki yol tutuşuyla ilgili sorunlar göz önüne alındığında, Yamaha'nın pek iyi olması beklenmeyen bir dönemde geldi.

Her zamankinden daha iyi hissedip hissetmediği sorulan Quartararo, "Tabii ki her yarıştığımda her zamankinden daha iyi hissediyorum."

“Öğreniyorum ve her yarış yeni bir şeyler keşfettiğimi hissediyorum."

"30 tur boyunca önde kalmak ve tutarlı tur zamanları kaydetmeye odaklanmak çok zordu."

"Benzer bir durum yaşadığım Barselona'nın bu konuda epey yardımı dokundu, yine de kendime güveniyor ve motosikleti her zamankinden daha iyi sürdüğümü hissediyorum." dedi.

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