Rins, 2023 MotoGP sezonu için LCR Honda ile görüşüyor!

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Geçen ay Suzuki'nin MotoGP'den ayrılacağını açıklamasıyla sürücü pazarı iyice kızıştı çünkü hem 2020 dünya şampiyonu Joan Mir hem de üç yarış galibiyeti bulunan Alex Rins gibi iki üst düzey sürücü, beklenmedik şekilde piyasaya girdi.

Mir, 2023'te Marc Marquez ile birlikte Honda fabrika takımında yarışacak gibi görünürken, şimdi de Rins'in LCR Honda takımına katılacağı ortaya çıktı.

Motorsport.com Rins ve LCR arasında ilk temasların kurulduğunu ve hatta ikinci safhaya geçildiğini öğrendi.

Tarafların önümüzdeki 15 günlük süreçte kontrat görüşmelerini sonuçlandırması ve karara bağlaması bekleniyor.

Rins'in gelişi hala birkaç faktöre bağlı gibi görünüyor. LCR'a motosiklet tedarik eden Honda'nın anlaşmaya onay vermesi gerekiyor ve tabii geçişin mali şartları da sonuçlandırılmalı.

Alex Rins'in bilek sakatlığı nedeniyle yarışamadığı Almanya yarışında bu alanda epey ilerleme kaydedilmiş durumda.

Honda takım patronu Alberto Puig, her iki Suzuki sürücüsüyle de temas halinde olduklarını doğruladı ve şunları söyledi: "Honda, Suzuki'nin geleceğiyle ilgili çıkan haberlerin ardından bizimle temasa geçen iki Suzuki sürücüsüyle de görüştü."

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez'in MotoGP geleceği, sürücü pazarında işlerin nasıl geçeceğine bağlı olacak fakat LCR Honda, sürücü kadrosunu tamamen yenilemek istiyor.

Takaaki Nakagami'nin geleceği de bir süredir şüpheliydi ve Moto2 sürücüsü Ai Ogura'nın gelecek yıl LCR'de Japon sürücünün yerini alacağı konuşuluyordu.

Bu durumda Nakagami'nin 2023'te HRC'nin test sürücüsü olması ve bu görevi Stefan Bradl ile yürütmesi bekleniyor.

Son aylarda birkaç sürücünün adı LCR Honda sürücüsü Alex Marquez'in yeriyle anılıyordu.

KTM ile anlaşan Jack Miller bu isimlerden ilkiydi. Son olarak gelecek yıl KTM fabrika takımındaki koltuğunu kaybedecek Miguel Oliveira'nın adı bu koltukla anıldı.

Bir hafta önce, Oliveira'nın Gresini Ducati ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilmişti ancak bu ihtimal giderek azalıyor. Anlaşmanın önündeki en büyük engel mali taraf gibi görünüyor.

Ducati, tabloya uymadığı için 27 yaşındaki sürücünün maaşını ödemek istemiyor. Marka, Enea Bastianini gibi sadece genç yeteneklerle doğrudan sözleşme yapmak istiyor. Bastianini, bu hafta sonu Sachsenring'de Ducati ile yeni sözleşme imzaladı ancak Francesco Bagnaia'nın fabrika takımında takım arkadaşı olup olmayacağı henüz belli değil. Seçim, Bastianini ve Jorge Martin arasında olacak.

Oliveira'nın Gresini ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa, muhtemelen yeni sezonda Aprilia uydu takımı RNF'ye geçecek. Bu hareketin arkasında Aprilia CEO'su Massimo Rivola var.

Bu takım Raul Fernandez ile de ilgileniyor ancak Fernandez'in gidişi KTM tarafından engelleniyor.

Repsol Honda'dan ayrılması beklenen Pol Espargaro ise muhtemelen Tech3 ile sözleşme imzalayacak.