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MotoGP / Valencia GP Haberler

Bagnaia, stresli olduğu iddialarını reddediyor

MotoGP şampiyona lideri Francesco Bagnaia, sekizinci sıradan başlayacağı final yarışının stressiz geçeceğinde ısrarcı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bagnaia, stresli olduğu iddialarını reddediyor
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Tarihi bir geri dönüş gerçekleştiren Bagnaia, an itibariyle şampiyonada 23 puan farkla önde ve kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşması için ilk 14'e girmesi yeterli olacak.

Bunun etkisiyle mi bilinmez fakat İtalyan sürücü hafta sonu boyunca nispeten zayıf bir performans sergiledi. Cuma günü tempo tutturmakta zorlanan ve Cumartesi günü sıralama turlarını ancak sekizinci tamamlayan Bagnaia, yarışın ise çok daha kolay geçeceğini düşünüyor.

Autosport'a konuşan Bagnaia, "Açıkçası asla stres yapmayacağım tek seansın yarış olacağını düşünüyorum, nitekim sadece mücadeleye odaklanacağım." 

"Durum Malezya'da da aynıydı, kolay bir hafta sonu değildi ancak yarışta tamamen konsantre durumdaydım."

"Bu yüzden belki de yarın genel olarak hafta sonuna kıyasla daha iyi geçebilir. Ancak elbette geçen sezona göre daha büyük beklentilere sahibim."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tüm Ducati sürücülerinin bu hafta sonu ön taraftan şikayetçi olduğunu görüyorum. Ön tarafı daha az hissediyorsunuz ancak bu sayede daha sert fren yapabiliyorsunuz. Ne tuhaftır ki bu durumun bana pek yardımı dokunmadı."

"Yeni lastiklerle de istediğim gibi sürüş yapmakta zorlanıyorum, nitekim ön tarafı hissedemiyorum, yine de kullanılmış lastiklerle epey rekabetçiyiz." 

"Yarın için kesinlikle bir şeyler yapmalıyız, takımın iyi fikirlere sahip olduğunu ve bana yardım edebileceklerini düşünüyorum.

"Ancak yarınki düşüncem kazanmak değil, sadece sakin olmak. Beladan uzak durmak için başlangıçta bazı riskler alacağımdan eminim." dedi.

Son olarak stres yaptığı için sıralama turlarında başarısız olduğunu reddeden Bagnaia, "Sanırım tek şey risk almamaya çalışmamdı, Malezya'da yaptığımız gibi hata yapmadan rekabetçi olmaya çalışıyordum. Belki de asfalt eskimeye başladığı için burada epey kaza yaşanıyor."

"Ama bunun performansımı etkilediğini düşünmüyorum." dedi.

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