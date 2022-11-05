Quartararo, tüm zorluklara rağmen çok iyi bir sezonu geride bıraktığını söylüyor

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Sezonun büyük bölümünü lider götüren ancak son yarışlarda gerek kendi formunun, gerek de Yamaha'nın formunun düşmesi nedeniyle Bagnaia'nın gerisine düşen Quartararo, Valencia'daki sezon finaline rakibinin 23 puan gerisinde giriyor.

Şampiyon olmak için yarışı kazanmaktan ve rakibinin mücadeleyi 15. veya daha geride tamamlamasını beklemekten başka seçeneği olmayan son şampiyon, her şeye rağmen şampiyonluk savaşını bu noktaya getirebildiği için kendisiyle gurur duyuyor.

Autosport'a konuşan Quartararo, "Elbette geçirdiğim sezondan ötürü memnunum."

"Hem ben, hem de takım olarak birkaç hatamız oldu. Ancak sezona nasıl başladığımızı da düşünürsek, mutlu hissettiğimi ve birçok şey öğrendiğimi söyleyebilirim."

"Söylediğim gibi, yarın ne olursa olsun kötü hissetmeyeceğim."

Valencia'daki sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlayan Quartararo, kariyerinin en iyi Cumartesi günlerinden birini geçirdiğini ve sadece yarıştan zevk almaya bakacağını söylüyor.

Fransız sürücü, "Şu an şampiyonluğu pek düşünmüyorum. Sadece galibiyete ulaşmayı düşünüyorum."

“Eğer yarışı kazanabilirsek bir şeyler olabilir, dolayısıyla ana hedefim damalı bayrağı ilk sırada görmek, kendi açımdan yapabileceğim tek şey bu."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Miquel Liso

"Şu anda yarışı kazanabilecek bir pozisyondayız, tempomuz yeterli ve lastikler de iyi durumda."

"Dolayısıyla kendime güveniyorum. Almanya'dan bu yana galibiyet mücadelesi veremedik, bu nedenle son tura kadar savaşabilmek büyük önem taşıyor."

"Şimdiden çok iyi bir hafta sonu oluyor, fakat her şeyi bir günde kaybedebiliriz."

"Yarış için sabırsızlanıyorum. Sürüşü kolay bir motosiklete sahip değiliz, özellikle ilk virajdaki frenlemede motosiklet epey titriyor."

Takımın yarış boyunca kendisini şampiyonluk savaşının gidişatı hakkında bilgilendirmeyeceğini söyleyen Yamaha sürücüsü, Bagnaia'nın ne yapacağıyla ilgilenmediğini de ekliyor.

Bagnaia'nın sıralama turlarını sekizinci sırada tamamlaması sorulan Quartararo, "Açıkçası umurumda değil."

“Bu komik, nitekim televizyonda ikimizin yarıştığı gösteriliyor, ancak günün sonunda sadece kendime odaklanmak durumundayım."

“Şampiyonadaki fark beş puan değil ve yakın bir mücadele yok. Fark oldukça büyük, dolayısıyla sadece galibiyete ulaşmakla ilgileniyorum. Bagnaia'nın ne yapacağı benim sorunum değil." dedi.