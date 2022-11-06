Marquez, "Fabio galibiyet için bana temas ederse anlayışla karşılarım"

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Sezon finaline Francesco Bagnaia'nın 23 puan arkasında giren Quartararo, şampiyonluk şansını sürdürebilmek için kazanmak ve Bagnaia'nın ya 15. olmasını, ya da puan alamamasını beklemek zorunda. Quartararo, diğer tüm ihtimallerde şampiyonluğu kaybedecek.

İyi bir Cumartesi geçiren ve bir kez daha ilk çizgiye çıkmayı başaran Marquez, mutlak galibiyete ihtiyacı olan Fransız sürücünün agresif bir yarış geçirmesini bekliyor.

Marquez, "Yarın Fabio'nun epey zorlayacağını görebiliyorum. Başka sürücülerle temas yaşama ihtimali de mevcut. Eğer bu durumda kalan isim ben olursam anlayışla karşılarım."

"Elbette bunu istemem, ancak dünya şampiyonluğu için savaşıyor olacağı için agresifliğinin arkasındaki motivasyonu da anlayabilirim."

"O akıllı bir sürücü, fakat doğru olanı yapmak zorunda. Kesinlikle hücum modunda olacak, aslında herkes hücum modunda olacak. Özellikle Ducati sürücülerinin Pecco'ya yardım için yarışa asılacağını düşünüyorum."

"Fakat ben de iyi bir yarış geçirmek istiyorum. Bu benim için sadece bir diğer yarıştan ibaret, sahnede ise Pecco ve Fabio olacak. Yarın herkes bu ikiliye dikkat edecektir." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Valencia'da pole pozisyonuna ulaşarak sezonun beşinci, arka arkaya ise üçüncü pole pozisyonunu elde eden Jorge Martin de Yamaha sürücüsünün agresif olmasını bekliyor.

İlk virajda mücadele bekleyip beklemediği sorulan Martin, "Bu daha çok start anında yaşanacaklara bağlı. Elbette yarışa iyi bir başlangıç yapmak istiyorum, ancak hepimiz Fabio'nun agresif bir yarış geçireceğinin farkındayız."

"Umarım başka bir sürücüyle çarpışmaz, istediğim tek şey bu, nitekim bizler de çok agresif olacağız. Bu herkes için geçerli."

"Fabio ile mücadele etmek durumunda kalırsam olacakları göreceğiz. Eğer hızlıysa kendisini takip edeceğim, eğer yavaşsa kendisini geçmeye çalışacağım. Benim için normal bir sürücüden farksız."

"Elbette hepimiz Fabio ve Pecco'ya karşı dikkatli davranıyoruz. Yarın da maksimum dikkat sergilemem gerek, nitekim şampiyonluk için savaşıyor olsam aynı muameleyi isterdim."

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Miquel Liso

Mücadeleye üçüncü sıradan başlayacak olan Jack Miller da aynı görüşleri yineledi.

5 yıllık Ducati macerasını noktalamaya hazırlanan Miller, "Günün sonunda kimseyle temas yaşamak istemezsiniz, bu hiçbirimiz için ideal değil."

"Ancak günün sonunda bu bireysel bir spor, dolayısıyla Katar'daki veya geçen haftaki gibi sıkı bir şekilde yarışıyor olacağız."

"Yarışırken her zaman dikkatli olmaya da çalışıyoruz. Beni yanlış anlamayın, asla birine bilerek çarpmam veya temas etmem, bu kesin." dedi.