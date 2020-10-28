Aprilia, son 3 yarış için Smith'in yerine Savadori'yi getirdi

Test sürücüsü Smith, sezonun başında 18 aylık doping men cezasını yerine getiren bir kez GP galibi Andrea Iannone’nin yerine getirilmişti.

Britanyalı sezon boyunca 12 puan kazandı ve Endülüs GP’sinde 12. olarak en iyi skorunu elde etti.

Fakat Aprilia dün yaptığı açıklamada Smith’in takımla sezonun sonunu getirmeyeceğini duyurdu. Smith takımdan tamamen ayrılmayacak, bunun yerine test sürücüsü görevinde devam edecek.

Onun yerineyse eski Dünya Superbike sürücüsü ve mevcut Aprilia test sürücüsü Savadori getirilecek ve sürücü MotoGP'ye girişini önümüzdeki ayın Avrupa Grand Prix’sinde yapacak.

Savadori bu senenin başında Aprilia’nın MotoGP test sürücüsü oldu ve İtalya CIV Superbike Şampiyonası'nı RSV4’üyle domine etti.

Aprilia CEO’su Massimo Rivola, “Öncelikle Bradley’e bu seneki çabaları için teşekkür etmek isterim. Kendisi beklenmedik fabrika takımı sürücülüğü görevini onurla ve öne çıkan performansıyla yerine getirdi. Takıma katkıları ise çok değerli.”

“Şu anda sabırsızlıkla Lorenzo’nun ilk yarışını bekliyoruz. Bu yükseliş tabii ki CIV sürücüsü olarak geçirdiği ve Superbike kategorisini domine ettiği başarılı sezonunun ödülü. Fakat aynı zamanda 2021’de de RS-GP aracımızın test sürücüsü olacak birisi için bir büyüme adımı da.”

“Henüz yolun başındaki projemizi yarışta sürmek de hem Lorenzo hem de Aprilia Racing için bir ilerleme olacak.” dedi.

Savadori, “Mutlu olduğumu söylemek tevazu olur, baştan Aprilia Racing’e bana bu güzel fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum.”

“Yarışa RS-GP'nin testleri sırasında yaptıklarım ve henüz sonlanan CIV sezonu sayesinde hazır olarak geleceğim. Benden en yüksek formu ve maksimum odaklanmayı isteyen zorlu bir şampiyonaydı.”

“Şimdi fikirlerimi yeniden gözden geçirmem gerekiyor. RS-GP üstünde geçirdiğim kilometreleri kafamda derlemem ve ilk antrenman seansına hazır ve odaklanmış bir şekilde geldiğimden emin olmam lazım.” dedi.

Iannone’nin doping men cezasının iptali konusundaki kararın Kasım ortasında açıklanması bekleniyor, 2 hafta öncesindeyse Spor Tahkim Mahkemesi tarafından bir görüşme yapılacak.

LCR Honda’dan ayrılacak olan Cal Crutchlow’un gelecek sene Aleix Espargaro'nun takım arkadaşı olacağı iddia ediliyor ancak henüz resmi duyuru yapılmadı.