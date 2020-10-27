Mir: "MotoGP unvanı 2017 Moto3 şampiyonluğumla aynı değerde olur"

Pazar gününün Teruel Grand Prix’sinde 12. başladıktan sonra üçüncülüğü alan ve bu sezonki altıncı podyumunu elde eden Mir, sezon bitimine üç yarış kala şampiyonayı önde götürüyor.

İkinciAragon hafta sonu boyunca yaptıkları açıklamalarda bir çok sürücü, sezon boyunca yarış kazanamamasına rağmen Mir’in şampiyonluk için favori adayları olduğunu belirttiler. Mir, 2017’de Moto3 unvanı için savaşırken şampiyonluk yolundaki baskıları da tecrübe etmiş oldu.

Bunun MotoGP’de kendisine olan yararı sorulduğunda Mir “Tabii ki farklı, farklı anlar. Benim için o unvan ve bu unvan aynı değerde. Eğer sonunda unvanı alabileceksem Moto3 şampiyonluğuna atfettiğim değerle bu aynı olacak.”

“Biraz daha olgun olduğum doğru, biraz baskıyı anlayacak ve yönlendirecek tecrübeye sahibim. Dolayısıyla 2017’deki unvanın bana çok şey öğrettiğini düşünüyorum.” dedi.

Aragon GP’sinde şampiyona liderliğini aldıktan sonra Mir, yarışlara odağının tüm şampiyonluk ihtimallerini düşünecek şekilde değişmediğini söyledi.

Motorsport.com tarafından, şampiyonluğa odaklanacak şekilde bakış açısını değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Mir “Bence bu çok büyük bir hata olur, çünkü hepimiz bir hata yapabileceğimizin farkındayız, özellikle şu anda. Fakat hızlı olmamız gerek ve hızlı olmaya çalıştığınız her zaman daha çok risk olacaktır, daha kolay hata yapabilirsiniz.”

“Önemli olan oradaki dengeyi yakalamak ve o ana kadar riske girmek... Mesela bu yarışta o an, ilk iki sürücüyü yakalayabileceğimi düşündüğüm andı. Ama sonra yakalayamayacağımı anladım ve kendime neden zorlamaya devam ettiğimi ve yarışı kazanamayacağımı bile bile bir kaza riskine girdiğimi sordum. ”

“Yani olay da bu aslında. Bazı anlarda şampiyonluğu düşünmemize gerek yok, mesela ilk turlarda şampiyonluğu hiç düşünmüyordum. Ama sonra bir an belki evet, belki düşündüm. Aralarında bir tavizde bulunmalısınız.” dedi.