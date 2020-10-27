MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Mir: "MotoGP unvanı 2017 Moto3 şampiyonluğumla aynı değerde olur"

paylaşım
yorumlar
Mir: "MotoGP unvanı 2017 Moto3 şampiyonluğumla aynı değerde olur"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Suzuki pilotu Joan Mir, 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası için savaşına atfettiği değerin 2017 Moto3 unvanını aldığı zamanla aynı olduğunu söyledi.

Pazar gününün Teruel Grand Prix’sinde 12. başladıktan sonra üçüncülüğü alan ve bu sezonki altıncı podyumunu elde eden Mir, sezon bitimine üç yarış kala şampiyonayı önde götürüyor.

İkinciAragon hafta sonu boyunca yaptıkları açıklamalarda bir çok sürücü, sezon boyunca yarış kazanamamasına rağmen Mir’in şampiyonluk için favori adayları olduğunu belirttiler. Mir, 2017’de Moto3 unvanı için savaşırken şampiyonluk yolundaki baskıları da tecrübe etmiş oldu.

Bunun MotoGP’de kendisine olan yararı sorulduğunda Mir “Tabii ki farklı, farklı anlar. Benim için o unvan ve bu unvan aynı değerde. Eğer sonunda unvanı alabileceksem Moto3 şampiyonluğuna atfettiğim değerle bu aynı olacak.”

“Biraz daha olgun olduğum doğru, biraz baskıyı anlayacak ve yönlendirecek tecrübeye sahibim. Dolayısıyla 2017’deki unvanın bana çok şey öğrettiğini düşünüyorum.” dedi.

İlgili İçerik:

Aragon GP’sinde şampiyona liderliğini aldıktan sonra Mir, yarışlara odağının tüm şampiyonluk ihtimallerini düşünecek şekilde değişmediğini söyledi.

Motorsport.com tarafından, şampiyonluğa odaklanacak şekilde bakış açısını değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Mir “Bence bu çok büyük bir hata olur, çünkü hepimiz bir hata yapabileceğimizin farkındayız, özellikle şu anda. Fakat hızlı olmamız gerek ve hızlı olmaya çalıştığınız her zaman daha çok risk olacaktır, daha kolay hata yapabilirsiniz.”

“Önemli olan oradaki dengeyi yakalamak ve o ana kadar riske girmek... Mesela bu yarışta o an, ilk iki sürücüyü yakalayabileceğimi düşündüğüm andı. Ama sonra yakalayamayacağımı anladım ve kendime neden zorlamaya devam ettiğimi ve yarışı kazanamayacağımı bile bile bir kaza riskine girdiğimi sordum. ”

“Yani olay da bu aslında. Bazı anlarda şampiyonluğu düşünmemize gerek yok, mesela ilk turlarda şampiyonluğu hiç düşünmüyordum. Ama sonra bir an belki evet, belki düşündüm. Aralarında bir tavizde bulunmalısınız.” dedi.

Teruel GP galibi Morbidelli, yarışın "iki tur sürdüğünü" düşünmüş

Önceki haber

Teruel GP galibi Morbidelli, yarışın "iki tur sürdüğünü" düşünmüş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Joan Mir
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

Massa: "Schumacher daha çalışkandı, Hamilton ise daha yetenekli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Schumacher daha çalışkandı, Hamilton ise daha yetenekli"

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Sainz: “Mercedes’leri geçmek oldukça kolaydı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: “Mercedes’leri geçmek oldukça kolaydı”

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!

Son Haberler

Mir: "MotoGP unvanı 2017 Moto3 şampiyonluğumla aynı değerde olur"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Mir: "MotoGP unvanı 2017 Moto3 şampiyonluğumla aynı değerde olur"

Teruel GP galibi Morbidelli, yarışın "iki tur sürdüğünü" düşünmüş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Teruel GP galibi Morbidelli, yarışın "iki tur sürdüğünü" düşünmüş

MotoGP, sürücülerin COVID-19 kısıtlamalarına uymamalarından rahatsız
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP, sürücülerin COVID-19 kısıtlamalarına uymamalarından rahatsız

Nakagami: "İnanılmaz baskıyı kaldıramadım"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Nakagami: "İnanılmaz baskıyı kaldıramadım"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

23dk
2
Formula 1

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

3
Formula 1

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!

1s
4
Formula 1

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!

3s
5
Formula 1

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

Son Haberler

Mir: "MotoGP unvanı 2017 Moto3 şampiyonluğumla aynı değerde olur"
MOTOGP

Mir: "MotoGP unvanı 2017 Moto3 şampiyonluğumla aynı değerde olur"

Teruel GP galibi Morbidelli, yarışın "iki tur sürdüğünü" düşünmüş
MOTOGP

Teruel GP galibi Morbidelli, yarışın "iki tur sürdüğünü" düşünmüş

MotoGP, sürücülerin COVID-19 kısıtlamalarına uymamalarından rahatsız
MOTOGP

MotoGP, sürücülerin COVID-19 kısıtlamalarına uymamalarından rahatsız

Nakagami: "İnanılmaz baskıyı kaldıramadım"
MOTOGP

Nakagami: "İnanılmaz baskıyı kaldıramadım"

Marquez: "Puan için kaza yapmaktansa, podyum için kaza yapmak daha iyi"
MOTOGP

Marquez: "Puan için kaza yapmaktansa, podyum için kaza yapmak daha iyi"

Son Videolar

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.