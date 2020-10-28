Dovizioso'nun arka lastiği tamamen bitmiş

Ducati Aragon'da bir kez daha çok zorlandı. Sıralamalarda 17. olan Dovizioso, yine yarışta durumu düzeltmeye çalışmak zorunda kaldı.

Yarış içerisinde 9. sıraya kadar yükselen ve 8. sıradaki Fabio Quartararo'yu zorlayan Dovizioso, 8. virajda frenlemede yaptığı hata sonucunda 13. sıraya geriledi.

İtalyan sürücü yarışta birçok sürücü gibi yumuşak arka lastiği kullandı ancak bu seçim kendisi için işe yaramadı.

Dovizioso, "Yarış içerisinde ilk başta hızım grup içerisinde fena değildi ancak yumuşak lastik herkes için aşırı yumuşaktı ve performans düşüşü herkes için devasa oldu."

"Ancak agresif sürüyorsanız ve motosiklet üzerinde rahat olmadığınız için pürüzsüz bir sürüş yapmıyorsanız, o zaman daha fazla lastik kullanıyorsunuz."

"Ve yarışta bu oldu. Lastiği tamamen bitirdim. Kolum şişti ancak bu tamamen kötü sürmenin, motosiklet üstünde iyi hislere sahip olmamanın bir sonucu." dedi.

Lastik seçiminin doğru olup olmadığı sorulduğunda Dovizioso, "Bunun doğru ya da iyi seçim olduğunu söylemek, nasıl sürdüğünüzle alakalı bir şey."

"Bu farklı bir lastik... Ancak geçtiğimiz iki sene boyunca yumuşak lastikleri çoğu zaman rakiplerimizden daha iyi kullanabiliyorduk."

"Ancak bu lastiği hızınız varsa ve iyi hızda sürüp lastikleri koruyabiliyorsanız kullanabiliyorsunuz."

"Bizde durum böyle değil. Ancak yumuşak ile orta lastik arasındaki adım büyüktü. Bu yüzden hemen hemen herkes yumuşak lastiği seçti."

"Orta lastik daha iyi olabilirdi ancak yarış sonundaki farka kıyasla, daha küçük şeyler hakkında konuşuyoruz."

"Yarıştaki kötü durumun, lastik seçimiyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece bir sonuçtu." dedi.

Son 3 yarış kala şampiyona lideri Joan Mir'in 28 puan gerisine düşen Dovizioso, bir kez daha şampiyonluk şansının sıfır olduğunu söyledi.

Dovizioso, "Artık şampiyonluğu konuşmanın zamanı değil. Şampiyon olabileceğim hıza sahip değilim. Şu anda stratejiyle ya da başka bir yolla şampiyon olma şansım neredeyse sıfır. Bu yüzden şampiyonluk hakkında konuşmaya gerek yok. Bu hızla, mücadele edemezsiniz." dedi.