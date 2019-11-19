2020 MotoGP katılımcı listesi açıklandı
2020 MotoGP sezonu için geçici katılımcı listesi yayınlanırken, listede Alex Marquez'e yer verildi fakat Johann Zarco yer almadı.
Moto2 şampiyonu Marquez'in iki günlük sezon sonu testi başlamadan önce pazartesi günü Jorge Lorenzo'nun yerini alacağı açıklanmıştı ve teorik olarak yeni sezonun 22 sürücülük gridi tamamlanmış oldu.
Ancak Avintia Ducati, 2020 öncesinde Zarco'yu takıma katılmaya ikna etmeye çalışıyor ve bundan ötürü takıma katılma ihtimali devam ediyor.
Fakat şimdilik katılımcı listesinde Karel Abraham ve Tito Rabat yer almaya devam etti. Zarco ile anlaşılması halinde Fransız sürücünün Abraham'ın yerini alması bekleniyor.
Diğer tarafta Lecuona 27, Marquez ise Moto2'de yarıştığı 73 numarayla yarışacak.
Brad Binder ise 41 numarayı seçmek istese de o numara Aleix Espargaro tarafından kullanıldığı için 33 numarayı tercih etti.
|No
|
Sürücü
|Takım
|Motosiklet
|4
|Andrea Dovizioso
|Ducati Team
|Ducati
|9
|Danilo Petrucci
|Ducati Team
|Ducati
|12
|Maverick Vinales
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|17
|Karel Abraham
|Reale Avintia Racing
|Ducati
|20
|Fabio Quartararo
|Petronas Yamaha SRT
|Yamaha
|21
|Franco Morbidelli
|Petronas Yamaha SRT
|Yamaha
|27
|Iker Lecuona
|Red Bull KTM Tech 3
|KTM
|29
|Andrea Iannone
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|30
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda Idemitsu
|Honda
|33
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|35
|Cal Crutchlow
|LCR Honda Castrol
|Honda
|36
|Joan Mir
|Team Suzuki Ecstar
|Suzuki
|41
|Aleix Espargaro
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|42
|Alex Rins
|Team Suzuki Ecstar
|Suzuki
|43
|Jack Miller
|Pramac Racing
|Ducati
|44
|Pol Espargaro
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|46
|Valentino Rossi
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|53
|Tito Rabat
|Reale Avintia Racing
|Ducati
|63
|Francesco Bagnaia
|Alma Pramac Racing
|Ducati
|73
|Alex Marquez
|Repsol Honda Team
|Honda
|88
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM Tech 3
|KTM
|93
|Marc Marquez
|Repsol Honda Team
|Honda
Moto2, Moto3 katılımcı listesi de açıklandı
2020 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri de duyuruldu.
Moto2 gridi 2020'de 30 motosikletten oluşacak ve sadece Marc VDS'den ayrılan Alex Marquez'i koltuğu boşta.
Moto3'te ise temsilcimiz Deniz Öncü Tech 3 KTM adına yarışacak ve tüm motosikletler dolmuş durumda.
2020 Moto2 gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Marc VDS
|
Sam Lowes
Açıklanmadı
|Pons Racing
|
Lorenzo Baldassarri
Augusto Fernandez
|Ajo Motorsport
|
Jorge Martin
Tetsuta Nagashima
|Speed Up
|
Jorge Navarro
Fabio Di Giannantonio
|Intact GP
|
Tom Luthi
Marcel Schrotter
|SAG Racing
|
Remy Gardner
Kasma Daniel Kasmayudin
|Petronas Sprinta
|
Xavi Vierge
Jake Dixon
|Italtrans
|
Enea Bastianini
Lorenzo Dalla Porta
|Team VR46
|
Luca Marini
Marco Bezzecchi
|Angel Nieto Team
|
Aron Canet
Hafizh Syahrin
|American Racing
|
Marcos Ramirez
Joe Roberts
|RW Racing
|
Jesko Raffin
Bo Bendsneyder
|Gresini Racing
|
Nicolo Bulega
Edgar Pons
|Honda Team Asia
|
Andi Gilang
|MV Agusta (Forward Racing)
|
Stefano Manzi
Simone Corsi
2020 Moto3 gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Leopard Racing
|
Jaume Masia
Dennis Foggia
|Estrella Galicia (Monlau)
|
Sergio Garcia
Ryusei Yamanaka
|Petronas Sprinta
|
John McPhee
Khairul Idham Pawi
|Team VR46
|
Andrea Migno
Celestino Vietti
|Snipers Team
|
Tony Arbolino
Filip Salac
|CIP
|
Darryn Binder
Maximilian Kofler
|Prustel GP
|
Jason Dupasquier
Barry Baltus
|Avintia Racing
|
Carlos Tatay
|Gresini Racing
|
Gabriel Rodrigo
Jeremy Alcoba
|Ajo KTM
|
Kaito Toba
Raul Fernandez
|Tech 3 KTM
|
Ayumu Sasaki
Deniz Öncü
|BOE Motorsports
|
Jakub Kornfeil
|Max Racing Team
|
Romano Fenati
Alonso Lopez
|Angel Nieto Team
|
Stefano Nepa
Albert Arenas
|SIC58
|
Niccolo Antonelli
Tatsuki Suzuki
|Honda Team Asia
|
Ai Ogura
Yuki Kunii
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Pilotlar
|Alex Marquez , Johann Zarco
|Editör
|Jamie Klein
2020 MotoGP katılımcı listesi açıklandı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
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|İçerik
|FP1
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
02:55
09:55
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|FP2
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
07:10
14:10
|
|FP3
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
02:55
09:55
|
|FP4
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
06:30
13:30
|
|Q1
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
07:10
14:10
|
|Q2
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
07:35
14:35
|
|WU
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
02:20
09:20
|
|Yarış
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
07:00
14:00
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