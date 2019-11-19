2020 MotoGP katılımcı listesi açıklandı

Moto2 şampiyonu Marquez'in iki günlük sezon sonu testi başlamadan önce pazartesi günü Jorge Lorenzo'nun yerini alacağı açıklanmıştı ve teorik olarak yeni sezonun 22 sürücülük gridi tamamlanmış oldu.

Ancak Avintia Ducati, 2020 öncesinde Zarco'yu takıma katılmaya ikna etmeye çalışıyor ve bundan ötürü takıma katılma ihtimali devam ediyor.

Fakat şimdilik katılımcı listesinde Karel Abraham ve Tito Rabat yer almaya devam etti. Zarco ile anlaşılması halinde Fransız sürücünün Abraham'ın yerini alması bekleniyor.

Diğer tarafta Lecuona 27, Marquez ise Moto2'de yarıştığı 73 numarayla yarışacak.

Brad Binder ise 41 numarayı seçmek istese de o numara Aleix Espargaro tarafından kullanıldığı için 33 numarayı tercih etti.

MotoGP - 2020 katılımcı listesi: No Sürücü Takım Motosiklet 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 12 Maverick Vinales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 17 Karel Abraham Reale Avintia Racing Ducati 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 29 Andrea Iannone Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 30 Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu Honda 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 35 Cal Crutchlow LCR Honda Castrol Honda 36 Joan Mir Team Suzuki Ecstar Suzuki 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 42 Alex Rins Team Suzuki Ecstar Suzuki 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 53 Tito Rabat Reale Avintia Racing Ducati 63 Francesco Bagnaia Alma Pramac Racing Ducati 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 93 Marc Marquez Repsol Honda Team Honda

Moto2, Moto3 katılımcı listesi de açıklandı

2020 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri de duyuruldu.

Moto2 gridi 2020'de 30 motosikletten oluşacak ve sadece Marc VDS'den ayrılan Alex Marquez'i koltuğu boşta.

Moto3'te ise temsilcimiz Deniz Öncü Tech 3 KTM adına yarışacak ve tüm motosikletler dolmuş durumda.

2020 Moto2 gridi: