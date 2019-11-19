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MotoGP / Son dakika

2020 MotoGP katılımcı listesi açıklandı

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2020 MotoGP katılımcı listesi açıklandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Kas 2019 15:25

2020 MotoGP sezonu için geçici katılımcı listesi yayınlanırken, listede Alex Marquez'e yer verildi fakat Johann Zarco yer almadı.

Moto2 şampiyonu Marquez'in iki günlük sezon sonu testi başlamadan önce pazartesi günü Jorge Lorenzo'nun yerini alacağı açıklanmıştı ve teorik olarak yeni sezonun 22 sürücülük gridi tamamlanmış oldu.

Ancak Avintia Ducati, 2020 öncesinde Zarco'yu takıma katılmaya ikna etmeye çalışıyor ve bundan ötürü takıma katılma ihtimali devam ediyor.

Fakat şimdilik katılımcı listesinde Karel Abraham ve Tito Rabat yer almaya devam etti. Zarco ile anlaşılması halinde Fransız sürücünün Abraham'ın yerini alması bekleniyor.

Diğer tarafta Lecuona 27, Marquez ise Moto2'de yarıştığı 73 numarayla yarışacak.

Brad Binder ise 41 numarayı seçmek istese de o numara Aleix Espargaro tarafından kullanıldığı için 33 numarayı tercih etti.

MotoGP - 2020 katılımcı listesi:
No

Sürücü

 Takım Motosiklet
4 Italy Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati
9 Italy Danilo Petrucci Ducati Team Ducati
12 Spain Maverick Vinales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha
17 Czech Republic Karel Abraham Reale Avintia Racing Ducati
20 France Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha
21 Italy Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha
27 Spain Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM
29 Italy Andrea Iannone Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
30 Japan Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu Honda
33 South Africa Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM
35 United Kingdom Cal Crutchlow LCR Honda Castrol Honda
36 Spain Joan Mir Team Suzuki Ecstar Suzuki
41 Spain Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
42 Spain Alex Rins Team Suzuki Ecstar Suzuki
43 Australia Jack Miller Pramac Racing Ducati
44 Spain Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM
46 Italy Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha
53 Spain Tito Rabat Reale Avintia Racing Ducati
63 Italy Francesco Bagnaia Alma Pramac Racing Ducati
73 Spain Alex Marquez Repsol Honda Team Honda
88 Portugal Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM
93 Spain Marc Marquez Repsol Honda Team Honda

Moto2, Moto3 katılımcı listesi de açıklandı

2020 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri de duyuruldu.

Moto2 gridi 2020'de 30 motosikletten oluşacak ve sadece Marc VDS'den ayrılan Alex Marquez'i koltuğu boşta.

Moto3'te ise temsilcimiz Deniz Öncü Tech 3 KTM adına yarışacak ve tüm motosikletler dolmuş durumda.

2020 Moto2 gridi:

Takım Sürücüler
Marc VDS

United Kingdom Sam Lowes

Açıklanmadı
Pons Racing

Italy Lorenzo Baldassarri

Spain Augusto Fernandez
Ajo Motorsport

Spain Jorge Martin

Japan Tetsuta Nagashima
Speed Up

Spain Jorge Navarro

Italy Fabio Di Giannantonio
Intact GP

Switzerland Tom Luthi

Germany Marcel Schrotter
SAG Racing

Australia Remy Gardner

Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin
Petronas Sprinta

Spain Xavi Vierge

United Kingdom Jake Dixon
Italtrans 

Italy Enea Bastianini

Italy Lorenzo Dalla Porta
Team VR46

Italy Luca Marini

Italy Marco Bezzecchi
Angel Nieto Team

Spain Aron Canet

Malaysia Hafizh Syahrin
American Racing

Spain Marcos Ramirez

United States Joe Roberts
RW Racing

Switzerland Jesko Raffin

Netherlands Bo Bendsneyder
Gresini Racing

Italy Nicolo Bulega

Spain Edgar Pons
Honda Team Asia

Thailand Somkiat Chantra

Indonesia Andi Gilang
MV Agusta (Forward Racing)

Italy Stefano Manzi

Italy Simone Corsi

2020 Moto3 gridi:

Takım Sürücüler
Leopard Racing

Spain Jaume Masia

Italy Dennis Foggia
Estrella Galicia (Monlau)

Spain Sergio Garcia

Japan Ryusei Yamanaka
Petronas Sprinta

United Kingdom John McPhee

Malaysia Khairul Idham Pawi
Team VR46

Italy Andrea Migno

Italy Celestino Vietti
Snipers Team

Italy Tony Arbolino

Czech Republic Filip Salac
CIP

South Africa Darryn Binder

Austria Maximilian Kofler
Prustel GP

Switzerland Jason Dupasquier

Belgium Barry Baltus
Avintia Racing

Spain Carlos Tatay
Gresini Racing

Argentina Gabriel Rodrigo

Spain Jeremy Alcoba
Ajo KTM

Japan Kaito Toba

Spain Raul Fernandez
Tech 3 KTM

Japan Ayumu Sasaki

Turkey Deniz Öncü
BOE Motorsports

Czech Republic Jakub Kornfeil

Kazakhstan Makar Yurchenko
Max Racing Team

Italy Romano Fenati

Spain Alonso Lopez
Angel Nieto Team

Italy Stefano Nepa

Spain Albert Arenas
SIC58

Italy Niccolo Antonelli

Japan Tatsuki Suzuki
Honda Team Asia

Japan Ai Ogura

Japan Yuki Kunii
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez , Johann Zarco
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

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Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
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Cum 15 Kas
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09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
07:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
02:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
06:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:35
14:35
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09:20
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