Valencia testi 1. gün: Quartararo lider, Yamaha 1-2-3

Quartararo, seans içerisinde 1:30.163'lük zaman turuyla en hızlı isim olmayı başarsa da kaza yaparak kırmızı bayrağa sahip olan isimlerden biriydi.

Seansın ilk saatinden sonra sadece dört sürücü tur atmıştı ve KTM sürücüsü Pol Espargaro 1:31.447'lik derecesiyle Tech 3 KTM sürücüsü Iker Lecuona'nun önünde en hızlı isimdi.

Ardından Honda'nın çaylak sürücüsü Alex Marquez, 2014 Valencia testinden sonra ilk kez MotoGP motosikletini sürmeye başladı ve Cal Crutchlow'un 19 versiyon motosikletiyle piste çıktı.

Fakat piste çıktıktan kısa bir süre sonra onuncu virajda çok büyük bir kaza yaptı ve motosiklete hasar verdi.

Aynı dakikalarda kardeşi Marc, Espargaro'nun derecesini geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi. Bir süre sonra Aprillia'nın test sürücüsü Bradley Smith 10. virajda kaza yaptı ve seans kısa süreliğine kırmızı bayrakla durduruldu.

Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradley, 2020 prototip motosikletiyle piste çıktı ve kaza yaparak motosiklete hasar verdi.

Honda için sorunlu gün, 2020 motosikletiyle 13. virajda kaza yapan Marc Marquez'le devam etti. Bu da seans içerisindeki bir diğer kırmızı bayraktı.

Seans sonrasında devam etti ve Petronas SRT sürücüsü Quartararo, biraz farklı bir aerodinamik paketle 1:30.599 yaparak liderliği eline geçirdi.

Ama yeni motor ve şasiye sahip 2020 M1'le pist çıkan Vinales 1:30.593'lük derecesiyle liderliği aldı.

Quartararo kaza yapmadan kısa bir süre önce en hızlı turu 1:30.163'e çekti ve seansın en hızlı ismi oldu.

Quartararo'nun kazası, günün üçüncü kırmızı bayrağı oldu.

Vinales derecesini geliştirmesine rağmen günü 0.164 saniye geride ikinci sırada tamamlarken, onu da Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli takip etti.

Böylelikle Yamaha ilk üç sırada yer almış oldu. Günün dördüncü en hızlı zamanı 2020 parçaları ve yeni şasiyle çalışan Andrea Dovizioso'dan geldi.

Takım arkadaşı Danilo Petrucci omuz sakatlığı yüzünden gün boyunca sadece 10 tur attı ve 12. oldu.

Jack Miller ise tüm sezon yarıştığı motosikletle günü 10. sırada noktaladı.

Marc Marquez günü beşinci sırada bitirirken, Suzuki'den Joan Mir ile Alex Rins altıncı ve yedinci oldular. İkili, hem yeni şasiyi test ettiler hem de yeni motoru kullandılar.

KTM'den Espargaro yeni ve özel bir şasi tasarımına sahip 2020 RC16 ile günü sekizinci bitirdi.

Valentino Rossi ise en yavaş Yamaha sürücüsü olarak günü dokuzuncu oldu.

Iker Lecuona güçlü bir seans geçirip 13. olurken, Aprilia sürücülerinin en iyisi 14. olan Andrea Iannone oldu.

Dani Pedrosa, KTM'nin test sürücüsü olarak seansta yer aldı ve 17. oldu. Çaylak Brad Binder 21. olurken Marquez 23. sırada yer aldı.

Sean sonucu: