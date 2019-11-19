Honda: Alex Marquez'le yapılan anlaşma, Moto2'deki başarılarıyla ilgili

Pazartesi günü açıklama yapan Honda, altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez'in kardeşi Alex'in yeni sezonda Jorge Lorenzo'dan boşalan koltuğa geçeceğini doğruladı.

Alex, Lorenzo'nun emekli olmasından kısa bir süre sonra koltuk için aday olarak ortaya çıktı ve Motorsport.com, tarafların anlaşmaya yakın olduğunu öğrendi.

Resmi olarak imzalanan tek yıllık anlaşmayla birlikte ilk kez iki kardeş MotoGP'de aynı takım adına yarışacak.

Puig, "Elbette iki kardeşin aynı takımda olması sıradışı bir durum. Sanırım bunu yarışlarda hiç görmedim, bu oldukça tuhaf bir durum."

"Eğer Alex, Moto2 dünya şampiyonluğunu kazanmış olmasaydı ona asla bu fırsatı teklif etmezdik. Ama başardı. Böylece iki kardeş gelecek yıl rakip olacaklar." dedi.

LCR sürücüleri Johann Zarco ve Cal Crutchlow, Alex'ten önce koltuk için en favori ikiliydi.

Neden böyle bir tercih yaptıkları sorusuna Puig, "Seçimimizin bu olduğunu düşündük. Daha önce de söyledim, o Moto2 şampiyonu ve bunun hem bizim hem de onun için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

"Adını bir kenara bırakırsanız, şampiyonluğu kazanan herhangi bir sürücü burada olmayı ya da bu fırsatlara sahip olmayı hak ediyor. Burada farklı olan tek faktör soyadı." yanıtını verdi.

Puig, her ne kadar Marc'ın Alex'in takıma gelmesinden memnun olacağını söylese de görüşmeler üzerinde bir etkisi olmadığının altını çizdi.

"Size Marc'n hiçbir etkisi olmadığını söyleyebilirim. Elbette ona 'Kardeşini takım arkadaşı olarak ister misin?' diye sorduğunuzda size tabii ki evet diyecek. Ama bundan öte gitmedi. Ona sorarsanız bu normaldir. Kardeşinin takıma katılmasından memnun olup olmadığını sorarsanız evet der. Ama görüşme Marc'la olmadı. Alex ve onun menajeri Emili ile oldu."

Emili Alzemora aynı zamanda Marquez'in de menajeri.

Puig, Marc'ın kardeşinin performansından rahatsız olup olmayacağı sorusuna ise, "Marc'ı kazanmak dışında hiçbir şey rahatsız edemez." yanıtını verdi.