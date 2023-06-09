Moto3 Mugello 2. antrenman: Deniz Öncü günü lider kapattı, Holgado Q2'ye kalamadı
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Mugello Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamladı.
Moto3 sürücüleri, Mugello'da Cuma gününü 2. antrenman seansı ile tamamladılar ve tıpkı 1. seansta olduğu gibi, zirvede tanıdık bir isim vardı: Deniz Öncü!
Birinci antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Deniz, ikinci seansta da gereken gelişimi sağladı ve 1:56.485'lik derecesiyle, en yakın rakibinin 0.489 saniye önünde en hızlı isim oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Deniz Öncü
|15
|1'56.485
|162.098
|2
|Ayumu Sasaki
|12
|1'56.974
|0.489
|0.489
|161.420
|3
|Jaume Masia
|14
|1'57.054
|0.569
|0.080
|161.310
|4
|Ivan Ortola
|15
|1'57.138
|0.653
|0.084
|161.194
|5
|Scott Ogden
|12
|1'57.221
|0.736
|0.083
|161.080
|6
|Romano Fenati
|14
|1'57.441
|0.956
|0.220
|160.778
|7
|Filippo Farioli
|15
|1'57.489
|1.004
|0.048
|160.712
|8
|Joel Kelso
|11
|1'57.521
|1.036
|0.032
|160.669
|9
|Stefano Nepa
|14
|1'57.525
|1.040
|0.004
|160.663
|10
|Taiyo Furusato
|14
|1'57.594
|1.109
|0.069
|160.569
|11
|Ryusei Yamanaka
|13
|1'57.619
|1.134
|0.025
|160.535
|12
|Jose Antonio
|13
|1'57.769
|1.284
|0.150
|160.330
|13
|Andrea Migno
|14
|1'57.938
|1.453
|0.169
|160.101
|14
|Diogo Moreira
|13
|1'57.958
|1.473
|0.020
|160.073
|15
|Daniel Holgado
|9
|1'57.963
|1.478
|0.005
|160.067
|16
|Xavier Artigas
|15
|1'58.000
|1.515
|0.037
|160.016
|17
|Kaito Toba
|15
|1'58.066
|1.581
|0.066
|159.927
|18
|Tatsuki Suzuki
|10
|1'58.117
|1.632
|0.051
|159.858
|19
|Matteo Bertelle
|15
|1'58.152
|1.667
|0.035
|159.811
|20
|David Alonso
|15
|1'58.338
|1.853
|0.186
|159.559
|21
|Riccardo Rossi
|11
|1'58.482
|1.997
|0.144
|159.365
|22
|Joshua Whatley
|13
|1'58.642
|2.157
|0.160
|159.151
|23
|David Salvador
|14
|1'58.670
|2.185
|0.028
|159.113
|24
|Luca Lunetta
|11
|1'58.753
|2.268
|0.083
|159.002
|25
|Mario Suryo Aji
|15
|1'58.784
|2.299
|0.031
|158.960
|26
|Syarifuddin Azman
|11
|1'59.068
|2.583
|0.284
|158.581
|27
|Collin Veijer
|13
|1'59.399
|2.914
|0.331
|158.142
|28
|Ana Carrasco
|13
|1'59.594
|3.109
|0.195
|157.884
|29
|Vicente Perez
|12
|2'00.190
|3.705
|0.596
|157.101
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