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Moto3 / Mugello Antrenman raporu

Moto3 Mugello 2. antrenman: Deniz Öncü günü lider kapattı, Holgado Q2'ye kalamadı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Mugello Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Moto3 sürücüleri, Mugello'da Cuma gününü 2. antrenman seansı ile tamamladılar ve tıpkı 1. seansta olduğu gibi, zirvede tanıdık bir isim vardı: Deniz Öncü! 

Birinci antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Deniz, ikinci seansta da gereken gelişimi sağladı ve 1:56.485'lik derecesiyle, en yakın rakibinin 0.489 saniye önünde en hızlı isim oldu. 

Moto3 Mugello 1. antrenman:
 

İkinci seans nispeten sakin geçti ve Deniz'in liderliğini gördük. Ayumu Sasaki onun 0.489 arkasında ikinciydi, Jaume Masia ise ilk 3'ü tamamlıyordu. 

İlk seansı 24. sırada noktalayan Ivan Ortola, bu seansta dördüncü sıraya kadar yükseldi. Scott Odgen ise beşinci sıradaydı.

Romano Fenati, Filippo Farioli, Joel Kelso, Stefano Nepa, Taiyo Furusato ilk 10'u tamamladılar.

Şampiyona lideri Daniel Holgado, derecesini geliştirmeye çalışırken 12. virajda büyük bir highside yaşadı. İspanyol sürücünün durumu iyiydi ancak kendisi seansa devam edemedi ve seansı 15. sırada noktaladı. Bu da kendisinin direkt olarak Q2'ye kalamadığı anlamına geldi. 

Seans sonucu: 
Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Deniz Öncü 15 1'56.485     162.098
2 Japan Ayumu Sasaki 12 1'56.974 0.489 0.489 161.420
3 Spain Jaume Masia 14 1'57.054 0.569 0.080 161.310
4 Ivan Ortola 15 1'57.138 0.653 0.084 161.194
5 United Kingdom Scott Ogden 12 1'57.221 0.736 0.083 161.080
6 Italy Romano Fenati 14 1'57.441 0.956 0.220 160.778
7 Filippo Farioli 15 1'57.489 1.004 0.048 160.712
8 Australia Joel Kelso 11 1'57.521 1.036 0.032 160.669
9 Italy Stefano Nepa 14 1'57.525 1.040 0.004 160.663
10 Japan Taiyo Furusato 14 1'57.594 1.109 0.069 160.569
11 Japan Ryusei Yamanaka 13 1'57.619 1.134 0.025 160.535
12 Jose Antonio 13 1'57.769 1.284 0.150 160.330
13 Italy Andrea Migno 14 1'57.938 1.453 0.169 160.101
14 Brazil Diogo Moreira 13 1'57.958 1.473 0.020 160.073
15 Spain Daniel Holgado 9 1'57.963 1.478 0.005 160.067
16 Spain Xavier Artigas 15 1'58.000 1.515 0.037 160.016
17 Japan Kaito Toba 15 1'58.066 1.581 0.066 159.927
18 Japan Tatsuki Suzuki 10 1'58.117 1.632 0.051 159.858
19 Italy Matteo Bertelle 15 1'58.152 1.667 0.035 159.811
20 David Alonso 15 1'58.338 1.853 0.186 159.559
21 Italy Riccardo Rossi 11 1'58.482 1.997 0.144 159.365
22 United Kingdom Joshua Whatley 13 1'58.642 2.157 0.160 159.151
23 David Salvador 14 1'58.670 2.185 0.028 159.113
24 Luca Lunetta 11 1'58.753 2.268 0.083 159.002
25 Indonesia Mario Suryo Aji 15 1'58.784 2.299 0.031 158.960
26 Syarifuddin Azman 11 1'59.068 2.583 0.284 158.581
27 Collin Veijer 13 1'59.399 2.914 0.331 158.142
28 Spain Ana Carrasco 13 1'59.594 3.109 0.195 157.884
29 Spain Vicente Perez 12 2'00.190 3.705 0.596 157.101
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Moto3 İtalya: İlk antrenman seansının lideri yarım saniye farkla Deniz Öncü!
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