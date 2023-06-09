Moto3 Mugello 2. antrenman: Deniz Öncü günü lider kapattı, Holgado Q2'ye kalamadı

Moto3 sürücüleri, Mugello'da Cuma gününü 2. antrenman seansı ile tamamladılar ve tıpkı 1. seansta olduğu gibi, zirvede tanıdık bir isim vardı: Deniz Öncü!

Birinci antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Deniz, ikinci seansta da gereken gelişimi sağladı ve 1:56.485'lik derecesiyle, en yakın rakibinin 0.489 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Seans sonucu: