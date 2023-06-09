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Moto3 İtalya: İlk antrenman seansının lideri yarım saniye farkla Deniz Öncü!

Mugello'daki Moto3 ilk antrenman seansı, temsilcimiz Deniz Öncü'nün dominasyonu ve yarım saniyeyi aşkın farkla liderliğiyle tamamlandı.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Üç haftalık aranın ardından hiçbir sürücünün durmaya niyeti yoktu, seans başlar başlamaz pist tıklım tıklım doldu.

İlk zaman turu Vincente Perez'den gelirken, zirveye yerleşen isim 2.00.537 ile Romano Fenati oldu. İtalyan sürücü, bir süre sonra derecesini 1.59.661'e çekti.

Kısa süre sonra zirveye tanıdığımız bir isim yükseldi: Deniz Öncü! 1.59.076 yapan temsilcimiz liderliği alırken, onun hemen arkasına Ayumu Sasaki yerleşti.

Bitime 12 dakika kala 1.58.543 yapan David Alonso zirveyi Deniz'den aldı, Deniz ise aynı dakikalarda daha hızlı geldiği bir turu bırakmıştı.

Son sekiz dakikaya girilirken 1.57.320 gibi çok hızlı bir derece elde eden Deniz zirveyi geri aldı, bu dakikalarda pist epey hızlanmıştı ve herkes derecelerini geliştiriyordu -ancak hiç kimse Deniz'i geçebilecek kadar hızlı değildi!

İlk olarak 1.57.159 ile derecesini geliştiren Deniz, son turunda ise 1.56.947 yaparak 1.57 barajının altına inen tek sürücü oldu!

Damalı bayrak sallanırken zirvede bir değişiklik olmadı, böylece temsilcimiz Mugello'daki hafta sonunu dominant bir antrenman seansıyla açtı.

İkinci sıra şampiyonluk adaylarından Sasaki'ye giderken, üçüncülük Tatsuki Suzuki'ye, dördüncülük Riccardo Rossi'ye, beşincilik Dani Holgado'ya gitti.

Zirveye yükseldikten sonra tempo kaybeden Alonso altıncı, Scott Ogden yedinci, ilk dakikaların lideri Fenati sekizinciydi.

İlk onu tamamlayan isimlerse David Salvador ve Diogo Moreira oldular. Ivan Ortola kendine ilk onda sırada yer bulamadı.

 

Moto3 İtalya - İlk antrenman sonuç tablosu

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Deniz Öncü 14 1'56.947     161.457
2 Japan Ayumu Sasaki 13 1'57.481 0.534 0.534 160.723
3 Japan Tatsuki Suzuki 14 1'57.693 0.746 0.212 160.434
4 Italy Riccardo Rossi 13 1'57.844 0.897 0.151 160.228
5 Spain Daniel Holgado 14 1'57.869 0.922 0.025 160.194
6 David Alonso 15 1'57.941 0.994 0.072 160.096
7 United Kingdom Scott Ogden 15 1'57.956 1.009 0.015 160.076
8 Italy Romano Fenati 13 1'57.962 1.015 0.006 160.068
9 David Salvador 13 1'57.986 1.039 0.024 160.035
10 Brazil Diogo Moreira 14 1'58.013 1.066 0.027 159.999
11 Italy Stefano Nepa 14 1'58.026 1.079 0.013 159.981
12 Japan Kaito Toba 13 1'58.028 1.081 0.002 159.978
13 Spain Xavier Artigas 14 1'58.129 1.182 0.101 159.842
14 Australia Joel Kelso 11 1'58.223 1.276 0.094 159.715
15 Italy Andrea Migno 14 1'58.227 1.280 0.004 159.709
16 Japan Ryusei Yamanaka 13 1'58.543 1.596 0.316 159.283
17 Luca Lunetta 13 1'58.579 1.632 0.036 159.235
18 Italy Matteo Bertelle 14 1'58.594 1.647 0.015 159.215
19 Spain Vicente Perez 13 1'58.691 1.744 0.097 159.085
20 Spain Jaume Masia 13 1'58.822 1.875 0.131 158.909
21 Filippo Farioli 15 1'58.939 1.992 0.117 158.753
22 Jose Antonio 14 1'59.022 2.075 0.083 158.642
23 Indonesia Mario Suryo Aji 12 1'59.211 2.264 0.189 158.391
24 Ivan Ortola 9 1'59.779 2.832 0.568 157.640
25 Collin Veijer 14 2'00.005 3.058 0.226 157.343
26 Syarifuddin Azman 13 2'00.012 3.065 0.007 157.334
27 Spain Ana Carrasco 14 2'00.042 3.095 0.030 157.294
28 United Kingdom Joshua Whatley 14 2'00.164 3.217 0.122 157.135
29 Japan Taiyo Furusato 14 2'00.371 3.424 0.207 156.865
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