Moto3 İtalya: İlk antrenman seansının lideri yarım saniye farkla Deniz Öncü!
Mugello'daki Moto3 ilk antrenman seansı, temsilcimiz Deniz Öncü'nün dominasyonu ve yarım saniyeyi aşkın farkla liderliğiyle tamamlandı.
Üç haftalık aranın ardından hiçbir sürücünün durmaya niyeti yoktu, seans başlar başlamaz pist tıklım tıklım doldu.
İlk zaman turu Vincente Perez'den gelirken, zirveye yerleşen isim 2.00.537 ile Romano Fenati oldu. İtalyan sürücü, bir süre sonra derecesini 1.59.661'e çekti.
Kısa süre sonra zirveye tanıdığımız bir isim yükseldi: Deniz Öncü! 1.59.076 yapan temsilcimiz liderliği alırken, onun hemen arkasına Ayumu Sasaki yerleşti.
Bitime 12 dakika kala 1.58.543 yapan David Alonso zirveyi Deniz'den aldı, Deniz ise aynı dakikalarda daha hızlı geldiği bir turu bırakmıştı.
Son sekiz dakikaya girilirken 1.57.320 gibi çok hızlı bir derece elde eden Deniz zirveyi geri aldı, bu dakikalarda pist epey hızlanmıştı ve herkes derecelerini geliştiriyordu -ancak hiç kimse Deniz'i geçebilecek kadar hızlı değildi!
İlk olarak 1.57.159 ile derecesini geliştiren Deniz, son turunda ise 1.56.947 yaparak 1.57 barajının altına inen tek sürücü oldu!
Damalı bayrak sallanırken zirvede bir değişiklik olmadı, böylece temsilcimiz Mugello'daki hafta sonunu dominant bir antrenman seansıyla açtı.
İkinci sıra şampiyonluk adaylarından Sasaki'ye giderken, üçüncülük Tatsuki Suzuki'ye, dördüncülük Riccardo Rossi'ye, beşincilik Dani Holgado'ya gitti.
Zirveye yükseldikten sonra tempo kaybeden Alonso altıncı, Scott Ogden yedinci, ilk dakikaların lideri Fenati sekizinciydi.
İlk onu tamamlayan isimlerse David Salvador ve Diogo Moreira oldular. Ivan Ortola kendine ilk onda sırada yer bulamadı.
Moto3 İtalya - İlk antrenman sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Deniz Öncü
|14
|1'56.947
|161.457
|2
|Ayumu Sasaki
|13
|1'57.481
|0.534
|0.534
|160.723
|3
|Tatsuki Suzuki
|14
|1'57.693
|0.746
|0.212
|160.434
|4
|Riccardo Rossi
|13
|1'57.844
|0.897
|0.151
|160.228
|5
|Daniel Holgado
|14
|1'57.869
|0.922
|0.025
|160.194
|6
|David Alonso
|15
|1'57.941
|0.994
|0.072
|160.096
|7
|Scott Ogden
|15
|1'57.956
|1.009
|0.015
|160.076
|8
|Romano Fenati
|13
|1'57.962
|1.015
|0.006
|160.068
|9
|David Salvador
|13
|1'57.986
|1.039
|0.024
|160.035
|10
|Diogo Moreira
|14
|1'58.013
|1.066
|0.027
|159.999
|11
|Stefano Nepa
|14
|1'58.026
|1.079
|0.013
|159.981
|12
|Kaito Toba
|13
|1'58.028
|1.081
|0.002
|159.978
|13
|Xavier Artigas
|14
|1'58.129
|1.182
|0.101
|159.842
|14
|Joel Kelso
|11
|1'58.223
|1.276
|0.094
|159.715
|15
|Andrea Migno
|14
|1'58.227
|1.280
|0.004
|159.709
|16
|Ryusei Yamanaka
|13
|1'58.543
|1.596
|0.316
|159.283
|17
|Luca Lunetta
|13
|1'58.579
|1.632
|0.036
|159.235
|18
|Matteo Bertelle
|14
|1'58.594
|1.647
|0.015
|159.215
|19
|Vicente Perez
|13
|1'58.691
|1.744
|0.097
|159.085
|20
|Jaume Masia
|13
|1'58.822
|1.875
|0.131
|158.909
|21
|Filippo Farioli
|15
|1'58.939
|1.992
|0.117
|158.753
|22
|Jose Antonio
|14
|1'59.022
|2.075
|0.083
|158.642
|23
|Mario Suryo Aji
|12
|1'59.211
|2.264
|0.189
|158.391
|24
|Ivan Ortola
|9
|1'59.779
|2.832
|0.568
|157.640
|25
|Collin Veijer
|14
|2'00.005
|3.058
|0.226
|157.343
|26
|Syarifuddin Azman
|13
|2'00.012
|3.065
|0.007
|157.334
|27
|Ana Carrasco
|14
|2'00.042
|3.095
|0.030
|157.294
|28
|Joshua Whatley
|14
|2'00.164
|3.217
|0.122
|157.135
|29
|Taiyo Furusato
|14
|2'00.371
|3.424
|0.207
|156.865
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