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Moto3 İtalya: Üçüncü antrenmanda sonuç değişmedi, Deniz Öncü yine lider!

Mugello'da Cuma gününü oldukça dominant geçiren temsilcimiz, 3. antrenman seansında da baştan sona lider gitmeyi ve seansı zirvede tamamlamayı başardı.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Yarım saatlik antrenman seansı, serin ve bulutlu bir havanın eşliğinde start alırken, dünkü gibi tüm sürücüler hemen piste çıktılar.

Dün iki antrenman seansını da rahatça lider tamamlayan Deniz, yine hiç hız kesmedi ve ilk dakikalarda 1.56.485 gibi bir derece yakalayarak zirveye yükseldi.

Bitime dört dakika kala derecesini geliştiren ve 1.56.175 yapan Deniz'in geçilebilme ihtimali vardı, nitekim bu dakikalarda pist sıcak olduğu için neredeyse herkes zaman turu denemesi yapmaktaydı.

Ancak Deniz'in derecesini geçebilen olmadı, böylece temsilcimiz üç antrenman seansının tamamında zirvede yer almayı ve sıralama turları öncesi büyük avantaj yakalamayı başardı.

İkinci sıra 0.367 saniye gerideki Diogo Moreira'ya giderken, bugün sıralama turlarına ilk bölümden başlayacak olan şampiyona lideri Daniel Holgado üçüncüydü.

Şampiyonluk adaylarından Ayumu Sasaki yarım saniye geride dördüncü olurken, Matteo Bertelle beş, Riccardo Rossi altı, Jaume Masia yedinci sırada.

Sekizinci sıra dün yaşadığı bir olay nedeniyle hem en geriden başlama, hem de uzun tur cezaları alan David Alonso'ya, dokuzuncu sıra Xavier Artigas'a gitti.

İlk onu tamamlayan isimse Tatsuki Suzuki.

 

Moto3 İtalya - Üçüncü antrenman seansı sonuç tablosu

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Turkey Deniz Öncü 8 1'56.175  
2 Brazil Diogo Moreira 10 1'56.542 0.367
3 Spain Daniel Holgado 11 1'56.691 0.516
4 Japan Ayumu Sasaki 9 1'56.708 0.533
5 Italy Matteo Bertelle 11 1'56.817 0.642
6 Italy Riccardo Rossi 12 1'56.858 0.683
7 Spain Jaume Masia 9 1'56.870 0.695
8 David Alonso 11 1'56.888 0.713
9 Spain Xavier Artigas 10 1'56.928 0.753
10 Japan Tatsuki Suzuki 9 1'57.041 0.866
11 Japan Kaito Toba 12 1'57.043 0.868
12 Italy Andrea Migno 12 1'57.149 0.974
13 Spain Vicente Perez 9 1'57.258 1.083
14 Filippo Farioli 12 1'57.307 1.132
15 Japan Taiyo Furusato 11 1'57.339 1.164
16 Japan Ryusei Yamanaka 11 1'57.391 1.216
17 Jose Antonio 11 1'57.562 1.387
18 Ivan Ortola 9 1'57.791 1.616
19 David Salvador 12 1'57.861 1.686
20 Italy Stefano Nepa 9 1'57.903 1.728
21 Italy Romano Fenati 11 1'57.984 1.809
22 Indonesia Mario Suryo Aji 11 1'58.323 2.148
23 United Kingdom Scott Ogden 11 1'59.057 2.882
24 United Kingdom Joshua Whatley 11 1'59.178 3.003
25 Collin Veijer 12 1'59.598 3.423
26 Australia Joel Kelso 9 1'59.723 3.548
27 Luca Lunetta 11 1'59.817 3.642
28 Spain Ana Carrasco 11 2'00.323 4.148
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Moto3 Mugello 2. antrenman: Deniz Öncü günü lider kapattı, Holgado Q2'ye kalamadı
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