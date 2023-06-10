Moto3 İtalya: Üçüncü antrenmanda sonuç değişmedi, Deniz Öncü yine lider!
Mugello'da Cuma gününü oldukça dominant geçiren temsilcimiz, 3. antrenman seansında da baştan sona lider gitmeyi ve seansı zirvede tamamlamayı başardı.
Yarım saatlik antrenman seansı, serin ve bulutlu bir havanın eşliğinde start alırken, dünkü gibi tüm sürücüler hemen piste çıktılar.
Dün iki antrenman seansını da rahatça lider tamamlayan Deniz, yine hiç hız kesmedi ve ilk dakikalarda 1.56.485 gibi bir derece yakalayarak zirveye yükseldi.
Bitime dört dakika kala derecesini geliştiren ve 1.56.175 yapan Deniz'in geçilebilme ihtimali vardı, nitekim bu dakikalarda pist sıcak olduğu için neredeyse herkes zaman turu denemesi yapmaktaydı.
Ancak Deniz'in derecesini geçebilen olmadı, böylece temsilcimiz üç antrenman seansının tamamında zirvede yer almayı ve sıralama turları öncesi büyük avantaj yakalamayı başardı.
İkinci sıra 0.367 saniye gerideki Diogo Moreira'ya giderken, bugün sıralama turlarına ilk bölümden başlayacak olan şampiyona lideri Daniel Holgado üçüncüydü.
Şampiyonluk adaylarından Ayumu Sasaki yarım saniye geride dördüncü olurken, Matteo Bertelle beş, Riccardo Rossi altı, Jaume Masia yedinci sırada.
Sekizinci sıra dün yaşadığı bir olay nedeniyle hem en geriden başlama, hem de uzun tur cezaları alan David Alonso'ya, dokuzuncu sıra Xavier Artigas'a gitti.
İlk onu tamamlayan isimse Tatsuki Suzuki.
Moto3 İtalya - Üçüncü antrenman seansı sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Deniz Öncü
|8
|1'56.175
|2
|Diogo Moreira
|10
|1'56.542
|0.367
|3
|Daniel Holgado
|11
|1'56.691
|0.516
|4
|Ayumu Sasaki
|9
|1'56.708
|0.533
|5
|Matteo Bertelle
|11
|1'56.817
|0.642
|6
|Riccardo Rossi
|12
|1'56.858
|0.683
|7
|Jaume Masia
|9
|1'56.870
|0.695
|8
|David Alonso
|11
|1'56.888
|0.713
|9
|Xavier Artigas
|10
|1'56.928
|0.753
|10
|Tatsuki Suzuki
|9
|1'57.041
|0.866
|11
|Kaito Toba
|12
|1'57.043
|0.868
|12
|Andrea Migno
|12
|1'57.149
|0.974
|13
|Vicente Perez
|9
|1'57.258
|1.083
|14
|Filippo Farioli
|12
|1'57.307
|1.132
|15
|Taiyo Furusato
|11
|1'57.339
|1.164
|16
|Ryusei Yamanaka
|11
|1'57.391
|1.216
|17
|Jose Antonio
|11
|1'57.562
|1.387
|18
|Ivan Ortola
|9
|1'57.791
|1.616
|19
|David Salvador
|12
|1'57.861
|1.686
|20
|Stefano Nepa
|9
|1'57.903
|1.728
|21
|Romano Fenati
|11
|1'57.984
|1.809
|22
|Mario Suryo Aji
|11
|1'58.323
|2.148
|23
|Scott Ogden
|11
|1'59.057
|2.882
|24
|Joshua Whatley
|11
|1'59.178
|3.003
|25
|Collin Veijer
|12
|1'59.598
|3.423
|26
|Joel Kelso
|9
|1'59.723
|3.548
|27
|Luca Lunetta
|11
|1'59.817
|3.642
|28
|Ana Carrasco
|11
|2'00.323
|4.148
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