Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda!

Mugello'da MotoGP sıralama turlarının ardından sıra Moto3'e geldi ve hafta sonunun dominant ismi Deniz Öncü, sıralama turlarında da zirveyi kimseye bırakmadı.

Birinci, ikinci ve üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayan Deniz, sıralama turlarında da zirveyi kimseye bırakmadı ve 1:56.020'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hızlı, yavaş ve orta hızlı virajlarına ek olarak uzun düzlüğüyle birlikte motosikletleri ve sürücüleri her açıdan test eden Mugello Pisti'nde şu ana kadar harika bir performans gösteren Deniz, böylelikle Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Temsilcimizin bu hafta sonu ortaya koyduğu performansa bakacak olursak, yarınki Grand Prix'de belki de kariyerinin ilk Moto3 zaferini görebiliriz.

Temsilcimize en çok yaklaşabilen isim Joel Kelso oldu ve seansı 0.538 sn geride ikinci sırada noktaladı.

Bu yıl sıralamaların güçlü ismi Ayumu Sasaki üçüncü sırayı alırken, Diogo Moreira ile şampiyona lideri Daniel Holgado ilk 5'i tamamladı.

Seans sonucu: