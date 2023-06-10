Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda!
Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan İtalya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu genç yeteneğimiz Deniz Öncü'nün oldu.
Mugello'da MotoGP sıralama turlarının ardından sıra Moto3'e geldi ve hafta sonunun dominant ismi Deniz Öncü, sıralama turlarında da zirveyi kimseye bırakmadı.
Birinci, ikinci ve üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayan Deniz, sıralama turlarında da zirveyi kimseye bırakmadı ve 1:56.020'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hızlı, yavaş ve orta hızlı virajlarına ek olarak uzun düzlüğüyle birlikte motosikletleri ve sürücüleri her açıdan test eden Mugello Pisti'nde şu ana kadar harika bir performans gösteren Deniz, böylelikle Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı.
Temsilcimizin bu hafta sonu ortaya koyduğu performansa bakacak olursak, yarınki Grand Prix'de belki de kariyerinin ilk Moto3 zaferini görebiliriz.
Temsilcimize en çok yaklaşabilen isim Joel Kelso oldu ve seansı 0.538 sn geride ikinci sırada noktaladı.
Bu yıl sıralamaların güçlü ismi Ayumu Sasaki üçüncü sırayı alırken, Diogo Moreira ile şampiyona lideri Daniel Holgado ilk 5'i tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Deniz Öncü
|7
|1'56.020
|162.747
|2
|Joel Kelso
|6
|1'56.558
|0.538
|0.538
|161.996
|3
|Ayumu Sasaki
|6
|1'56.611
|0.591
|0.053
|161.922
|4
|Diogo Moreira
|6
|1'56.721
|0.701
|0.110
|161.770
|5
|Daniel Holgado
|5
|1'56.800
|0.780
|0.079
|161.660
|6
|Matteo Bertelle
|6
|1'56.864
|0.844
|0.064
|161.572
|7
|Stefano Nepa
|6
|1'56.885
|0.865
|0.021
|161.543
|8
|Xavier Artigas
|6
|1'56.986
|0.966
|0.101
|161.403
|9
|Riccardo Rossi
|6
|1'57.003
|0.983
|0.017
|161.380
|10
|Ivan Ortola
|5
|1'57.095
|1.075
|0.092
|161.253
|11
|Jaume Masia
|6
|1'57.097
|1.077
|0.002
|161.250
|12
|Andrea Migno
|6
|1'57.343
|1.323
|0.246
|160.912
|13
|Taiyo Furusato
|6
|1'57.358
|1.338
|0.015
|160.892
|14
|Vicente Perez
|4
|1'57.402
|1.382
|0.044
|160.832
|15
|Scott Ogden
|6
|1'57.474
|1.454
|0.072
|160.733
|16
|David Alonso
|5
|1'57.518
|1.498
|0.044
|160.673
|17
|Tatsuki Suzuki
|6
|1'57.863
|1.843
|0.345
|160.202
|18
|Kaito Toba
|3
|1'58.606
|2.586
|0.743
|159.199
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı"
Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı" Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı"
Ben Sulayem: "Daha hafif araçlara ihtiyacımız var"
Ben Sulayem: "Daha hafif araçlara ihtiyacımız var" Ben Sulayem: "Daha hafif araçlara ihtiyacımız var"
Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor"
Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor" Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor"
Game of Thrones'un yıldız oyuncusuna göre Formula 1 "Amerikanlaşmamalı"
Game of Thrones'un yıldız oyuncusuna göre Formula 1 "Amerikanlaşmamalı" Game of Thrones'un yıldız oyuncusuna göre Formula 1 "Amerikanlaşmamalı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.