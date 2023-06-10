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Moto3 / Mugello Sıralama turları raporu

Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda!

Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan İtalya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu genç yeteneğimiz Deniz Öncü'nün oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Mugello'da MotoGP sıralama turlarının ardından sıra Moto3'e geldi ve hafta sonunun dominant ismi Deniz Öncü, sıralama turlarında da zirveyi kimseye bırakmadı. 

Birinci, ikinci ve üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayan Deniz, sıralama turlarında da zirveyi kimseye bırakmadı ve 1:56.020'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Hızlı, yavaş ve orta hızlı virajlarına ek olarak uzun düzlüğüyle birlikte motosikletleri ve sürücüleri her açıdan test eden Mugello Pisti'nde şu ana kadar harika bir performans gösteren Deniz, böylelikle Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Temsilcimizin bu hafta sonu ortaya koyduğu performansa bakacak olursak, yarınki Grand Prix'de belki de kariyerinin ilk Moto3 zaferini görebiliriz. 

 

Temsilcimize en çok yaklaşabilen isim Joel Kelso oldu ve seansı 0.538 sn geride ikinci sırada noktaladı. 

Bu yıl sıralamaların güçlü ismi Ayumu Sasaki üçüncü sırayı alırken, Diogo Moreira ile şampiyona lideri Daniel Holgado ilk 5'i tamamladı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Deniz Öncü 7 1'56.020     162.747
2 Australia Joel Kelso 6 1'56.558 0.538 0.538 161.996
3 Japan Ayumu Sasaki 6 1'56.611 0.591 0.053 161.922
4 Brazil Diogo Moreira 6 1'56.721 0.701 0.110 161.770
5 Spain Daniel Holgado 5 1'56.800 0.780 0.079 161.660
6 Italy Matteo Bertelle 6 1'56.864 0.844 0.064 161.572
7 Italy Stefano Nepa 6 1'56.885 0.865 0.021 161.543
8 Spain Xavier Artigas 6 1'56.986 0.966 0.101 161.403
9 Italy Riccardo Rossi 6 1'57.003 0.983 0.017 161.380
10 Ivan Ortola 5 1'57.095 1.075 0.092 161.253
11 Spain Jaume Masia 6 1'57.097 1.077 0.002 161.250
12 Italy Andrea Migno 6 1'57.343 1.323 0.246 160.912
13 Japan Taiyo Furusato 6 1'57.358 1.338 0.015 160.892
14 Spain Vicente Perez 4 1'57.402 1.382 0.044 160.832
15 United Kingdom Scott Ogden 6 1'57.474 1.454 0.072 160.733
16 David Alonso 5 1'57.518 1.498 0.044 160.673
17 Japan Tatsuki Suzuki 6 1'57.863 1.843 0.345 160.202
18 Japan Kaito Toba 3 1'58.606 2.586 0.743 159.199
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