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Moto2 / Aragon II / Antrenman raporu

Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu

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Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu
Ekleyen:
, Editör

Moto2’nin Teruel ayağında cuma antrenmanlarının lideri Marc VDS sürücüsü Sam Lowes oldu.

Aragon pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Marc VDS sürücüsü Augusto Fernandez’in liderliği vardı. 

Seansın son bölümlerinde 1:52.623’lük bir derece elde eden İspanyol sürücü, ilk seansı lider tamamladı. 

Lowes’ün 0.134 saniye geride ikinci olmasıyla beraber ilk iki sırayı Marc VDS sürücüleri kapatmış oldu. 

Fabio Di Giannantonio’nun üçüncü olduğu seansta Jake Dixon dördüncü, Joe Roberts beşinci, Lorenzo Baldassari altıncı sırada yer aldı. 

Şampiyona lideri Enea Bastianini ise 0.798 saniye geride 11. oldu. 

İkinci seansta ise Lowes’ün üstünlüğü vardı. 

Geçtiğimiz haftanın galibi Britanyalı sürücü, ikinci seansta 1:51.920’lik bir tur atmayı başardı. Böylece Lowes hem ikinci seansı hem de günü ilk sırada tamamladı. 

Jorge Navarro 0.058 saniye geride ikinci olurken, Hector Garzo 0.260 saniye geride üçüncü, Di Giannantonio 0.289 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. 

Roberts bu seansta kendisine beşinci sırada yer bulurken, Jorge Martin altıncı, Dixon yedinci, Remy Gardner sekizinci oldu. 

İlk 10’u ise Nicolo Bulega ile Edgar Pons tamamladı. 

Bastianini bu seansta 13. sırada yer aldı.

1. seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Augusto Fernandez Kalex 16 1'52.623    
2 United Kingdom Sam Lowes Kalex 16 1'52.757 0.134 0.134
3 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 15 1'52.988 0.365 0.231
4 United Kingdom Jake Dixon Kalex 16 1'53.011 0.388 0.023
5 United States Joe Roberts Kalex 16 1'53.177 0.554 0.166
6 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 17 1'53.182 0.559 0.005
7 Italy Marco Bezzecchi Kalex 17 1'53.290 0.667 0.108
8 Spain Jorge Navarro Speed Up 13 1'53.300 0.677 0.010
9 Australia Remy Gardner Kalex 17 1'53.314 0.691 0.014
10 Italy Luca Marini Kalex 17 1'53.347 0.724 0.033
11 Italy Enea Bastianini Kalex 16 1'53.421 0.798 0.074
12 Italy Simone Corsi MV Agusta 14 1'53.426 0.803 0.005
13 Spain Hector Garzo Kalex 15 1'53.450 0.827 0.024
14 Spain Edgar Pons Kalex 16 1'53.541 0.918 0.091
15 Germany Marcel Schrötter Kalex 16 1'53.555 0.932 0.014
16 Thailand Somkiat Chantra Kalex 19 1'53.655 1.032 0.100
17 Spain Jorge Martin Kalex 17 1'53.662 1.039 0.007
18 Spain Marcos Ramírez Kalex 15 1'53.696 1.073 0.034
19 Italy Stefano Manzi MV Agusta 17 1'53.778 1.155 0.082
20 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 16 1'53.790 1.167 0.012
21 Italy Nicolo Bulega Kalex 17 1'53.792 1.169 0.002
22 Switzerland Thomas Luthi Kalex 16 1'53.873 1.250 0.081
23 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 17 1'53.906 1.283 0.033
24 Spain Xavi Vierge Kalex 14 1'54.009 1.386 0.103
25 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 15 1'54.056 1.433 0.047
26 Andorra Xavi Cardelus Speed Up 15 1'54.219 1.596 0.163
27 Italy Lorenzo Porta Kalex 16 1'54.828 2.205 0.609
28 Indonesia Andi Gilang Kalex 16 1'55.100 2.477 0.272
29 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 15 1'55.961 3.338 0.861
30 Piotr Biesiekirski NTS 16 1'56.470 3.847 0.509
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2. seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Sam Lowes Kalex 17 1'51.920    
2 Spain Jorge Navarro Speed Up 16 1'51.978 0.058 0.058
3 Spain Hector Garzo Kalex 19 1'52.180 0.260 0.202
4 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 15 1'52.209 0.289 0.029
5 United States Joe Roberts Kalex 16 1'52.210 0.290 0.001
6 Spain Jorge Martin Kalex 18 1'52.335 0.415 0.125
7 United Kingdom Jake Dixon Kalex 19 1'52.339 0.419 0.004
8 Australia Remy Gardner Kalex 20 1'52.348 0.428 0.009
9 Italy Nicolo Bulega Kalex 20 1'52.501 0.581 0.153
10 Spain Edgar Pons Kalex 12 1'52.534 0.614 0.033
11 Italy Marco Bezzecchi Kalex 16 1'52.568 0.648 0.034
12 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 18 1'52.644 0.724 0.076
13 Italy Enea Bastianini Kalex 19 1'52.720 0.800 0.076
14 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 20 1'52.777 0.857 0.057
15 Switzerland Thomas Luthi Kalex 19 1'52.782 0.862 0.005
16 Thailand Somkiat Chantra Kalex 13 1'52.826 0.906 0.044
17 Germany Marcel Schrötter Kalex 18 1'52.888 0.968 0.062
18 Italy Simone Corsi MV Agusta 20 1'52.924 1.004 0.036
19 Spain Xavi Vierge Kalex 15 1'52.925 1.005 0.001
20 Spain Augusto Fernandez Kalex 19 1'52.954 1.034 0.029
21 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 20 1'52.977 1.057 0.023
22 Italy Stefano Manzi MV Agusta 21 1'53.082 1.162 0.105
23 Italy Luca Marini Kalex 18 1'53.129 1.209 0.047
24 Spain Marcos Ramírez Kalex 17 1'53.156 1.236 0.027
25 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 14 1'53.253 1.333 0.097
26 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 18 1'53.333 1.413 0.080
27 Italy Lorenzo Porta Kalex 20 1'53.564 1.644 0.231
28 Andorra Xavi Cardelus Speed Up 16 1'53.968 2.048 0.404
29 Indonesia Andi Gilang Kalex 21 1'54.128 2.208 0.160
30 Piotr Biesiekirski NTS 21 1'55.084 3.164 0.956
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Aragon II
Alt-etkinlik FP2
Editör Cem Özel

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