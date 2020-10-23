Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu
Moto2’nin Teruel ayağında cuma antrenmanlarının lideri Marc VDS sürücüsü Sam Lowes oldu.
Aragon pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Marc VDS sürücüsü Augusto Fernandez’in liderliği vardı.
Seansın son bölümlerinde 1:52.623’lük bir derece elde eden İspanyol sürücü, ilk seansı lider tamamladı.
Lowes’ün 0.134 saniye geride ikinci olmasıyla beraber ilk iki sırayı Marc VDS sürücüleri kapatmış oldu.
Fabio Di Giannantonio’nun üçüncü olduğu seansta Jake Dixon dördüncü, Joe Roberts beşinci, Lorenzo Baldassari altıncı sırada yer aldı.
Şampiyona lideri Enea Bastianini ise 0.798 saniye geride 11. oldu.
İkinci seansta ise Lowes’ün üstünlüğü vardı.
Geçtiğimiz haftanın galibi Britanyalı sürücü, ikinci seansta 1:51.920’lik bir tur atmayı başardı. Böylece Lowes hem ikinci seansı hem de günü ilk sırada tamamladı.
Jorge Navarro 0.058 saniye geride ikinci olurken, Hector Garzo 0.260 saniye geride üçüncü, Di Giannantonio 0.289 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.
Roberts bu seansta kendisine beşinci sırada yer bulurken, Jorge Martin altıncı, Dixon yedinci, Remy Gardner sekizinci oldu.
İlk 10’u ise Nicolo Bulega ile Edgar Pons tamamladı.
Bastianini bu seansta 13. sırada yer aldı.
1. seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Augusto Fernandez
|Kalex
|16
|1'52.623
|2
|Sam Lowes
|Kalex
|16
|1'52.757
|0.134
|0.134
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|15
|1'52.988
|0.365
|0.231
|4
|Jake Dixon
|Kalex
|16
|1'53.011
|0.388
|0.023
|5
|Joe Roberts
|Kalex
|16
|1'53.177
|0.554
|0.166
|6
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|17
|1'53.182
|0.559
|0.005
|7
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|17
|1'53.290
|0.667
|0.108
|8
|Jorge Navarro
|Speed Up
|13
|1'53.300
|0.677
|0.010
|9
|Remy Gardner
|Kalex
|17
|1'53.314
|0.691
|0.014
|10
|Luca Marini
|Kalex
|17
|1'53.347
|0.724
|0.033
|11
|Enea Bastianini
|Kalex
|16
|1'53.421
|0.798
|0.074
|12
|Simone Corsi
|MV Agusta
|14
|1'53.426
|0.803
|0.005
|13
|Hector Garzo
|Kalex
|15
|1'53.450
|0.827
|0.024
|14
|Edgar Pons
|Kalex
|16
|1'53.541
|0.918
|0.091
|15
|Marcel Schrötter
|Kalex
|16
|1'53.555
|0.932
|0.014
|16
|Somkiat Chantra
|Kalex
|19
|1'53.655
|1.032
|0.100
|17
|Jorge Martin
|Kalex
|17
|1'53.662
|1.039
|0.007
|18
|Marcos Ramírez
|Kalex
|15
|1'53.696
|1.073
|0.034
|19
|Stefano Manzi
|MV Agusta
|17
|1'53.778
|1.155
|0.082
|20
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|16
|1'53.790
|1.167
|0.012
|21
|Nicolo Bulega
|Kalex
|17
|1'53.792
|1.169
|0.002
|22
|Thomas Luthi
|Kalex
|16
|1'53.873
|1.250
|0.081
|23
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|17
|1'53.906
|1.283
|0.033
|24
|Xavi Vierge
|Kalex
|14
|1'54.009
|1.386
|0.103
|25
|Bo Bendsneyder
|NTS
|15
|1'54.056
|1.433
|0.047
|26
|Xavi Cardelus
|Speed Up
|15
|1'54.219
|1.596
|0.163
|27
|Lorenzo Porta
|Kalex
|16
|1'54.828
|2.205
|0.609
|28
|Andi Gilang
|Kalex
|16
|1'55.100
|2.477
|0.272
|29
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|15
|1'55.961
|3.338
|0.861
|30
|Piotr Biesiekirski
|NTS
|16
|1'56.470
|3.847
|0.509
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2. seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Sam Lowes
|Kalex
|17
|1'51.920
|2
|Jorge Navarro
|Speed Up
|16
|1'51.978
|0.058
|0.058
|3
|Hector Garzo
|Kalex
|19
|1'52.180
|0.260
|0.202
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|15
|1'52.209
|0.289
|0.029
|5
|Joe Roberts
|Kalex
|16
|1'52.210
|0.290
|0.001
|6
|Jorge Martin
|Kalex
|18
|1'52.335
|0.415
|0.125
|7
|Jake Dixon
|Kalex
|19
|1'52.339
|0.419
|0.004
|8
|Remy Gardner
|Kalex
|20
|1'52.348
|0.428
|0.009
|9
|Nicolo Bulega
|Kalex
|20
|1'52.501
|0.581
|0.153
|10
|Edgar Pons
|Kalex
|12
|1'52.534
|0.614
|0.033
|11
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|16
|1'52.568
|0.648
|0.034
|12
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|18
|1'52.644
|0.724
|0.076
|13
|Enea Bastianini
|Kalex
|19
|1'52.720
|0.800
|0.076
|14
|Bo Bendsneyder
|NTS
|20
|1'52.777
|0.857
|0.057
|15
|Thomas Luthi
|Kalex
|19
|1'52.782
|0.862
|0.005
|16
|Somkiat Chantra
|Kalex
|13
|1'52.826
|0.906
|0.044
|17
|Marcel Schrötter
|Kalex
|18
|1'52.888
|0.968
|0.062
|18
|Simone Corsi
|MV Agusta
|20
|1'52.924
|1.004
|0.036
|19
|Xavi Vierge
|Kalex
|15
|1'52.925
|1.005
|0.001
|20
|Augusto Fernandez
|Kalex
|19
|1'52.954
|1.034
|0.029
|21
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|20
|1'52.977
|1.057
|0.023
|22
|Stefano Manzi
|MV Agusta
|21
|1'53.082
|1.162
|0.105
|23
|Luca Marini
|Kalex
|18
|1'53.129
|1.209
|0.047
|24
|Marcos Ramírez
|Kalex
|17
|1'53.156
|1.236
|0.027
|25
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|14
|1'53.253
|1.333
|0.097
|26
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|18
|1'53.333
|1.413
|0.080
|27
|Lorenzo Porta
|Kalex
|20
|1'53.564
|1.644
|0.231
|28
|Xavi Cardelus
|Speed Up
|16
|1'53.968
|2.048
|0.404
|29
|Andi Gilang
|Kalex
|21
|1'54.128
|2.208
|0.160
|30
|Piotr Biesiekirski
|NTS
|21
|1'55.084
|3.164
|0.956
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