Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu

Aragon pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Marc VDS sürücüsü Augusto Fernandez’in liderliği vardı.

Seansın son bölümlerinde 1:52.623’lük bir derece elde eden İspanyol sürücü, ilk seansı lider tamamladı.

Lowes’ün 0.134 saniye geride ikinci olmasıyla beraber ilk iki sırayı Marc VDS sürücüleri kapatmış oldu.

Fabio Di Giannantonio’nun üçüncü olduğu seansta Jake Dixon dördüncü, Joe Roberts beşinci, Lorenzo Baldassari altıncı sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Enea Bastianini ise 0.798 saniye geride 11. oldu.

İkinci seansta ise Lowes’ün üstünlüğü vardı.

Geçtiğimiz haftanın galibi Britanyalı sürücü, ikinci seansta 1:51.920’lik bir tur atmayı başardı. Böylece Lowes hem ikinci seansı hem de günü ilk sırada tamamladı.

Jorge Navarro 0.058 saniye geride ikinci olurken, Hector Garzo 0.260 saniye geride üçüncü, Di Giannantonio 0.289 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Roberts bu seansta kendisine beşinci sırada yer bulurken, Jorge Martin altıncı, Dixon yedinci, Remy Gardner sekizinci oldu.

İlk 10’u ise Nicolo Bulega ile Edgar Pons tamamladı.

Bastianini bu seansta 13. sırada yer aldı.

1. seans sonucu:

2. seans sonucu: