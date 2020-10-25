Teruel Moto2: Lowes üst üste üçüncü kez kazanarak şampiyona liderliğini aldı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lowes ilk viraja gelinirlen liderliği korurken, Fabio di Giannantonio ise Remy Gardner'ı bir sonraki virajda geçerek ikinciliği aldı.

Yedinci sıradan start alan ve hızla ileri atılan Petronas Sprinta sürücüsü Jake Dixon da Gardner'ı ilk turda geçerek üçüncülüğü aldı, ancak Gardner iki tur sonra kendisini geride bıraktı.

İki tur sonra ise bu sefer, ikinci Aragon yarışına şampiyona lideri olarak gelen Enea Bastianini, Gardner'ı son podyum basamağı için geçmeyi başardı.

Her ne kadar Bastianini ilk beş turda altıncı sıradan üçüncülüğe yerleşmeyi başarmış olsa da, ilk iki sırada bulunan isimler çoktan arayı açmıştı. Lowes yarışı iki saniye farkla lider götürürken di Giannantonio ise üçüncü sırayla 1.3 saniyelik bir fark yaratmıştı.

Farkını daha da çok açmaya devam eden Lowes, yarışı ikincinin sekiz saniye önünde tamamladı ve kariyerinin altıncı Moto2 galibiyetini alarak 2020 sezonunda ilk defa şampiyona liderliğine yükseldi.

Di Giannantonio rahat bir şekilde ikinci olurken, Bastianini ise ikincinin iki saniye arkasında üçüncü olarak şampiyonada, yeni şampiyona lideri Lowes'un yedi puan arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonanın önemli ismi olan Luca Marini, yarışın ilk turlarında sekizinciliğe kadar yükseldi, ancak yarışın bir döneminde puan barajının gerisine düştü, daha sonrasında ise 11. sırayı alarak hasarı azaltmayı başardı.

Marini'nin VR46 takım arkadaşı Marco Bezzecchi ise dördüncü turda ilk virajda kaza yaptı ve şampiyonluk ümitlerini sonlandırdı. An itibariyle Bezzecchi, sezon bitimine 3 yarış kala Lowes'un 48 puan arkasında yer alıyor.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Gardner, Navarro, Martin, Dixon, Fernandez, Ramirez ve Roberts oldu.