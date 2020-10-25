Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
MotoGP
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto2 / Aragon II / Yarış raporu

Teruel Moto2: Lowes üst üste üçüncü kez kazanarak şampiyona liderliğini aldı

paylaşım
yorumlar
Teruel Moto2: Lowes üst üste üçüncü kez kazanarak şampiyona liderliğini aldı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Eski Aprilia MotoGP pilotu Sam Lowes, baştan sona lider götürdüğü Teruel Grand Prix'sinde galibiyeti alarak Moto2 şampiyonluğunda liderliği ele geçirdi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lowes ilk viraja gelinirlen liderliği korurken, Fabio di Giannantonio ise Remy Gardner'ı bir sonraki virajda geçerek ikinciliği aldı. 

Yedinci sıradan start alan ve hızla ileri atılan Petronas Sprinta sürücüsü Jake Dixon da Gardner'ı ilk turda geçerek üçüncülüğü aldı, ancak Gardner iki tur sonra kendisini geride bıraktı.

İki tur sonra ise bu sefer, ikinci Aragon yarışına şampiyona lideri olarak gelen Enea Bastianini, Gardner'ı son podyum basamağı için geçmeyi başardı. 

Her ne kadar Bastianini ilk beş turda altıncı sıradan üçüncülüğe yerleşmeyi başarmış olsa da, ilk iki sırada bulunan isimler çoktan arayı açmıştı. Lowes yarışı iki saniye farkla lider götürürken di Giannantonio ise üçüncü sırayla 1.3 saniyelik bir fark yaratmıştı.

 

Farkını daha da çok açmaya devam eden Lowes, yarışı ikincinin sekiz saniye önünde tamamladı ve kariyerinin altıncı Moto2 galibiyetini alarak 2020 sezonunda ilk defa şampiyona liderliğine yükseldi.

Di Giannantonio rahat bir şekilde ikinci olurken, Bastianini ise ikincinin iki saniye arkasında üçüncü olarak şampiyonada, yeni şampiyona lideri Lowes'un yedi puan arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonanın önemli ismi olan Luca Marini, yarışın ilk turlarında sekizinciliğe kadar yükseldi, ancak yarışın bir döneminde puan barajının gerisine düştü, daha sonrasında ise 11. sırayı alarak hasarı azaltmayı başardı. 

Marini'nin VR46 takım arkadaşı Marco Bezzecchi ise dördüncü turda ilk virajda kaza yaptı ve şampiyonluk ümitlerini sonlandırdı. An itibariyle Bezzecchi, sezon bitimine 3 yarış kala Lowes'un 48 puan arkasında yer alıyor.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Gardner, Navarro, Martin, Dixon, Fernandez, Ramirez ve Roberts oldu. 

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Puan
1 United Kingdom Sam Lowes Kalex 39'27.645   25
2 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 39'36.070   20
3 Italy Enea Bastianini Kalex 39'38.516   16
4 Australia Remy Gardner Kalex 39'40.302   13
5 Spain Jorge Navarro Speed Up 39'40.651   11
6 Spain Jorge Martin Kalex 39'42.411   10
7 United Kingdom Jake Dixon Kalex 39'44.550   9
8 Spain Augusto Fernandez Kalex 39'44.672   8
9 Spain Marcos Ramírez Kalex 39'49.533   7
10 United States Joe Roberts Kalex 39'50.596   6
11 Italy Luca Marini Kalex 39'52.614   5
12 Spain Xavi Vierge Kalex 39'53.851   4
13 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 39'53.962   3
14 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 39'54.330   2
15 Italy Simone Corsi MV Agusta 39'54.544   1
16 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 39'55.049    
17 Italy Nicolo Bulega Kalex 39'57.964    
18 Italy Lorenzo Porta Kalex 39'58.352    
19 Thailand Somkiat Chantra Kalex 39'58.625    
20 Germany Marcel Schrötter Kalex 39'59.146    
21 Indonesia Andi Gilang Kalex 40'15.598    
22 Andorra Xavi Cardelus Speed Up 40'16.020    
23 Piotr Biesiekirski NTS 40'28.039    
  Italy Stefano Manzi MV Agusta 37'59.983    
  Spain Edgar Pons Kalex 36'06.858    
  Italy Lorenzo Baldassari Kalex 28'24.563    
  Spain Hector Garzo Kalex 18'56.822    
  Italy Marco Bezzecchi Kalex 5'46.183    
  Switzerland Thomas Luthi Kalex      
  Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex      
Tüm sonuçları görüntüle
 

Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu

Önceki haber

Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Aragon II
Alt-etkinlik Yarış
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!

Son Haberler

Teruel Moto2: Lowes üst üste üçüncü kez kazanarak şampiyona liderliğini aldı
MOT2 Moto2 / Yarış raporu

Teruel Moto2: Lowes üst üste üçüncü kez kazanarak şampiyona liderliğini aldı

Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu
MOT2 Moto2 / Antrenman raporu

Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu

MotoAmerica şampiyonu Beaubier, Moto2’ye geçiyor
MOT2 Moto2 / Son dakika

MotoAmerica şampiyonu Beaubier, Moto2’ye geçiyor

Aragon Moto2: Lowes kazandı, VR46'ler kaza yaptı!
MOT2 Moto2 / Yarış raporu

Aragon Moto2: Lowes kazandı, VR46'ler kaza yaptı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

1s
2
Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

3
Formula 1

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

2s
4
Formula 1

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"

3s
5
Formula 1

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”

26dk

Son Haberler

Teruel Moto2: Lowes üst üste üçüncü kez kazanarak şampiyona liderliğini aldı
MOT2

Teruel Moto2: Lowes üst üste üçüncü kez kazanarak şampiyona liderliğini aldı

Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu
MOT2

Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu

MotoAmerica şampiyonu Beaubier, Moto2’ye geçiyor
MOT2

MotoAmerica şampiyonu Beaubier, Moto2’ye geçiyor

Aragon Moto2: Lowes kazandı, VR46'ler kaza yaptı!
MOT2

Aragon Moto2: Lowes kazandı, VR46'ler kaza yaptı!

Aragon Moto2: Pole pozisyonu Lowes’ün oldu
MOT2

Aragon Moto2: Pole pozisyonu Lowes’ün oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.