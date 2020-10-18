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Moto2 / Aragon / Yarış raporu

Aragon Moto2: Lowes kazandı, VR46'ler kaza yaptı!

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Aragon Moto2: Lowes kazandı, VR46'ler kaza yaptı!
Ekleyen:
, Editör

Olaylı geçen Moto2 Aragon yarışında galip Sam Lowes olurken şampiyona lideri VR46 Sky Racing Team pilotları Luca Marini ve Marco Bezzecchi yerde kaldılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan EG 0,0 Marc VDS pilotu Lowes, aldığı zayıf startın ardından yerini Marco Bezzecchi'ye kaybetti. 

Yarış boyunca ikinci viraj, üç tane pilotun yerde kalmasına neden oldu. İkinci virajın ilk hedefi ise Jorge Navarro oldu. Starttan hemen sonra Navarro, lowside yaşayarak yerde kaldı. Karambolde kaldığı için diğer motosikletler ile de temas eden Navarro, kazadan yara almadan kurtuldu.

Bir sonraki turda ise şampiyona lideri olan VR46 Sky Racing Team pilotu Luca Marini, 14. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yerde kalan bir diğer isim oldu. Böylece Marini, şampiyona liderliğini de kaybetmiş oldu. 

Bu sırada önde ise MB Conveyors Speed Up pilotu Fabio Di Giannantonio, ikinci sıradaki Sam Lowes'ü geçerek Bezzecchi'yi kovalamaya başladı. Yükseliş gösteren bir diğer pilot iseItaltrans Racing Team pilotu Enea Bastianini'ydi. 

Daha sonra Fabio Di Giannantonio, 9. turda Bezzecchi'ye yaptığı ani atakla liderliği ele geçirdi. Ancak İtalyan pilot, 10. tura girilirken ikinci virajda lowside yaşayan ikinci isim oldu ve yarış dışı kaldı.

Böylece önde yer alan pilotlar ikili gruplara ayrılmış oldu: Bezzecchi ve Lowes liderlik için mücadele ederken, Red Bull KTM Ajo pilotu Jorge Martin ve Bastianini ise üçüncülük için mücadele ediyordu.

Martin ve Bastianini düzenli olarak yer değiştirdikleri sırada Bezzecchi, lider ve küçük bir farkla lider götürdüğü yarışın bitimine iki tur kala, ikinci virajın üçüncü kurbanı oldu ve yerde kaldı. Takım arkadaşı Luca Marini'nin de yarış dışı kalmasıyla beraber, galibiyeti aldığı sürece şampiyona liderliğini alacak olan Bezzecchi, Aragon hafta sonunu puansız ve muhtemel bir şampiyona liderliğini kaçırarak kapattı. 

Böylece Sam Lowes, üst üste ikinci galibiyetini alarak Aragon GP'sini kazanan isim olurken Bastianini, Martin'e son turda yaptığı atakla ikinci oldu ve şampiyona liderliğini de 2 puan farkla ele geçirdi. Martin ise üçüncü oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Dixon, Gardner, Ramirez, Garzo, Roberts, Nagashima ve Corsi oldular. 

Bu sonuçlarla beraber Enea Bastianini şampiyonada liderliği ele geçirirken, 2 puan arkasında Sam Lowes ve 5 puan arkasında Luca Marini bulunmakta.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom Sam Lowes 21          
2 Italy Enea Bastianini 21 4.195        
3 Spain Jorge Martin 21 4.340        
4 United Kingdom Jake Dixon 21 9.298        
5 Australia Remy Gardner 21 14.765        
6 Spain Marcos Ramírez 21 15.130        
7 Spain Hector Garzo 21 15.192        
8 United States Joe Roberts 21 17.024        
9 Japan Tetsuta Nagashima 21 19.000        
10 Italy Simone Corsi 21 20.206        
11 Spain Augusto Fernandez 21 22.661        
12 Switzerland Thomas Luthi 21 22.692        
13 Spain Edgar Pons 21 22.995        
14 Italy Stefano Manzi 21 23.301        
15 Germany Marcel Schrötter 21 23.989        
16 Spain Xavi Vierge 21 26.747        
17 Italy Lorenzo Porta 21 26.862        
18 Italy Nicolo Bulega 21 27.686        
19 Malaysia Hafizh Syahrin 21 27.761        
20 Italy Lorenzo Baldassari 21 27.892        
21 Netherlands Bo Bendsneyder 21 36.250        
22 Indonesia Andi Gilang 21 44.779        
23 Thailand Somkiat Chantra 21 45.687        
24 Andorra Xavi Cardelus 21 47.231        
25 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin 21 58.178        
26 Piotr Biesiekirski 21 1'05.154        
27 Spain Jorge Navarro 18 1'10.700        
  Italy Marco Bezzecchi 19          
  Italy Fabio Di Giannantonio 10          
  Italy Luca Marini 2          
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Aragon Moto2: Pole pozisyonu Lowes’ün oldu

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik Yarış
Editör Efe Kahya

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