Aragon Moto2: Lowes kazandı, VR46'ler kaza yaptı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan EG 0,0 Marc VDS pilotu Lowes, aldığı zayıf startın ardından yerini Marco Bezzecchi'ye kaybetti.

Yarış boyunca ikinci viraj, üç tane pilotun yerde kalmasına neden oldu. İkinci virajın ilk hedefi ise Jorge Navarro oldu. Starttan hemen sonra Navarro, lowside yaşayarak yerde kaldı. Karambolde kaldığı için diğer motosikletler ile de temas eden Navarro, kazadan yara almadan kurtuldu.

Bir sonraki turda ise şampiyona lideri olan VR46 Sky Racing Team pilotu Luca Marini, 14. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yerde kalan bir diğer isim oldu. Böylece Marini, şampiyona liderliğini de kaybetmiş oldu.

Bu sırada önde ise MB Conveyors Speed Up pilotu Fabio Di Giannantonio, ikinci sıradaki Sam Lowes'ü geçerek Bezzecchi'yi kovalamaya başladı. Yükseliş gösteren bir diğer pilot iseItaltrans Racing Team pilotu Enea Bastianini'ydi.

Daha sonra Fabio Di Giannantonio, 9. turda Bezzecchi'ye yaptığı ani atakla liderliği ele geçirdi. Ancak İtalyan pilot, 10. tura girilirken ikinci virajda lowside yaşayan ikinci isim oldu ve yarış dışı kaldı.

Böylece önde yer alan pilotlar ikili gruplara ayrılmış oldu: Bezzecchi ve Lowes liderlik için mücadele ederken, Red Bull KTM Ajo pilotu Jorge Martin ve Bastianini ise üçüncülük için mücadele ediyordu.

Martin ve Bastianini düzenli olarak yer değiştirdikleri sırada Bezzecchi, lider ve küçük bir farkla lider götürdüğü yarışın bitimine iki tur kala, ikinci virajın üçüncü kurbanı oldu ve yerde kaldı. Takım arkadaşı Luca Marini'nin de yarış dışı kalmasıyla beraber, galibiyeti aldığı sürece şampiyona liderliğini alacak olan Bezzecchi, Aragon hafta sonunu puansız ve muhtemel bir şampiyona liderliğini kaçırarak kapattı.

Böylece Sam Lowes, üst üste ikinci galibiyetini alarak Aragon GP'sini kazanan isim olurken Bastianini, Martin'e son turda yaptığı atakla ikinci oldu ve şampiyona liderliğini de 2 puan farkla ele geçirdi. Martin ise üçüncü oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Dixon, Gardner, Ramirez, Garzo, Roberts, Nagashima ve Corsi oldular.

Bu sonuçlarla beraber Enea Bastianini şampiyonada liderliği ele geçirirken, 2 puan arkasında Sam Lowes ve 5 puan arkasında Luca Marini bulunmakta.