Moto2 Misano: Fernandez arka arkaya ikinci galibiyetini aldı, Gardner ikinci oldu

Moto2'de Assen yarışına Raul Fernandez ilk sıradan başlarken, yanında Sam Lowes ve Augusto Fernandez vardı. Şampiyona lideri Ramy Gardner ise yarışa dördüncü sıradan başladı.

Raul Fernandez startla birlikte yerini korusa da, Lowes tur bitmeden rakibini güzel bir atakla geçti ve liderliği aldı. Böylelikle sıralama Lowes, Fernandez, Aron Canet, Marco Bezzecchi ve Xavi Vierge şeklinde oldu. Gardner ise altıncı sıraya geriledi.

Ön tarafta Lowes farkı biraz açarken, Canet son 22 tura girilirken Fernandez'i geçti ve ikinci sırayı eline geçirdi. Gardner da Bezzecchi'yi geçerek beşinci sıraya oturdu.

Canet, ikinci sırayı almasının ardından Lowes ile arayı yavaş yavaş kapattı ve rakibini sıkıştırmaya başladı. Canet, son 17 tura girerken Lowes'u geçti ve kısa bir süre sonra kendisini Fernandez de geçti.

Bu, ön taraftaki sıralamanın tamamen değiştiği anlamına geliyordu. Son 16 tura girerken yeni sıralama Canet, Fernandez, Lowes, Gardner ve Vierge oldu.

Yarış yaklaşık altı tur kadar bu şekilde devam etti ve ardından Fernandez, Canet'i geçerek ilk sıraya oturdu. Gardner da üçüncülük için Lowes'u baskı altına almaya başladı. Sonra da rakibini geçerek üçüncü sıraya oturdu.

Fernandez yarışın son turlarına doğru Canet'ten kopmaya başladı ve bir noktada farkı bir saniyeye kadar çıkardı. Gardner, temposu düşen Canet'i geçip ikinci sıraya çıktı ve son 1.5 turluk kısımda Fernandez'le arayı kapatmayı başladı. Ancak takım arkadaşını yakaladığında, hata yaptı ve bu da kapattığı farkın yeniden açıldığı anlamına geliyordu.

Fernandez turun kalan kısmında hata yapmadı ve arka arkaya ikinci zaferini kazandı.

Gardner, bir ara altıncı sıraya kadar gerilemesine rağmen iyi bir geri dönüşle ikinci oldu ve şampiyona için değerli puanlar kazandı.

Canet üçüncü olup podyuma çıkarken, Lowes son bölümdeki tempo kaybıyla dördüncü ve Bezzecchi beşinci oldu.

Augusto Fernandez'in altıncı olduğu yarışta, Ai Ogura yedinci, Vierge sekizinci, Fabio di Giannantonio dokuzuncu ve Celestino Vietti Ramus 10. oldu.

Gardner bu sonuçlarla puanını 271 yaparken, Raul Fernandez 237 puana çıktı. Bitime dört yarış kala ikili arasında artık 34 puan var.

Yarış sonucu: