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Moto2 / Misano Yarış raporu

Moto2 Misano: Fernandez arka arkaya ikinci galibiyetini aldı, Gardner ikinci oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

San Marino'da gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafer Raul Fernandez'in oldu.

Moto2 Misano: Fernandez arka arkaya ikinci galibiyetini aldı, Gardner ikinci oldu

Moto2'de Assen yarışına Raul Fernandez ilk sıradan başlarken, yanında Sam Lowes ve Augusto Fernandez vardı. Şampiyona lideri Ramy Gardner ise yarışa dördüncü sıradan başladı.

Raul Fernandez startla birlikte yerini korusa da, Lowes tur bitmeden rakibini güzel bir atakla geçti ve liderliği aldı. Böylelikle sıralama Lowes, Fernandez, Aron Canet, Marco Bezzecchi ve Xavi Vierge şeklinde oldu. Gardner ise altıncı sıraya geriledi.

Ön tarafta Lowes farkı biraz açarken, Canet son 22 tura girilirken Fernandez'i geçti ve ikinci sırayı eline geçirdi. Gardner da Bezzecchi'yi geçerek beşinci sıraya oturdu.

Canet, ikinci sırayı almasının ardından Lowes ile arayı yavaş yavaş kapattı ve rakibini sıkıştırmaya başladı. Canet, son 17 tura girerken Lowes'u geçti ve kısa bir süre sonra kendisini Fernandez de geçti.

Bu, ön taraftaki sıralamanın tamamen değiştiği anlamına geliyordu. Son 16 tura girerken yeni sıralama Canet, Fernandez, Lowes, Gardner ve Vierge oldu.

Yarış yaklaşık altı tur kadar bu şekilde devam etti ve ardından Fernandez, Canet'i geçerek ilk sıraya oturdu. Gardner da üçüncülük için Lowes'u baskı altına almaya başladı. Sonra da rakibini geçerek üçüncü sıraya oturdu.

Fernandez yarışın son turlarına doğru Canet'ten kopmaya başladı ve bir noktada farkı bir saniyeye kadar çıkardı. Gardner, temposu düşen Canet'i geçip ikinci sıraya çıktı ve son 1.5 turluk kısımda Fernandez'le arayı kapatmayı başladı. Ancak takım arkadaşını yakaladığında, hata yaptı ve bu da kapattığı farkın yeniden açıldığı anlamına geliyordu.

Fernandez turun kalan kısmında hata yapmadı ve arka arkaya ikinci zaferini kazandı.

Gardner, bir ara altıncı sıraya kadar gerilemesine rağmen iyi bir geri dönüşle ikinci oldu ve şampiyona için değerli puanlar kazandı.

Canet üçüncü olup podyuma çıkarken, Lowes son bölümdeki tempo kaybıyla dördüncü ve Bezzecchi beşinci oldu.

Augusto Fernandez'in altıncı olduğu yarışta, Ai Ogura yedinci, Vierge sekizinci, Fabio di Giannantonio dokuzuncu ve Celestino Vietti Ramus 10. oldu.

Gardner bu sonuçlarla puanını 271 yaparken, Raul Fernandez 237 puana çıktı. Bitime dört yarış kala ikili arasında artık 34 puan var.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman
1 Spain Raul Fernandez Kalex 40'40.563
2 Australia Remy Gardner Kalex 40'40.965
3 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 40'41.132
4 United Kingdom Sam Lowes Kalex 40'42.141
5 Italy Marco Bezzecchi Kalex 40'45.483
6 Spain Augusto Fernandez Kalex 40'45.924
7 Japan Ai Ogura Kalex 40'46.799
8 Spain Xavi Vierge Kalex 40'48.031
9 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex 40'48.125
10 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 40'53.793
11 Switzerland Thomas Luthi Kalex 40'56.159
12 Germany Marcel Schrötter Kalex 40'56.735
13 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 41'00.797
14 Spain Marcos Ramírez Kalex 41'03.382
15 Italy Tony Arbolino Kalex 41'03.578
16 Italy Stefano Manzi Kalex 41'06.715
17 Italy Nicolo Bulega Kalex 41'07.550
18 Malaysia Hafizh Syahrin NTS 41'07.794
19 United Kingdom Jake Dixon Kalex 41'08.713
20 Spain Hector Garzo Kalex 41'09.089
21 United States Cameron Beaubier Kalex 41'10.427
22 Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21 41'13.703
23 United States Joe Roberts Kalex 41'16.661
24 Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta 41'24.424
25 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 41'27.892
  Thailand Somkiat Chantra Kalex 36'10.139
  Italy Lorenzo Porta Kalex 31'10.677
  Belgium Barry Baltus NTS 19'55.066
  Italy Yari Montella Boscoscuro B-21 19'55.462
  Italy Simone Corsi MV Agusta 3'27.614
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