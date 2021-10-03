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Moto2 / Austin Yarış raporu

Moto2 Austin: Raul Fernandez kazandı, şampiyona lideri Gardner düştü

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Moto2'nin Amerika GP'sini, şampiyonluk mücadelesinde takım arkadaşı Remy Gardner'ın yerde kalması ile beraber farkı 9 puana düşüren, Red Bull KTM Ajo pilotu Raul Fernandez kazandı.

Moto2 Austin: Raul Fernandez kazandı, şampiyona lideri Gardner düştü

Süper çaylak Fernandez, Moto2 yarışının 18 turunu da lider götürmeyi başardı ve Circuit of the Americas'da galibiyeti alan isim oldu.

Kendi evinde yarışan Cameron Beaubier, startta geçici olarak liderliği aldı ancak ilk virajda dışa açıldı ve Fernandez ile Gardner'ın geçmesine neden oldu.

Beaubier, Gresini pilotu Fabio Di Giannantonio and Gardner, ikincilik için mücadele ettikleri sırada Fernandez'in daha ikinci turda bir saniye fark açmasına yardımcı oldular.

Bu avantaj, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi'nin de mücadeleye katılması ile beraber giderek artmaya başladı.

Dördüncü tura gelindiğinde Gardner, diğer rakiplerini bir saniye geride bırakarak arayı açtı ve Ajo takım arkadaşını takip etmeye başladı.

Ancak Gardner, altıncı turda 15. virajda önden kayma yaşayarak yerde kaldı ve şampiyonada 34 puan farkla geldiği Austin yarışından büyük bir zararla ayrıldı.

Avustralyalı pilotun yerde kalması ile beraber, Fernandez ile ikinci sıradaki di Giannantonio'nun farkı iki saniyeye kadar çıktı.

Fabio di Giannantonio, Federal Oil Gresini Moto2

Fabio di Giannantonio, Federal Oil Gresini Moto2

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın bir noktasında fark 1.5 saniyeye kadar düşmüş olsa da Fernandez, yarışın kalan bölümünde bu farkı yeniden 2 saniyeye çekti.

Son turlarda ritmini bulan Fernandez, rahat bir farkla damalı bayrağa ulaşarak Moto2'deki yedinci ve üst üste üçüncü yarış galibiyetini almayı başardı.

Sezonda alınan yedi galibiyet ile beraber Fernandez, Marc Marquez'in 2011 yılında Moto2'deki çaylak sezonunda aldığı galibiyet rekorunu egale etmiş oldu.

Di Giannantonio yarışı ikinci sırada bitirdi ve Mayıs'ta Jerez'den beri ilk kez podyuma çıktı.

Bezzecchi üçüncü olarak podyumu tamamlarken Augusto Fernandez ise, takım arkadaşı Sam Lowes'un elektriksel sorunlar ile yarıştan çekilmesi nedeniyle, yarışı tamamlayan tek Marc VDS Kalex oldu.

American Racing'den Beaubier, çaylak Moto2 sezonundaki en iyi sonuç olan beşinciliği alırken, arkasında ise diğer çaylaklar Tony Arbolino (Intact GP) ve Honda Team Asia pilotu Ai Ogura yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Petronas Sprinta pilotu Xavi Vierge , American Racing pilotu Marcos Ramirez ve Vierge'nin takım arkadaşı Jake Dixon oldu.

Moto2 Amerika GP sonuçları - 18 tur

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman
1 Spain Raul Fernandez Kalex 39'10.521
2 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex 39'12.255
3 Italy Marco Bezzecchi Kalex 39'13.621
4 Spain Augusto Fernandez Kalex 39'14.582
5 United States Cameron Beaubier Kalex 39'15.902
6 Italy Tony Arbolino Kalex 39'18.098
7 Japan Ai Ogura Kalex 39'21.608
8 Spain Xavi Vierge Kalex 39'25.470
9 Spain Marcos Ramírez Kalex 39'26.572
10 United Kingdom Jake Dixon Kalex 39'28.799
11 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 39'31.200
12 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 39'33.259
13 Italy Simone Corsi MV Agusta 39'33.434
14 Thailand Somkiat Chantra Kalex 39'33.768
15 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 39'33.629
16 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 39'37.527
17 Belgium Barry Baltus NTS 39'38.607
18 United States Joe Roberts Kalex 39'43.240
19 Italy Stefano Manzi Kalex 39'48.063
20 Malaysia Hafizh Syahrin NTS 39'50.179
21 Fermín Aldeguer Boscoscuro B-21 39'51.206
22 Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta 39'57.689
  Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 30'43.582
  Germany Marcel Schrötter Kalex 28'50.877
  Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21 24'08.322
  Spain Hector Garzo Kalex 22'46.489
  United Kingdom Sam Lowes Kalex 20'09.424
  Australia Remy Gardner Kalex 10'52.792
  Switzerland Thomas Luthi Kalex 4'29.026
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