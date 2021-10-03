Moto2 Austin: Raul Fernandez kazandı, şampiyona lideri Gardner düştü

Süper çaylak Fernandez, Moto2 yarışının 18 turunu da lider götürmeyi başardı ve Circuit of the Americas'da galibiyeti alan isim oldu.

Kendi evinde yarışan Cameron Beaubier, startta geçici olarak liderliği aldı ancak ilk virajda dışa açıldı ve Fernandez ile Gardner'ın geçmesine neden oldu.

Beaubier, Gresini pilotu Fabio Di Giannantonio and Gardner, ikincilik için mücadele ettikleri sırada Fernandez'in daha ikinci turda bir saniye fark açmasına yardımcı oldular.

Bu avantaj, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi'nin de mücadeleye katılması ile beraber giderek artmaya başladı.

Dördüncü tura gelindiğinde Gardner, diğer rakiplerini bir saniye geride bırakarak arayı açtı ve Ajo takım arkadaşını takip etmeye başladı.

Ancak Gardner, altıncı turda 15. virajda önden kayma yaşayarak yerde kaldı ve şampiyonada 34 puan farkla geldiği Austin yarışından büyük bir zararla ayrıldı.

Avustralyalı pilotun yerde kalması ile beraber, Fernandez ile ikinci sıradaki di Giannantonio'nun farkı iki saniyeye kadar çıktı.

Fabio di Giannantonio, Federal Oil Gresini Moto2 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın bir noktasında fark 1.5 saniyeye kadar düşmüş olsa da Fernandez, yarışın kalan bölümünde bu farkı yeniden 2 saniyeye çekti.

Son turlarda ritmini bulan Fernandez, rahat bir farkla damalı bayrağa ulaşarak Moto2'deki yedinci ve üst üste üçüncü yarış galibiyetini almayı başardı.

Sezonda alınan yedi galibiyet ile beraber Fernandez, Marc Marquez'in 2011 yılında Moto2'deki çaylak sezonunda aldığı galibiyet rekorunu egale etmiş oldu.

Di Giannantonio yarışı ikinci sırada bitirdi ve Mayıs'ta Jerez'den beri ilk kez podyuma çıktı.

Bezzecchi üçüncü olarak podyumu tamamlarken Augusto Fernandez ise, takım arkadaşı Sam Lowes'un elektriksel sorunlar ile yarıştan çekilmesi nedeniyle, yarışı tamamlayan tek Marc VDS Kalex oldu.

American Racing'den Beaubier, çaylak Moto2 sezonundaki en iyi sonuç olan beşinciliği alırken, arkasında ise diğer çaylaklar Tony Arbolino (Intact GP) ve Honda Team Asia pilotu Ai Ogura yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Petronas Sprinta pilotu Xavi Vierge , American Racing pilotu Marcos Ramirez ve Vierge'nin takım arkadaşı Jake Dixon oldu.

Moto2 Amerika GP sonuçları - 18 tur