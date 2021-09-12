Moto2 Aragon: Fernandez rahat kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Lowes, iyi bir startla yerini korumayı başardı. Remy Gardner da ikinci sıradaki yerini korusa da ilk turun ortalarında takım arkadaşı Raul Fernandez’e geçildi.

Fernandez kısa sürede Lowes’e yaklaştı ve rakibini geçerek liderliğe yükseldi.

Yarışın ilk bölümlerinde hata yapan Gardner ise hem Ai Ogura’ya hem de Hector Garzo’ya geçildi. Ancak Garzo kaza yaparak yerde kaldı. Gardner da Ogura’yı geçti ve yeniden üçüncülüğe yükseldi.

Marco Bezzecchi kötü bir startla 11. sıraya kadar gerilemişti. Sonrasında 6. sıraya kadar yükselen İtalyan sürücü, bitime 12 tur kala yerde kaldı ve en gerilere düştü. Sonra ise pite gelerek yarışı bıraktı.

Bitime 9 tur kala ise rahat şekilde ikinci sırada yer alan Lowes kaza yaptı ve Fernandez, galibiyet mücadelesinde tek başına kaldı.

Böylelikle Gardner ikinciliğe yükselirken, podyumun son basamağı için Jorge Navarro ile Augusto Fernandez mücadele etmeye başladı.

Çaylak Fernandez yarış sonuna kadar da rahat şekilde yerini korudu ve yarışı kazanmayı başardı.

Gardner 5.4 saniye geride ikinci olurken, Red Bull KTM Ajo duble yapmış oldu.

Podyumun son basamağı için gerçekleşen harika mücadeleyi Augusto Fernandez kazanırken, Navarro dördüncü oldu.

Aron Canet beşinci sırada kendisine yer bulurken, Fabio di Giannantonio altıncı, Fermin Aldeguer yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Ogura, Tony Arbolino ve Simone Corsi oldu.

Yarış sonucu: