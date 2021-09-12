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Moto2 / Aragon Yarış raporu

Moto2 Aragon: Fernandez rahat kazandı

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Moto2’nin Aragon ayağını kazanan isim Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez oldu.

Moto2 Aragon: Fernandez rahat kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Lowes, iyi bir startla yerini korumayı başardı. Remy Gardner da ikinci sıradaki yerini korusa da ilk turun ortalarında takım arkadaşı Raul Fernandez’e geçildi.

Fernandez kısa sürede Lowes’e yaklaştı ve rakibini geçerek liderliğe yükseldi.

Yarışın ilk bölümlerinde hata yapan Gardner ise hem Ai Ogura’ya hem de Hector Garzo’ya geçildi. Ancak Garzo kaza yaparak yerde kaldı. Gardner da Ogura’yı geçti ve yeniden üçüncülüğe yükseldi.

Marco Bezzecchi kötü bir startla 11. sıraya kadar gerilemişti. Sonrasında 6. sıraya kadar yükselen İtalyan sürücü, bitime 12 tur kala yerde kaldı ve en gerilere düştü. Sonra ise pite gelerek yarışı bıraktı.

Bitime 9 tur kala ise rahat şekilde ikinci sırada yer alan Lowes kaza yaptı ve Fernandez, galibiyet mücadelesinde tek başına kaldı.

Böylelikle Gardner ikinciliğe yükselirken, podyumun son basamağı için Jorge Navarro ile Augusto Fernandez mücadele etmeye başladı.

Çaylak Fernandez yarış sonuna kadar da rahat şekilde yerini korudu ve yarışı kazanmayı başardı.

Gardner 5.4 saniye geride ikinci olurken, Red Bull KTM Ajo duble yapmış oldu.

Podyumun son basamağı için gerçekleşen harika mücadeleyi Augusto Fernandez kazanırken, Navarro dördüncü oldu.

Aron Canet beşinci sırada kendisine yer bulurken, Fabio di Giannantonio altıncı, Fermin Aldeguer yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Ogura, Tony Arbolino ve Simone Corsi oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez Kalex    
2 Australia Remy Gardner Kalex 5.408 5.408
3 Spain Augusto Fernandez Kalex 6.824 1.416
4 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 7.051 0.227
5 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 10.695 3.644
6 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex 15.160 4.465
7 Fermín Aldeguer Boscoscuro B-21 16.730 1.570
8 Japan Ai Ogura Kalex 17.085 0.355
9 Italy Tony Arbolino Kalex 17.704 0.619
10 Italy Simone Corsi MV Agusta 20.121 2.417
11 Germany Marcel Schrötter Kalex 20.852 0.731
12 Spain Marcos Ramírez Kalex 24.602 3.750
13 United States Joe Roberts Kalex 26.086 1.484
14 United States Cameron Beaubier Kalex 29.101 3.015
15 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 30.301 1.200
16 Belgium Barry Baltus NTS 30.420 0.119
17 Manuel Gonzalez MV Agusta 34.977 4.557
18 Italy Stefano Manzi Kalex 35.789 0.812
19 Malaysia Hafizh Syahrin NTS 36.036 0.247
20 United Kingdom John McPhee Kalex 47.756 11.720
21 Andorra Xavi Cardelus Kalex 47.834 0.078
  Thailand Somkiat Chantra Kalex    
  Italy Nicolo Bulega Kalex    
  United Kingdom Sam Lowes Kalex    
  Netherlands Bo Bendsneyder Kalex    
  Italy Marco Bezzecchi Kalex    
  Italy Lorenzo Porta Kalex    
  Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21    
  Spain Hector Garzo Kalex    
  Spain Xavi Vierge Kalex    
  Switzerland Thomas Luthi Kalex    
  Piotr Biesiekirski Kalex    
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