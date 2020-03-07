Moto2 Katar 3. antrenman: En hızlısı Canet

2020 Moto2 Dünya Şampiyonası'nin ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Losail'deki üçüncü antrenman seansının en hızlı ismi 1:59.019'luk derecesiyle Speed Up sürücüsü Aron Canet oldu.

Pist düne kıyasla daha kaygan ve yavaştı.

Ancak Speed Up sürücüsü, pek fazla kullanılmayan lastiklerle ve nispeten dolu bir depoyla bu zaman turunu kaydetti.

En yakın takipçisi 0.033 saniye geriden Fabio Di Giannantonio olurken, onu da sadece 0.046 saniye geriden Enea Bastianini takip etti.

Remy Gardner 1:59.133'lük derecesiyle dördüncü olurken, Tatsuta Nagashima beşinci ve Jorge Navarro altıncı oldu.

Augusto Fernandez yedinci, Jake Dixon sekizinci, Luca Marini dokuzuncu ve Nicolo Bulega onuncu oldu.

Dünün en hızlı ismi olan Joe Roberts 15. olabilirken, Thomas Luthi 22. , Simone Corsi ise 27. oldu.

Üçüncü antrenman sonucu: