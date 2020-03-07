Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Shakedown:
5 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
SSP FP1:
5 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto2 / Losail / Antrenman raporu

Moto2 Katar 3. antrenman: En hızlısı Canet

paylaşım
yorumlar
Moto2 Katar 3. antrenman: En hızlısı Canet
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Mar 2020 11:47

Losail'de gerçekleştirilecek Moto2 yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını Aron Canet ilk sırada tamamladı.

2020 Moto2 Dünya Şampiyonası'nin ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Losail'deki üçüncü antrenman seansının en hızlı ismi 1:59.019'luk derecesiyle Speed Up sürücüsü Aron Canet oldu.

Pist düne kıyasla daha kaygan ve yavaştı.

Ancak Speed Up sürücüsü, pek fazla kullanılmayan lastiklerle ve nispeten dolu bir depoyla bu zaman turunu kaydetti.

En yakın takipçisi 0.033 saniye geriden Fabio Di Giannantonio olurken, onu da sadece 0.046 saniye geriden Enea Bastianini takip etti.

Remy Gardner 1:59.133'lük derecesiyle dördüncü olurken, Tatsuta Nagashima beşinci ve Jorge Navarro altıncı oldu.

Augusto Fernandez yedinci, Jake Dixon sekizinci, Luca Marini dokuzuncu ve Nicolo Bulega onuncu oldu.

Dünün en hızlı ismi olan Joe Roberts 15. olabilirken, Thomas Luthi 22. , Simone Corsi ise 27. oldu.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 44 Spain Aron Canet Speed Up 13 1'59.019     162.730
2 21 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 14 1'59.052 0.033 0.033 162.685
3 33 Italy Enea Bastianini Kalex 14 1'59.065 0.046 0.013 162.667
4 87 Australia Remy Gardner Kalex 11 1'59.133 0.114 0.068 162.574
5 45 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 16 1'59.270 0.251 0.137 162.387
6 9 Spain Jorge Navarro Speed Up 15 1'59.271 0.252 0.001 162.386
7 37 Spain Augusto Fernandez Kalex 16 1'59.304 0.285 0.033 162.341
8 96 United Kingdom Jake Dixon Kalex 16 1'59.361 0.342 0.057 162.264
9 10 Italy Luca Marini Kalex 16 1'59.384 0.365 0.023 162.232
10 11 Italy Nicolo Bulega Kalex 13 1'59.431 0.412 0.047 162.168
11 88 Spain Jorge Martin Kalex 15 1'59.447 0.428 0.016 162.147
12 72 Italy Marco Bezzecchi Kalex 16 1'59.488 0.469 0.041 162.091
13 23 Germany Marcel Schrötter Kalex 14 1'59.519 0.500 0.031 162.049
14 64 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 15 1'59.533 0.514 0.014 162.030
15 16 United States Joe Roberts Kalex 14 1'59.642 0.623 0.109 161.882
16 97 Spain Xavi Vierge Kalex 13 1'59.649 0.630 0.007 161.873
17 40 Spain Hector Garzo Kalex 16 1'59.832 0.813 0.183 161.626
18 7 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 16 1'59.835 0.816 0.003 161.622
19 57 Spain Edgar Pons Kalex 15 1'59.856 0.837 0.021 161.593
20 2 Switzerland Jesko Raffin NTS 15 1'59.999 0.980 0.143 161.401
21 12 Switzerland Thomas Luthi Kalex 14 2'00.108 1.089 0.109 161.254
22 42 Spain Marcos Ramírez Kalex 13 2'00.171 1.152 0.063 161.170
23 55 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 15 2'00.439 1.420 0.268 160.811
24 19 Italy Lorenzo Porta Kalex 16 2'00.554 1.535 0.115 160.658
25 62 Italy Stefano Manzi MV 14 2'00.723 1.704 0.169 160.433
26 27 Andi Izdihar Kalex 16 2'00.760 1.741 0.037 160.384
27 24 Italy Simone Corsi MV 15 2'00.819 1.800 0.059 160.305
28 35 Thailand Somkiat Chantra Kalex 15 2'00.848 1.829 0.029 160.267
29 99 Kasma Daniel Kalex 13 2'02.619 3.600 1.771 157.952
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı

Önceki haber

Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Losail
Editör Giacomo Rauli

Moto2 Sıradaki seans

Losail

Losail

6 Mar - 8 Mar
Q1 Başlangıç:
01 Saat
:
33 Dakika
:
43 Saniye

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

2
Formula 1

Hamilton: “Formula 1 gelecekte elektrikliye dönebilir”

2s
3
Formula 1

Binotto: “2020’de de takım emirleri olabilir”

1s
4
Formula 1

2020 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

5
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimizin psikolojik oyunları bizi etkilemiyor"

Son Haberler

Moto2 Katar 3. antrenman: En hızlısı Canet
MOT2

Moto2 Katar 3. antrenman: En hızlısı Canet

Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı
MOT2

Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada
MGP

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada

Fernandez, Marquez'den boşalan Moto2 selesini kaptı
MOT2

Fernandez, Marquez'den boşalan Moto2 selesini kaptı

Valencia Moto2: Sezonun son yarışını Binder kazandı
MOT2

Valencia Moto2: Sezonun son yarışını Binder kazandı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.