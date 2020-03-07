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Moto2 / Losail / Sıralama turları raporu

Katar Moto2: Sezonun ilk pole pozisyonu Roberts'ın!

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Katar Moto2: Sezonun ilk pole pozisyonu Roberts'ın!
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
7 Mar 2020 16:34

2020 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sine Joe Roberts ilk sıradan başlayacak.

Roberts, cuma akşamı elde ettiği 1:58.421'lik derecesiyle antrenmanların en hızlı ismiydi ve sıralama turlarında da güçlü performansını devam ettirdi.

Ancak Luca Marini da sıralama turlarında performansını ciddi şekilde arttırdı ve Roberts'ın en büyük rakibiydi.

Sonunda iki sürücü de aynı zamanı kaydetti. Ancak Roberts, diğer turu daha iyi olduğu için pole pozisyonunun sahibi oldu.

Marini ikinci olurken, Ene Bastianini sadece 0.107 saniye geride üçüncü ve Jorge Navarro dördüncü oldu.

Hollandalı sürücü Bo Bendsneyder beşinci, Remy Gardner altıncı, Marco Bezzecchi yedinci ve Jorge Martin sekizinci oldu.

İlk onu Lorenzo Baldassari ve Xavi Vierge tamamladı.

Moto3 dünya şampiyonu Lorenzo Dalla Porta seriye uyum sağlamakta zorlandı ve sıralama turlarını 25. sırada tamamladı.

Sıralama turları sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 United States Joe Roberts Kalex 1'58.136  
2 Italy Luca Marini Kalex 1'58.136 0.000
3 Italy Enea Bastianini Kalex 1'58.243 0.107
4 Spain Jorge Navarro Speed Up 1'58.316 0.180
5 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 1'58.410 0.274
6 Australia Remy Gardner Kalex 1'58.457 0.321
7 Italy Marco Bezzecchi Kalex 1'58.513 0.377
8 Spain Jorge Martin Kalex 1'58.532 0.396
9 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 1'58.582 0.446
10 Spain Xavi Vierge Kalex 1'58.626 0.490
11 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 1'58.640 0.504
12 Spain Augusto Fernandez Kalex 1'58.683 0.547
13 Germany Marcel Schrötter Kalex 1'58.706 0.570
14 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 1'58.738 0.602
15 Italy Nicolo Bulega Kalex 1'58.785 0.649
16 Spain Aron Canet Speed Up 1'58.795 0.659
17 Spain Edgar Pons Kalex 1'59.136 1.000
18 Switzerland Thomas Luthi Kalex 1'59.284 1.148
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Losail
Pilotlar Joe Roberts
Editör Lewis Duncan

Moto2 Sıradaki seans

Losail

Losail

6 Mar - 8 Mar
Yarış Başlangıç:
21 Saat
:
00 Dakika
:
54 Saniye

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