Katar Moto2: Sezonun ilk pole pozisyonu Roberts'ın!

Roberts, cuma akşamı elde ettiği 1:58.421'lik derecesiyle antrenmanların en hızlı ismiydi ve sıralama turlarında da güçlü performansını devam ettirdi.

Ancak Luca Marini da sıralama turlarında performansını ciddi şekilde arttırdı ve Roberts'ın en büyük rakibiydi.

Sonunda iki sürücü de aynı zamanı kaydetti. Ancak Roberts, diğer turu daha iyi olduğu için pole pozisyonunun sahibi oldu.

Marini ikinci olurken, Ene Bastianini sadece 0.107 saniye geride üçüncü ve Jorge Navarro dördüncü oldu.

Hollandalı sürücü Bo Bendsneyder beşinci, Remy Gardner altıncı, Marco Bezzecchi yedinci ve Jorge Martin sekizinci oldu.

İlk onu Lorenzo Baldassari ve Xavi Vierge tamamladı.

Moto3 dünya şampiyonu Lorenzo Dalla Porta seriye uyum sağlamakta zorlandı ve sıralama turlarını 25. sırada tamamladı.

Sıralama turları sonuçları: