Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı
American Racing Team sürücüsü Joe Roberts, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarını zirvede tamamladı.
Moto2'de ilk antrenman seansında dereceler 1:59'un altına inmedi ve Thomas Luthi 1:59.168'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi oldu.
Jorge Martin 1:591.85'le sadece 0.017 saniye geride ikinci olurken, onu da sadece 0.030 saniye arkasından Aron Canet takip etti.
Yakın geçen seansta Augusto Fernandez dördüncü, Joe Roberts beşinci, Remy Gardner altıncı, Luca Marini yedinci ve Marco Bezzechi sekizinci oldu.
İlk onu Jorge Navarro ile Marcel Schrötter tamamladı.
Bu on isim sadece 0.278 saniye içinde dizildi.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Thomas Luthi
|Kalex
|14
|1'59.168
|2
|Jorge Martin
|Kalex
|14
|1'59.185
|0.017
|3
|Aron Canet
|Speed Up
|14
|1'59.215
|0.047
|4
|Augusto Fernandez
|Kalex
|15
|1'59.253
|0.085
|5
|Joe Roberts
|Kalex
|15
|1'59.259
|0.091
|6
|Remy Gardner
|Kalex
|15
|1'59.277
|0.109
|7
|Luca Marini
|Kalex
|16
|1'59.301
|0.133
|8
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|16
|1'59.353
|0.185
|9
|Jorge Navarro
|Speed Up
|15
|1'59.381
|0.213
|10
|Marcel Schrötter
|Kalex
|14
|1'59.446
|0.278
|11
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|16
|1'59.473
|0.305
|12
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|13
|1'59.650
|0.482
|13
|Enea Bastianini
|Kalex
|14
|1'59.660
|0.492
|14
|Nicolo Bulega
|Kalex
|15
|1'59.687
|0.519
|15
|Edgar Pons
|Kalex
|15
|1'59.750
|0.582
|16
|Xavi Vierge
|Kalex
|14
|1'59.789
|0.621
|17
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|13
|2'00.013
|0.845
|18
|Bo Bendsneyder
|NTS
|14
|2'00.017
|0.849
|19
|Stefano Manzi
|MV
|11
|2'00.126
|0.958
|20
|Somkiat Chantra
|Kalex
|16
|2'00.146
|0.978
|21
|Simone Corsi
|MV
|15
|2'00.176
|1.008
|22
|Jesko Raffin
|NTS
|15
|2'00.181
|1.013
|23
|Marcos Ramírez
|Kalex
|14
|2'00.187
|1.019
|24
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|14
|2'00.228
|1.060
|25
|Jake Dixon
|Kalex
|17
|2'00.356
|1.188
|26
|Lorenzo Porta
|Kalex
|15
|2'00.843
|1.675
|27
|Andi Izdihar
|Kalex
|17
|2'01.082
|1.914
|28
|Sam Lowes
|Kalex
|12
|2'01.121
|1.953
|29
|Hector Garzo
|Kalex
|11
|2'01.126
|1.958
|30
|Kasma Daniel
|Kalex
|14
|2'03.266
|4.098
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İkinci antrenmanda ise 1:59'un altına inebilen dört sürücü vardı.
Joe Roberts 1:58.421'lik derecesiyle hem seansın hem de günün en hızlı ismi olurken, Marco Bezzecchi ikinci, Luca Marini üçüncü ve Tatsuta Nagashima dördüncü oldu.
Xavi Vierge beşinci, Augusto Fernandez altıncı, Bo Bendsneyder yedinci ve Enea Bastianini sekizinci oldu.
İlk onu Nicolo Bulega ve Jorge Martin tamamladı.
2. antrenman sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Joe Roberts
|Kalex
|15
|1'58.421
|2
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|16
|1'58.669
|0.248
|3
|Luca Marini
|Kalex
|16
|1'58.759
|0.338
|4
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|16
|1'58.921
|0.500
|5
|Xavi Vierge
|Kalex
|17
|1'59.059
|0.638
|6
|Augusto Fernandez
|Kalex
|9
|1'59.074
|0.653
|7
|Bo Bendsneyder
|NTS
|15
|1'59.089
|0.668
|8
|Enea Bastianini
|Kalex
|15
|1'59.114
|0.693
|9
|Nicolo Bulega
|Kalex
|16
|1'59.136
|0.715
|10
|Jorge Martin
|Kalex
|15
|1'59.148
|0.727
|11
|Jorge Navarro
|Speed Up
|15
|1'59.189
|0.768
|12
|Marcel Schrötter
|Kalex
|15
|1'59.198
|0.777
|13
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|16
|1'59.237
|0.816
|14
|Aron Canet
|Speed Up
|14
|1'59.278
|0.857
|15
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|15
|1'59.284
|0.863
|16
|Somkiat Chantra
|Kalex
|17
|1'59.290
|0.869
|17
|Remy Gardner
|Kalex
|11
|1'59.434
|1.013
|18
|Edgar Pons
|Kalex
|13
|1'59.486
|1.065
|19
|Sam Lowes
|Kalex
|12
|1'59.561
|1.140
|20
|Jake Dixon
|Kalex
|16
|1'59.641
|1.220
|21
|Marcos Ramírez
|Kalex
|15
|1'59.709
|1.288
|22
|Simone Corsi
|MV
|14
|1'59.839
|1.418
|23
|Hector Garzo
|Kalex
|16
|2'00.020
|1.599
|24
|Stefano Manzi
|MV
|15
|2'00.160
|1.739
|25
|Jesko Raffin
|NTS
|15
|2'00.183
|1.762
|26
|Thomas Luthi
|Kalex
|5
|2'00.262
|1.841
|27
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|13
|2'00.396
|1.975
|28
|Lorenzo Porta
|Kalex
|16
|2'00.804
|2.383
|29
|Andi Izdihar
|Kalex
|16
|2'01.265
|2.844
|30
|Kasma Daniel
|Kalex
|12
|2'02.886
|4.465
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Bu Haber Hakkında
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|Pilotlar
|Joe Roberts
|Takımlar
|Swiss Innovative Investors
|Editör
|Lewis Duncan
Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı
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