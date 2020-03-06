Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Shakedown:
5 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
SSP FP1:
6 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto2 / Antrenman raporu

Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı

paylaşım
yorumlar
Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
6 Mar 2020 17:52

American Racing Team sürücüsü Joe Roberts, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarını zirvede tamamladı.

Moto2'de ilk antrenman seansında dereceler 1:59'un altına inmedi ve Thomas Luthi 1:59.168'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi oldu.

Jorge Martin 1:591.85'le sadece 0.017 saniye geride ikinci olurken, onu da sadece 0.030 saniye arkasından Aron Canet takip etti.

Yakın geçen seansta Augusto Fernandez dördüncü, Joe Roberts beşinci, Remy Gardner altıncı, Luca Marini yedinci ve  Marco Bezzechi sekizinci oldu.

İlk onu Jorge Navarro ile Marcel Schrötter tamamladı.

Bu on isim sadece 0.278 saniye içinde dizildi.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Switzerland Thomas Luthi Kalex 14 1'59.168  
2 Spain Jorge Martin Kalex 14 1'59.185 0.017
3 Spain Aron Canet Speed Up 14 1'59.215 0.047
4 Spain Augusto Fernandez Kalex 15 1'59.253 0.085
5 United States Joe Roberts Kalex 15 1'59.259 0.091
6 Australia Remy Gardner Kalex 15 1'59.277 0.109
7 Italy Luca Marini Kalex 16 1'59.301 0.133
8 Italy Marco Bezzecchi Kalex 16 1'59.353 0.185
9 Spain Jorge Navarro Speed Up 15 1'59.381 0.213
10 Germany Marcel Schrötter Kalex 14 1'59.446 0.278
11 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 16 1'59.473 0.305
12 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 13 1'59.650 0.482
13 Italy Enea Bastianini Kalex 14 1'59.660 0.492
14 Italy Nicolo Bulega Kalex 15 1'59.687 0.519
15 Spain Edgar Pons Kalex 15 1'59.750 0.582
16 Spain Xavi Vierge Kalex 14 1'59.789 0.621
17 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 13 2'00.013 0.845
18 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 14 2'00.017 0.849
19 Italy Stefano Manzi MV 11 2'00.126 0.958
20 Thailand Somkiat Chantra Kalex 16 2'00.146 0.978
21 Italy Simone Corsi MV 15 2'00.176 1.008
22 Switzerland Jesko Raffin NTS 15 2'00.181 1.013
23 Spain Marcos Ramírez Kalex 14 2'00.187 1.019
24 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 14 2'00.228 1.060
25 United Kingdom Jake Dixon Kalex 17 2'00.356 1.188
26 Italy Lorenzo Porta Kalex 15 2'00.843 1.675
27 Andi Izdihar Kalex 17 2'01.082 1.914
28 United Kingdom Sam Lowes Kalex 12 2'01.121 1.953
29 Spain Hector Garzo Kalex 11 2'01.126 1.958
30 Kasma Daniel Kalex 14 2'03.266 4.098
Tüm sonuçları görüntüle

İkinci antrenmanda ise 1:59'un altına inebilen dört sürücü vardı.

Joe Roberts 1:58.421'lik derecesiyle hem seansın hem de günün en hızlı ismi olurken, Marco Bezzecchi ikinci, Luca Marini üçüncü ve Tatsuta Nagashima dördüncü oldu.

Xavi Vierge beşinci, Augusto Fernandez altıncı,  Bo Bendsneyder yedinci ve Enea Bastianini sekizinci oldu.

İlk onu Nicolo Bulega ve Jorge Martin tamamladı.

2. antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United States Joe Roberts Kalex 15 1'58.421  
2 Italy Marco Bezzecchi Kalex 16 1'58.669 0.248
3 Italy Luca Marini Kalex 16 1'58.759 0.338
4 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 16 1'58.921 0.500
5 Spain Xavi Vierge Kalex 17 1'59.059 0.638
6 Spain Augusto Fernandez Kalex 9 1'59.074 0.653
7 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 15 1'59.089 0.668
8 Italy Enea Bastianini Kalex 15 1'59.114 0.693
9 Italy Nicolo Bulega Kalex 16 1'59.136 0.715
10 Spain Jorge Martin Kalex 15 1'59.148 0.727
11 Spain Jorge Navarro Speed Up 15 1'59.189 0.768
12 Germany Marcel Schrötter Kalex 15 1'59.198 0.777
13 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 16 1'59.237 0.816
14 Spain Aron Canet Speed Up 14 1'59.278 0.857
15 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 15 1'59.284 0.863
16 Thailand Somkiat Chantra Kalex 17 1'59.290 0.869
17 Australia Remy Gardner Kalex 11 1'59.434 1.013
18 Spain Edgar Pons Kalex 13 1'59.486 1.065
19 United Kingdom Sam Lowes Kalex 12 1'59.561 1.140
20 United Kingdom Jake Dixon Kalex 16 1'59.641 1.220
21 Spain Marcos Ramírez Kalex 15 1'59.709 1.288
22 Italy Simone Corsi MV 14 1'59.839 1.418
23 Spain Hector Garzo Kalex 16 2'00.020 1.599
24 Italy Stefano Manzi MV 15 2'00.160 1.739
25 Switzerland Jesko Raffin NTS 15 2'00.183 1.762
26 Switzerland Thomas Luthi Kalex 5 2'00.262 1.841
27 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 13 2'00.396 1.975
28 Italy Lorenzo Porta Kalex 16 2'00.804 2.383
29 Andi Izdihar Kalex 16 2'01.265 2.844
30 Kasma Daniel Kalex 12 2'02.886 4.465
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada

Önceki haber

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Pilotlar Joe Roberts
Takımlar Swiss Innovative Investors
Editör Lewis Duncan

Moto2 Sıradaki seans

Losail

Losail

6 Mar - 8 Mar
FP3 Başlangıç:
16 Saat
:
16 Dakika
:
47 Saniye

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

2
Formula 1

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

3
Formula 1

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!

22dk
4
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

5
Formula 1

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

1s

Son Haberler

Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı
MOT2

Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada
MGP

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada

Fernandez, Marquez'den boşalan Moto2 selesini kaptı
MOT2

Fernandez, Marquez'den boşalan Moto2 selesini kaptı

Valencia Moto2: Sezonun son yarışını Binder kazandı
MOT2

Valencia Moto2: Sezonun son yarışını Binder kazandı

Zarco: "Avintia'ya katılmaktansa, Moto2'de yarışmayı tercih ederim"
MGP

Zarco: "Avintia'ya katılmaktansa, Moto2'de yarışmayı tercih ederim"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.