Katar Moto2: Roberts antrenmanların en hızlısı

Moto2'de ilk antrenman seansında dereceler 1:59'un altına inmedi ve Thomas Luthi 1:59.168'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi oldu. Jorge Martin 1:591.85'le sadece 0.017 saniye geride ikinci olurken, onu da sadece 0.030 saniye arkasından Aron Canet takip etti. Yakın geçen seansta Augusto Fernandez dördüncü, Joe Roberts beşinci, Remy Gardner altıncı, Luca Marini yedinci ve Marco Bezzechi sekizinci oldu. İlk onu Jorge Navarro ile Marcel Schrötter tamamladı. Bu on isim sadece 0.278 saniye içinde dizildi.

1. antrenman sonucu:

İkinci antrenmanda ise 1:59'un altına inebilen dört sürücü vardı.

Joe Roberts 1:58.421'lik derecesiyle hem seansın hem de günün en hızlı ismi olurken, Marco Bezzecchi ikinci, Luca Marini üçüncü ve Tatsuta Nagashima dördüncü oldu.

Xavi Vierge beşinci, Augusto Fernandez altıncı, Bo Bendsneyder yedinci ve Enea Bastianini sekizinci oldu.

İlk onu Nicolo Bulega ve Jorge Martin tamamladı.

2. antrenman sonuçları: