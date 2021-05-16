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Moto2 Fransa: Fernandez, bu sezon 2. galibiyetini kazandı

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Dün kariyerindeki ilk pole pozisyonunu alan çaylak sürücü Raul Fernandez, bu sezon Moto2'deki ikinci galibiyetini aldı.

Moto2 Fransa: Fernandez, bu sezon 2. galibiyetini kazandı

Bugatti pistindeki yarış çizgisi kuruydu ancak pistin az da olsa bazı bölümlerinde hâlâ ıslak bölümler vardı. Neredeyse her sürücü kuru zemin lastikleriyle yarışa başladı.

Pole pozisyonun sahibi Raul Fernandez, startta 2. sıradaki Marco Bezzechi'ye geçildi. İlk turun sonlarına doğru Aron Carnet, motosikletinden düştü ve yarışa veda etti.

İlk turun sonunda, Bezzechi, Fernandez, Augusto Fernandez sıralaması oluştu.

İkinci turun sonunda ise 3. sırada bulunan Augusto Fernandez kaza yaptı böylelikle ilk iki turda 4. ve 3. sıradaki sürücüler kaza yapmış oldu.

3. tura girdiğimizde ise Sam Lowes, Xavi Vierge'ye atak yaparken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve Vierge ile Lorenzo Baldassarri de toplayarak kaza yaptı. Böylelikle şampiyonluğun büyük adaylarından Sam Lowes, yarışa veda etmiş oldu.

Bu kazadan biraz önce Raul Fernandez, Bezzechi'yi mükemmel bir atakla arkasında bırakarak liderliğini geri aldı.

3 tur sonra, Augusto Fernandez'in kazası ile 3. sıraya yükselen Joe Roberts, frenlemeyi kaçırarak motosikletinden düştü ve yarışa veda etti.

Böylelikle; takım arkadaşları Sam Lowes ve Augusto Fernandes ile 3. sıraya yükselen Joe Roberts 6 tur içinde kaza yaparak yarışa veda ettiler. 

Bütün bu kazalarla birlikte 8. turda Fernandez, Bezzechi, Bo Bendsneyder ve Ramy Gardner sıralaması oluştu. 

Jerez'deki İspanya GP'sinin galibi Fabio Di Giannantonio, 11. turda, önce ''sorumsuz sürüşten'' ötürü uzun tur cezası aldı. Sonrasında ise uzun tur çizgisini çekerken, beyaz çizgilerin içinden kalamadığı için bir uzun tur cezası daha yedi.

13. turda 4. sırada bulunan Gardner, 3. sırada Bendsneyder'ın üzerinde baskısını arttırmaya başladı. 

Ön sıralarda ise lider Fernandez, 2. sıradaki Bezzechi'nin 1.2 saniye önünde yarışı kontrol ediyordu.

15. turda Thomas Luthi kaza yaparak yarışa veda etti.

16. tura geldiğimizde ise neredeyse yarışın başından beri 3. sıra için Bendsneyder'ı geçmeye çalışan Gardner, temiz bir atakla bunu başardı ve 3. sıranın yeni sahibi oldu.

Gardner'ın geçişinin ardından Bendsneyder'ı, 5. sırada bulunan Tony Arbolino da arkasında bıraktı. Bendsneyder, yarışın başından beri iyi dirense de lastiklerinin de aşınmasıyla birlikte 5. sıraya gerilemiş oldu.

Gardner ise Bendsneyder'ın arkasından kurtulmasıyla birlikte 2. sıradaki Bezzechi ile arasındaki farkı kapamaya başladı.

20. turda Gardner'ın baskısı ile birlikte Bezzechi hata yaparak pistten taştı ve Gardner böylelikle 2. sıraya yükselmiş oldu. Bu sayede Red Bull KTM Ajo sürücüleri, ilk iki sırada yer aldı.

Yarışın geri kalanında Fernandez, yarışı kontrol ederek damalı bayrağı ilk gören sürücü oldu. 2. sırayı takım arkadaşı Gardner alırken, üçüncü sıra Bezzechi'ye gitti.

Bu sonuçla birlikte, Gardner, Sürücüler Şampiyonası'ndaki liderliğini korurken; takım arkadaşı Fernandez, onun 1 puan arkasına yerleşti.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Raul Fernandez 25 -       25
2 Australia Remy Gardner 25 1.490 1.490 1.490   20
3 Italy Marco Bezzecchi 25 4.599 4.599 3.109   16
4 Italy Tony Arbolino 25 7.503 7.503 2.904   13
5 Netherlands Bo Bendsneyder 25 11.887 11.887 4.384   11
6 Germany Marcel Schrötter 25 27.829 27.829 15.942   10
7 Japan Ai Ogura 25 27.975 27.975 0.146   9
8 Italy Fabio Di Giannantonio 25 28.112 28.112 0.137   8
9 Italy Simone Corsi 25 28.204 28.204 0.092   7
10 Spain Jorge Navarro 25 28.432 28.432 0.228   6
11 Italy Lorenzo Porta 25 28.989 28.989 0.557   5
12 Thailand Somkiat Chantra 25 28.749 28.749     4
13 Italy Nicolo Bulega 25 29.316 29.316 0.567   3
14 Spain Marcos Ramírez 25 31.605 31.605 2.289   2
15 Spain Albert Arenas 25 32.080 32.080 0.475   1
16 Malaysia Hafizh Syahrin 25 32.571 32.571 0.491    
17 Belgium Barry Baltus 25 33.309 33.309 0.738    
18 Italy Lorenzo Baldassari 25 39.036 39.036 5.727    
19 United Kingdom Jake Dixon 25 41.069 41.069 2.033    
20 Italy Celestino Vietti Ramus 25 45.599 45.599 4.530    
21 Italy Tommaso Marcon 25 1'19.160 1'19.160 33.561    
  United States Cameron Beaubier 20          
  Switzerland Thomas Luthi 14          
  Spain Hector Garzo 6          
  United States Joe Roberts 4          
  Spain Xavi Vierge 3          
  United Kingdom Sam Lowes 3          
  Italy Stefano Manzi 2          
  Spain Alonso Lopez 2          
  Spain Augusto Fernandez 1          
  Spain Aron Canet 0          
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Moto2 Jerez: Di Giannantonio, kariyerinin ilk Moto2 galibiyetini kazandı

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Seri Moto2
Etkinlik Le Mans
Editör Can Çarpıcı

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