Moto2 Fransa: Fernandez, bu sezon 2. galibiyetini kazandı

Bugatti pistindeki yarış çizgisi kuruydu ancak pistin az da olsa bazı bölümlerinde hâlâ ıslak bölümler vardı. Neredeyse her sürücü kuru zemin lastikleriyle yarışa başladı.

Pole pozisyonun sahibi Raul Fernandez, startta 2. sıradaki Marco Bezzechi'ye geçildi. İlk turun sonlarına doğru Aron Carnet, motosikletinden düştü ve yarışa veda etti.

İlk turun sonunda, Bezzechi, Fernandez, Augusto Fernandez sıralaması oluştu.

İkinci turun sonunda ise 3. sırada bulunan Augusto Fernandez kaza yaptı böylelikle ilk iki turda 4. ve 3. sıradaki sürücüler kaza yapmış oldu.

3. tura girdiğimizde ise Sam Lowes, Xavi Vierge'ye atak yaparken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve Vierge ile Lorenzo Baldassarri de toplayarak kaza yaptı. Böylelikle şampiyonluğun büyük adaylarından Sam Lowes, yarışa veda etmiş oldu.

Bu kazadan biraz önce Raul Fernandez, Bezzechi'yi mükemmel bir atakla arkasında bırakarak liderliğini geri aldı.

3 tur sonra, Augusto Fernandez'in kazası ile 3. sıraya yükselen Joe Roberts, frenlemeyi kaçırarak motosikletinden düştü ve yarışa veda etti.

Böylelikle; takım arkadaşları Sam Lowes ve Augusto Fernandes ile 3. sıraya yükselen Joe Roberts 6 tur içinde kaza yaparak yarışa veda ettiler.

Bütün bu kazalarla birlikte 8. turda Fernandez, Bezzechi, Bo Bendsneyder ve Ramy Gardner sıralaması oluştu.

Jerez'deki İspanya GP'sinin galibi Fabio Di Giannantonio, 11. turda, önce ''sorumsuz sürüşten'' ötürü uzun tur cezası aldı. Sonrasında ise uzun tur çizgisini çekerken, beyaz çizgilerin içinden kalamadığı için bir uzun tur cezası daha yedi.

13. turda 4. sırada bulunan Gardner, 3. sırada Bendsneyder'ın üzerinde baskısını arttırmaya başladı.

Ön sıralarda ise lider Fernandez, 2. sıradaki Bezzechi'nin 1.2 saniye önünde yarışı kontrol ediyordu.

15. turda Thomas Luthi kaza yaparak yarışa veda etti.

16. tura geldiğimizde ise neredeyse yarışın başından beri 3. sıra için Bendsneyder'ı geçmeye çalışan Gardner, temiz bir atakla bunu başardı ve 3. sıranın yeni sahibi oldu.

Gardner'ın geçişinin ardından Bendsneyder'ı, 5. sırada bulunan Tony Arbolino da arkasında bıraktı. Bendsneyder, yarışın başından beri iyi dirense de lastiklerinin de aşınmasıyla birlikte 5. sıraya gerilemiş oldu.

Gardner ise Bendsneyder'ın arkasından kurtulmasıyla birlikte 2. sıradaki Bezzechi ile arasındaki farkı kapamaya başladı.

20. turda Gardner'ın baskısı ile birlikte Bezzechi hata yaparak pistten taştı ve Gardner böylelikle 2. sıraya yükselmiş oldu. Bu sayede Red Bull KTM Ajo sürücüleri, ilk iki sırada yer aldı.

Yarışın geri kalanında Fernandez, yarışı kontrol ederek damalı bayrağı ilk gören sürücü oldu. 2. sırayı takım arkadaşı Gardner alırken, üçüncü sıra Bezzechi'ye gitti.

Bu sonuçla birlikte, Gardner, Sürücüler Şampiyonası'ndaki liderliğini korurken; takım arkadaşı Fernandez, onun 1 puan arkasına yerleşti.

Yarış sonucu: