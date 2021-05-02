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Moto2 / Jerez Yarış raporu

Moto2 Jerez: Di Giannantonio, kariyerinin ilk Moto2 galibiyetini kazandı

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Jerez'de gerçekleştirelen İspanya Grand Prix'sini, startta liderliği alan Fabio Di Giannantonio dominant bir sürüşle kazandı.

Moto2 Jerez: Di Giannantonio, kariyerinin ilk Moto2 galibiyetini kazandı

Yarışa ikinci sıradan başlayan Fabio Di Giannantonio, yarışa pole pozisyonundan başlayan Remy Gardner'a kıyasla daha iyi bir start aldı ve ilk virajda liderliği eline geçirdi.

Dün pole pozisyonunu son sektörde yaptığı hatayla kaybeden Sam Lowes, startta 1 sıra kaybetti ve 6. sıraya geriledi.

3. tura girdiğimizde Augousto Fernandez frenajı kaçırmasının ardından motosikletin önünü kaybetti ve kaza yaptı.

3. tur bittiğinde Di Giannantonio, Gardner, Raul Fernandez ve Lowes sıralaması oluştu. Yarışa 3. sıradan başlayan Marco Bezzecchi ise 5. sıradan onları takip etti.

6. tura girdiğimizde  Di Giannantonio, Gardner ile arasını 1.2s'ye kadar çıkarmayı başardı.

7.  tura girdiğimizde, takım arkadaşları Fernandez ve Gardner, pist üstünde mücadele etmeye başladı, Fernandez, liderle arası açılan Gardner'i geçmek için boşlukları aramaya başladı.

8. tura girilirken ise ana düzlükte, 5. sıradaki Bezzechi, Lowes'u arkasında bıraktı ve 4. sıraya ulaştı.

Lider Di Giannantonio, Gardner ile arasını 2.7 saniyeye kadar çıkardı. Temposu takım arkadaşı Fernandez'e kıyasla daha yavaş olan Gardner, Fernandez tarafından geçildi ve 3.'lüğe geriledi.

Fernandez geçişin ardından hemen arayı açmaya başladı.

Arkalarında ise Lowes ve Bezzechi'nin mücadelesi devam etti. İkili sırayla pozisyon değiştirdiler ancak 9. tura girdiğimizde Bezzechi, 4. sırasını korudu.

Gardner'ın temposu yavaştı ve 4. sıradaki Bezzechi de ona yaklaşmaya başladı. Arından 11. tura girdiğimizde, Bezzechi temiz bir atakla Gardner'ı arkasında bıraktı ve 3. sıraya oturdu.

Lider Di Giannantonio, istikrarlı tur zamanlarıyla birlikte 2. sıradaki Fernandez ile olan farkı korumaya başladı.

Bezzechi ise Gardner'ı arkasında bıraktıktan hemen sonra Fernandez'i de yakaladı.

4. sıradaki Gardner'ı ise Lowes yakaladı ve geçmeye çalıştı ancak Gardner iyi savunma yaptı ve pozisyonunu korudu.

15. tura girdiğimizde  Di Giannantonio, Fernandez, Bezzechi, Gardner ve Lowes sıralaması vardı.

Lider Di Giannantonio, 2.2 saniye farkla yarışı rahat bir şekilde lider götürüyordu.  Bezzechi 2. sıra için Fernandez'i kovalarken; Lowes da Gardner'ı arkasında bırakmaya çalışıyordu.

Bezzechi 3 tur sonra Fernandez'i arkasında bırakmayı başardı ve 2. sıranın sahibi oldu. Fernandez'in ana düzlüğe çıkılırken yaptığı hata, bu geçişe kapı açtı.

20. turda ise Gardner ufak bir hata yaptı ve Lowes bunu hemen değerlendirerek, Avustralyalı pilotu arkasında bıraktı ve 4. sıranın sahibi oldu. 

Lowes 4. sıraya çıkmasıyla birlikte hemen 3. sıradaki Fernandez'in arkasına yapıştı. Fernandez, Lowes ve Gardner son 2 tura girdiğimizde 1 saniye içindelerdi.

22. turda Lowes, arka lastiği tamamen bitmiş durumda olan Fernandez'i arkasında bıraktı, Lowes'un geçişinin hemen ardından Gardner da takım arkadaşını arkasında bıraktı.

Fernandez böylelikle 5. sıraya gerilemiş oldu. 

Lider Di Giannantonio, bütün yarışı lider götürdü ve dominant bir sürüşle yarışı kazanmasını bildi. Bezzechi yarışı 2. sırada tamamlarken, Lowes çizgiyi 3. sırada geçti.

Bu sonuçla birlikte Gardner, İspanya'dan Lowes'un 3 puan önünde şampiyona lideri olarak ayrılmış oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Fabio Di Giannantonio 23 -       25
2 Italy Marco Bezzecchi 23 1.722 1.722 1.722   20
3 United Kingdom Sam Lowes 23 2.229 2.229 0.507   16
4 Australia Remy Gardner 23 3.019 3.019 0.790   13
5 Spain Raul Fernandez 23 8.571 8.571 5.552   11
6 Spain Xavi Vierge 23 12.181 12.181 3.610   10
7 Japan Ai Ogura 23 12.313 12.313 0.132   9
8 United States Joe Roberts 23 12.523 12.523 0.210   8
9 Spain Aron Canet 23 14.407 14.407 1.884   7
10 Germany Marcel Schrötter 23 17.152 17.152 2.745   6
11 Spain Marcos Ramírez 23 18.071 18.071 0.919   5
12 Spain Jorge Navarro 23 18.720 18.720 0.649   4
13 Italy Stefano Manzi 23 25.775 25.775 7.055   3
14 Italy Lorenzo Baldassari 23 25.896 25.896 0.121   2
15 Netherlands Bo Bendsneyder 23 27.326 27.326 1.430   1
16 Italy Lorenzo Porta 23 31.359 31.359 4.033    
17 Malaysia Hafizh Syahrin 23 35.845 35.845 4.486    
18 Italy Celestino Vietti Ramus 23 36.433 36.433 0.588    
19 Switzerland Thomas Luthi 23 38.197 38.197 1.764    
20 Italy Yari Montella 23 39.789 39.789 1.592    
21 Italy Tony Arbolino 23 40.083 40.083 0.294    
22 Taiga Hada 23 1'02.980 1'02.980 22.897    
23 Italy Tommaso Marcon 23 1'20.544 1'20.544 17.564    
  United States Cameron Beaubier 22          
  Italy Simone Corsi 13          
  Spain Albert Arenas 11          
  Spain Hector Garzo 5          
  Thailand Somkiat Chantra 3          
  Spain Augusto Fernandez 2          
  Italy Nicolo Bulega 2          
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Moto2 Jerez: Remy Gardner polde, Lowes yine kaza yaptı

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Seri Moto2
Etkinlik Jerez
Alt-etkinlik Yarış
Editör Can Çarpıcı

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