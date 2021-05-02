Moto2 Jerez: Di Giannantonio, kariyerinin ilk Moto2 galibiyetini kazandı

Yarışa ikinci sıradan başlayan Fabio Di Giannantonio, yarışa pole pozisyonundan başlayan Remy Gardner'a kıyasla daha iyi bir start aldı ve ilk virajda liderliği eline geçirdi.

Dün pole pozisyonunu son sektörde yaptığı hatayla kaybeden Sam Lowes, startta 1 sıra kaybetti ve 6. sıraya geriledi.

3. tura girdiğimizde Augousto Fernandez frenajı kaçırmasının ardından motosikletin önünü kaybetti ve kaza yaptı.

3. tur bittiğinde Di Giannantonio, Gardner, Raul Fernandez ve Lowes sıralaması oluştu. Yarışa 3. sıradan başlayan Marco Bezzecchi ise 5. sıradan onları takip etti.

6. tura girdiğimizde Di Giannantonio, Gardner ile arasını 1.2s'ye kadar çıkarmayı başardı.

7. tura girdiğimizde, takım arkadaşları Fernandez ve Gardner, pist üstünde mücadele etmeye başladı, Fernandez, liderle arası açılan Gardner'i geçmek için boşlukları aramaya başladı.

8. tura girilirken ise ana düzlükte, 5. sıradaki Bezzechi, Lowes'u arkasında bıraktı ve 4. sıraya ulaştı.

Lider Di Giannantonio, Gardner ile arasını 2.7 saniyeye kadar çıkardı. Temposu takım arkadaşı Fernandez'e kıyasla daha yavaş olan Gardner, Fernandez tarafından geçildi ve 3.'lüğe geriledi.

Fernandez geçişin ardından hemen arayı açmaya başladı.

Arkalarında ise Lowes ve Bezzechi'nin mücadelesi devam etti. İkili sırayla pozisyon değiştirdiler ancak 9. tura girdiğimizde Bezzechi, 4. sırasını korudu.

Gardner'ın temposu yavaştı ve 4. sıradaki Bezzechi de ona yaklaşmaya başladı. Arından 11. tura girdiğimizde, Bezzechi temiz bir atakla Gardner'ı arkasında bıraktı ve 3. sıraya oturdu.

Lider Di Giannantonio, istikrarlı tur zamanlarıyla birlikte 2. sıradaki Fernandez ile olan farkı korumaya başladı.

Bezzechi ise Gardner'ı arkasında bıraktıktan hemen sonra Fernandez'i de yakaladı.

4. sıradaki Gardner'ı ise Lowes yakaladı ve geçmeye çalıştı ancak Gardner iyi savunma yaptı ve pozisyonunu korudu.

15. tura girdiğimizde Di Giannantonio, Fernandez, Bezzechi, Gardner ve Lowes sıralaması vardı.

Lider Di Giannantonio, 2.2 saniye farkla yarışı rahat bir şekilde lider götürüyordu. Bezzechi 2. sıra için Fernandez'i kovalarken; Lowes da Gardner'ı arkasında bırakmaya çalışıyordu.

Bezzechi 3 tur sonra Fernandez'i arkasında bırakmayı başardı ve 2. sıranın sahibi oldu. Fernandez'in ana düzlüğe çıkılırken yaptığı hata, bu geçişe kapı açtı.

20. turda ise Gardner ufak bir hata yaptı ve Lowes bunu hemen değerlendirerek, Avustralyalı pilotu arkasında bıraktı ve 4. sıranın sahibi oldu.

Lowes 4. sıraya çıkmasıyla birlikte hemen 3. sıradaki Fernandez'in arkasına yapıştı. Fernandez, Lowes ve Gardner son 2 tura girdiğimizde 1 saniye içindelerdi.

22. turda Lowes, arka lastiği tamamen bitmiş durumda olan Fernandez'i arkasında bıraktı, Lowes'un geçişinin hemen ardından Gardner da takım arkadaşını arkasında bıraktı.

Fernandez böylelikle 5. sıraya gerilemiş oldu.

Lider Di Giannantonio, bütün yarışı lider götürdü ve dominant bir sürüşle yarışı kazanmasını bildi. Bezzechi yarışı 2. sırada tamamlarken, Lowes çizgiyi 3. sırada geçti.

Bu sonuçla birlikte Gardner, İspanya'dan Lowes'un 3 puan önünde şampiyona lideri olarak ayrılmış oldu.