Moto2 Mugello: Gardner, son turda geçerek 0.014 sn fark ile kazandı!

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından Raul Fernandez, Sam Lowes, Jorge Navaro, Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio sıralaması oluşmuştu.

Gardner, mükemmel bir start alarak ikinci sıraya yükselirken, Tony Arbolino üçüncü sıraya yükseldi. Fernandez ise liderliğini korudu. Lowes ise startın kaybedenlerinden oldu ve 5. sıraya geriledi fakat sonraki tur 4. sıraya yükselmeyi başardı.

4. sıradaki Lowes, üçüncü turda Arbolino'yu geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

5. turda yarışa üçüncü sıradan başlayan Navaro, kötü start aldığı yarışa kaza yaparak veda etti. Bu, onun bu sezon tamamlayamadığı ilk yarış oldu.

İlk 7 turun ardından ilk üçlü arkadakileriyle arayı açtı. Fernandez, ikinci sırada bulunan takım arkadaşı Gardner'in 1 saniye önünde yarışı kontrol etmeye devam etti.

Üçüncü sırada bulunan Lowes ise Gardner'ın üzerinde baskı kuruyordu. 10. tura geldiğimizde Lowes, Gardner'ı arkasında bırakmayı başardı ve ikinci sıraya yükseldi.

Yarışı 4. sırada götüren Di Giannantonio, 13. turda kaza yaparak yarışa veda etti.

Lider Fernandez'i kovalayan ikinci sıradaki Lowes, 16. turda motosikletin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Lowes, bu sezon yine yarış dışı kalırken şampiyonluk mücadelesinde çok ağır bir darbe aldı.

Fernandez'in lastikleri son turlarda bitmeye başladı. Lowes'un kazasıyla ikinci sıraya yükselen Gardner, Fernandez'den daha hızlıydı ve takım arkadaşını bitime 3 tur kala yakaladı.

Son tura girdiğimizde takım arkadaşlarının galibiyet mücadelesi devam etti. Fernandez, Gardner'i üç tur boyunca arkasında tutmayı başarmıştı ancak son turda Gardner takım arkadaşını geçti ve yarışı Fernandez'in sadece 0.014sn önünde kazanmasını bildi.

Joe Roberts ve Marco Bezzecchi de üçüncü sıra için damalı bayrağa kadar mücadele etti. İkili çizgiyi yan yana geçti. Roberts pist üstünde öndeydi fakat Roberts, son turda pist limitlerini aştığından dolayı ceza yedi ve son podyum pozisyonu Bezzecchi'ye gitmiş oldu.

Gardner, yarışı kazanarak şampiyonada liderliğe yükselmeyi başardı.

Yarış sonucu: