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Önceki / Moto2 Fransa: Fernandez, bu sezon 2. galibiyetini kazandı
Moto2 / Mugello Yarış raporu

Moto2 Mugello: Gardner, son turda geçerek 0.014 sn fark ile kazandı!

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Remy Gardner, takım arkadaşı Raul Fernandez'i son turda geçerek yarışı 0.014 saniye ile kazanırken; Sam Lowes yine yarış dışı kaldı.

Moto2 Mugello: Gardner, son turda geçerek 0.014 sn fark ile kazandı!

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından Raul Fernandez, Sam Lowes, Jorge Navaro, Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio sıralaması oluşmuştu.

Gardner, mükemmel bir start alarak ikinci sıraya yükselirken, Tony Arbolino üçüncü sıraya yükseldi. Fernandez ise liderliğini korudu. Lowes ise startın kaybedenlerinden oldu ve 5. sıraya geriledi fakat sonraki tur 4. sıraya yükselmeyi başardı.

4. sıradaki Lowes, üçüncü turda Arbolino'yu geçerek üçüncü sıraya yükseldi. 

5. turda yarışa üçüncü sıradan başlayan Navaro, kötü start aldığı yarışa kaza yaparak veda etti. Bu, onun bu sezon tamamlayamadığı ilk yarış oldu.

İlk 7 turun ardından ilk üçlü arkadakileriyle arayı açtı. Fernandez, ikinci sırada bulunan takım arkadaşı Gardner'in 1 saniye önünde yarışı kontrol etmeye devam etti. 

Üçüncü sırada bulunan Lowes ise Gardner'ın üzerinde baskı kuruyordu. 10. tura geldiğimizde Lowes, Gardner'ı arkasında bırakmayı başardı ve ikinci sıraya yükseldi. 

Yarışı 4. sırada götüren Di Giannantonio, 13. turda kaza yaparak yarışa veda etti. 

Lider Fernandez'i kovalayan ikinci sıradaki Lowes, 16. turda motosikletin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Lowes, bu sezon yine yarış dışı kalırken şampiyonluk mücadelesinde çok ağır bir darbe aldı.

Fernandez'in lastikleri son turlarda bitmeye başladı. Lowes'un kazasıyla ikinci sıraya yükselen Gardner, Fernandez'den daha hızlıydı ve takım arkadaşını bitime 3 tur kala yakaladı.

Son tura girdiğimizde takım arkadaşlarının galibiyet mücadelesi devam etti. Fernandez, Gardner'i üç tur boyunca arkasında tutmayı başarmıştı ancak son turda Gardner takım arkadaşını geçti ve yarışı Fernandez'in sadece 0.014sn önünde kazanmasını bildi.

Joe Roberts ve Marco Bezzecchi de üçüncü sıra için damalı bayrağa kadar mücadele etti. İkili çizgiyi yan yana geçti. Roberts pist üstünde öndeydi fakat Roberts, son turda pist limitlerini aştığından dolayı ceza yedi ve son podyum pozisyonu Bezzecchi'ye gitmiş oldu.

Gardner, yarışı kazanarak şampiyonada liderliğe yükselmeyi başardı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Australia Remy Gardner 21 -       25
2 Spain Raul Fernandez 21 0.014 0.014 0.014   20
3 Italy Marco Bezzecchi 21 8.021 8.021 8.007   16
4 United States Joe Roberts 21 8.004 8.004     13
5 Germany Marcel Schrötter 21 12.343 12.343 4.339   11
6 Japan Ai Ogura 21 23.170 23.170 10.827   10
7 Italy Tony Arbolino 21 23.764 23.764 0.594   9
8 United States Cameron Beaubier 21 34.825 34.825 11.061   8
9 Malaysia Hafizh Syahrin 21 34.849 34.849 0.024   7
10 Italy Stefano Manzi 21 34.965 34.965 0.116   6
11 Spain Aron Canet 21 35.250 35.250 0.285   5
12 Fermín Aldeguer 21 35.300 35.300 0.050   4
13 Spain Hector Garzo 21 35.450 35.450 0.150   3
14 United Kingdom Jake Dixon 21 36.161 36.161 0.711   2
15 Netherlands Bo Bendsneyder 21 40.700 40.700 4.539   1
16 Italy Celestino Vietti Ramus 21 46.263 46.263 5.563    
17 Belgium Barry Baltus 21 46.403 46.403 0.140    
18 Thailand Somkiat Chantra 21 48.566 48.566 2.163    
19 Italy Tommaso Marcon 21 1'16.213 1'16.213 27.647    
  Spain Marcos Ramírez 18          
  United Kingdom Sam Lowes 15          
  Italy Fabio Di Giannantonio 11          
  Italy Simone Corsi 11          
  Spain Albert Arenas 11          
  Spain Xavi Vierge 5          
  Spain Jorge Navarro 4          
  Italy Lorenzo Baldassari 2          
  Italy Lorenzo Porta 0          
  Spain Augusto Fernandez 0          
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Moto2 Fransa: Fernandez, bu sezon 2. galibiyetini kazandı

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Seri Moto2
Etkinlik Mugello
Alt-etkinlik Yarış
Editör Can Çarpıcı

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