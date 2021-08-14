Moto2 Avusturya 3. antrenman: Gardner tur rekorunu kırdı, Raul Fernandez 2. oldu

Sıralama turları öncesinde otomatik olarak Q2'ye kalmak için mücadele eden pilotlar, Red Bull Ring'in yeni pist düzeninde en hızlı zamanı kaydetmeye çalıştılar.

Dün gerçekleştirilen 2. antrenman seansını ilk sırada tamamlasa da Ai Ogura'nın ilk antrenman seansındaki tur zamanını geçemeyen Gardner, bugün attığı mükemmel turla hem seansı ilk sırada tamamladı hem de bu hafta sonu atılan en hızlı turun sahibi oldu.

Şampiyona liderinin 1:28.153'lük turu, Raul Fernandez'i 0.313 saniyeyle geçmeye yetti. Red Bull KTM Ajo da böylelikle duble yapmış oldu. Augusto Fernandez ise ilk 3'ü tamamladı.

Seansın son 10 dakikasına kadar pilotlar birbirine oldukça yakındı ve güçlü zaman turları gelmemişti. Raul Fernandez, son 10 dakikada eski tur rekorunu geçen ilk isim olmuştu ki Gardner sonrasında bu turu da geçti ve ilk sıraya yükseldi.

Red Bull Ring'de güçlü performanslar gösteren çaylak Ai Ogura, Marco Bezzecchi ve Sam Lowes; rahat bir şekilde Q2'ye yükselmeye hak kazandılar.

Aron Canet, son dakikalarda attığı turuyla bunu başardı. Marcel Schrötter, Jorge Navarro ve Lorenzo Dalla Porta Q2'ye kalan diğer isimler oldular.

Albert Arenas, Xavi Vierge, Stefano Manzi gibi isimler ise ilk 14 içinde yer alamadıklarından otomatik olarak Q2'ye kalmayı başaramadılar ve Q1'de ikinci bölüme çıkmak için mücadele edecekler.

Seans sonucu: