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Moto2 / Spielberg II Antrenman raporu

Moto2 Avusturya 3. antrenman: Gardner tur rekorunu kırdı, Raul Fernandez 2. oldu

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Remy Gardner, tur rekorunu kırarak 3. antrenman seansını ilk sırada tamamlarken; Raul Fernandez ikinci sırayı alabildi.

Moto2 Avusturya 3. antrenman: Gardner tur rekorunu kırdı, Raul Fernandez 2. oldu

Sıralama turları öncesinde otomatik olarak Q2'ye kalmak için mücadele eden pilotlar, Red Bull Ring'in yeni pist düzeninde en hızlı zamanı kaydetmeye çalıştılar. 

Dün gerçekleştirilen 2. antrenman seansını ilk sırada tamamlasa da Ai Ogura'nın ilk antrenman seansındaki tur zamanını geçemeyen Gardner, bugün attığı mükemmel turla hem seansı ilk sırada tamamladı hem de bu hafta sonu atılan en hızlı turun sahibi oldu. 

Şampiyona liderinin 1:28.153'lük turu, Raul Fernandez'i 0.313 saniyeyle geçmeye yetti. Red Bull KTM Ajo da böylelikle duble yapmış oldu. Augusto Fernandez ise ilk 3'ü tamamladı. 

 

Seansın son 10 dakikasına kadar pilotlar birbirine oldukça yakındı ve güçlü zaman turları gelmemişti. Raul Fernandez, son 10 dakikada eski tur rekorunu geçen ilk isim olmuştu ki Gardner sonrasında bu turu da geçti ve ilk sıraya yükseldi. 

Red Bull Ring'de güçlü performanslar gösteren çaylak Ai Ogura, Marco Bezzecchi ve Sam Lowes; rahat bir şekilde Q2'ye yükselmeye hak kazandılar.

Aron Canet, son dakikalarda attığı turuyla bunu başardı. Marcel Schrötter, Jorge Navarro ve Lorenzo Dalla Porta Q2'ye kalan diğer isimler oldular. 

Albert Arenas, Xavi Vierge, Stefano Manzi gibi isimler ise ilk 14 içinde yer alamadıklarından otomatik olarak Q2'ye kalmayı başaramadılar ve Q1'de ikinci bölüme çıkmak için mücadele edecekler. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 20 1'28.153     176.665
2 Spain Raul Fernandez 20 1'28.466 0.313 0.313 176.040
3 Spain Augusto Fernandez 23 1'28.515 0.362 0.049 175.943
4 Japan Ai Ogura 19 1'28.598 0.445 0.083 175.778
5 Italy Marco Bezzecchi 22 1'28.611 0.458 0.013 175.752
6 United Kingdom Sam Lowes 21 1'28.633 0.480 0.022 175.708
7 Spain Aron Canet 18 1'28.675 0.522 0.042 175.625
8 Germany Marcel Schrötter 19 1'28.706 0.553 0.031 175.564
9 Spain Jorge Navarro 21 1'28.729 0.576 0.023 175.518
10 Italy Lorenzo Porta 22 1'28.740 0.587 0.011 175.496
11 Italy Celestino Vietti Ramus 23 1'28.766 0.613 0.026 175.445
12 Switzerland Thomas Luthi 20 1'28.780 0.627 0.014 175.417
13 Thailand Somkiat Chantra 22 1'28.783 0.630 0.003 175.411
14 Spain Marcos Ramírez 18 1'28.875 0.722 0.092 175.230
15 Spain Albert Arenas 20 1'28.882 0.729 0.007 175.216
16 Spain Xavi Vierge 21 1'28.927 0.774 0.045 175.127
17 Italy Stefano Manzi 21 1'29.021 0.868 0.094 174.942
18 United Kingdom Jake Dixon 19 1'29.043 0.890 0.022 174.899
19 Netherlands Bo Bendsneyder 20 1'29.052 0.899 0.009 174.882
20 Italy Fabio Di Giannantonio 21 1'29.091 0.938 0.039 174.805
21 Italy Nicolo Bulega 16 1'29.096 0.943 0.005 174.795
22 Spain Hector Garzo 19 1'29.140 0.987 0.044 174.709
23 United States Joe Roberts 21 1'29.193 1.040 0.053 174.605
24 Italy Tony Arbolino 18 1'29.223 1.070 0.030 174.546
25 Malaysia Hafizh Syahrin 17 1'29.447 1.294 0.224 174.109
26 Italy Simone Corsi 20 1'29.491 1.338 0.044 174.024
27 United States Cameron Beaubier 21 1'29.524 1.371 0.033 173.960
28 Belgium Barry Baltus 20 1'29.572 1.419 0.048 173.866
29 Italy Yari Montella 17 1'29.671 1.518 0.099 173.674
30 Italy Lorenzo Baldassari 23 1'29.695 1.542 0.024 173.628
31 Taiga Hada 20 1'30.294 2.141 0.599 172.476
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Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi

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Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi
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