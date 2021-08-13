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Moto2 / Spielberg II Antrenman raporu

Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi

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Red Bull Ring'deki 2. antrenman seansını Remy Gardner ilk sırada tamamlasa da Ai Ogura'nın ilk seanstaki turu genel klasmandaki en hızlı tur olmaya devam etti.

Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi

Gün içinde gerçekleştirilen MotoGP ve Moto3 seanslarda yağmur yağsa da Moto2'nin iki seansı da kuru koşullarda gerçekleştirildi.

Gardner, 1:28.967'lik derecesiyle seansı Ogura'nın önünde tamamladı. Gardner'in bu turu, bugün atılan en hızlı 3. tur oldu.

Augusto Fernandez'in ilk seansta kaydettiği derecesi ise günün en hızlı 2. tur zamanı konumunda kalmaya devam etti.

Raul Fernandez, ikinci seansta tur zamanını geliştirmeyi başardı ve seansı 3. sırada tamamladı. Fernandez'in bu turu, bugün atılan en hızlı 8. tur oldu.  

Marcecel Schrötter'in ilk seanstaki turu hâlâ genel klasmandaki en hızlı 4. tur olmaya devam ediyor. 

Steiermark GP'nin galibi Marco Bezzecchi, 4. virajda pist dışına taştı ve son anda kaza yapmamayı başardı. Bezzecchi, genel klasmanda 5. sırada bulunuyor. 

 

Lorenzo Dalla Porta, Avusturya'daki güçlü performanslarını devam ettiriyor. Parta, cuma gününün en hızlı 6. zamanını kaydetti. 

Geçen sezonun Moto3 şampiyonu Albert Arenas ve Hector Garza seans içinde kaza yaptılar. İki sürücü de ciddi bir sağlık problemi yaşamadı. 

Cuma gününün en hızlı 10 zamanı: 
1. Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) – 1:28.887
2. Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) + 0.007
3. Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) + 0.080
4. Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) + 0.101
5. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) + 0.128
6. Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing Team) + 0.153
7. Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) + 0.220
8. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) + 0.267
9. Aron Canet (Aspar Team Moto2) + 0.305
10. Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia) + 0.330

2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 21 1'28.967     175.049
2 Japan Ai Ogura 22 1'29.099 0.132 0.132 174.789
3 Spain Raul Fernandez 23 1'29.154 0.187 0.055 174.682
4 United Kingdom Sam Lowes 23 1'29.161 0.194 0.007 174.668
5 Spain Augusto Fernandez 22 1'29.209 0.242 0.048 174.574
6 Italy Lorenzo Porta 22 1'29.311 0.344 0.102 174.374
7 Italy Marco Bezzecchi 17 1'29.319 0.352 0.008 174.359
8 Spain Aron Canet 20 1'29.336 0.369 0.017 174.326
9 Germany Marcel Schrötter 23 1'29.374 0.407 0.038 174.252
10 Switzerland Thomas Luthi 18 1'29.419 0.452 0.045 174.164
11 Spain Albert Arenas 18 1'29.438 0.471 0.019 174.127
12 United States Joe Roberts 23 1'29.471 0.504 0.033 174.063
13 United Kingdom Jake Dixon 17 1'29.541 0.574 0.070 173.927
14 Italy Tony Arbolino 20 1'29.579 0.612 0.038 173.853
15 Spain Marcos Ramírez 19 1'29.609 0.642 0.030 173.795
16 Italy Celestino Vietti Ramus 20 1'29.663 0.696 0.054 173.690
17 Thailand Somkiat Chantra 16 1'29.752 0.785 0.089 173.518
18 Italy Fabio Di Giannantonio 21 1'29.809 0.842 0.057 173.408
19 Italy Nicolo Bulega 20 1'29.880 0.913 0.071 173.271
20 Spain Jorge Navarro 19 1'29.890 0.923 0.010 173.251
21 Spain Xavi Vierge 20 1'29.923 0.956 0.033 173.188
22 Belgium Barry Baltus 21 1'30.026 1.059 0.103 172.990
23 Italy Stefano Manzi 21 1'30.095 1.128 0.069 172.857
24 Spain Hector Garzo 14 1'30.142 1.175 0.047 172.767
25 Malaysia Hafizh Syahrin 16 1'30.164 1.197 0.022 172.725
26 Italy Yari Montella 15 1'30.399 1.432 0.235 172.276
27 Italy Simone Corsi 23 1'30.401 1.434 0.002 172.272
28 Netherlands Bo Bendsneyder 13 1'30.466 1.499 0.065 172.148
29 United States Cameron Beaubier 20 1'30.593 1.626 0.127 171.907
30 Italy Lorenzo Baldassari 21 1'30.655 1.688 0.062 171.789
31 Taiga Hada 17 1'31.590 2.623 0.935 170.036
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Moto2 Avusturya 1. antrenman: Ogura, Augusto Fernandez'in 0.007 saniye önünde lider

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