Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi
Red Bull Ring'deki 2. antrenman seansını Remy Gardner ilk sırada tamamlasa da Ai Ogura'nın ilk seanstaki turu genel klasmandaki en hızlı tur olmaya devam etti.
Gün içinde gerçekleştirilen MotoGP ve Moto3 seanslarda yağmur yağsa da Moto2'nin iki seansı da kuru koşullarda gerçekleştirildi.
Gardner, 1:28.967'lik derecesiyle seansı Ogura'nın önünde tamamladı. Gardner'in bu turu, bugün atılan en hızlı 3. tur oldu.
Augusto Fernandez'in ilk seansta kaydettiği derecesi ise günün en hızlı 2. tur zamanı konumunda kalmaya devam etti.
Raul Fernandez, ikinci seansta tur zamanını geliştirmeyi başardı ve seansı 3. sırada tamamladı. Fernandez'in bu turu, bugün atılan en hızlı 8. tur oldu.
Marcecel Schrötter'in ilk seanstaki turu hâlâ genel klasmandaki en hızlı 4. tur olmaya devam ediyor.
Steiermark GP'nin galibi Marco Bezzecchi, 4. virajda pist dışına taştı ve son anda kaza yapmamayı başardı. Bezzecchi, genel klasmanda 5. sırada bulunuyor.
Lorenzo Dalla Porta, Avusturya'daki güçlü performanslarını devam ettiriyor. Parta, cuma gününün en hızlı 6. zamanını kaydetti.
Geçen sezonun Moto3 şampiyonu Albert Arenas ve Hector Garza seans içinde kaza yaptılar. İki sürücü de ciddi bir sağlık problemi yaşamadı.
Cuma gününün en hızlı 10 zamanı:
1. Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) – 1:28.887
2. Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) + 0.007
3. Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) + 0.080
4. Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) + 0.101
5. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) + 0.128
6. Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing Team) + 0.153
7. Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) + 0.220
8. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) + 0.267
9. Aron Canet (Aspar Team Moto2) + 0.305
10. Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia) + 0.330
2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Remy Gardner
|21
|1'28.967
|175.049
|2
|Ai Ogura
|22
|1'29.099
|0.132
|0.132
|174.789
|3
|Raul Fernandez
|23
|1'29.154
|0.187
|0.055
|174.682
|4
|Sam Lowes
|23
|1'29.161
|0.194
|0.007
|174.668
|5
|Augusto Fernandez
|22
|1'29.209
|0.242
|0.048
|174.574
|6
|Lorenzo Porta
|22
|1'29.311
|0.344
|0.102
|174.374
|7
|Marco Bezzecchi
|17
|1'29.319
|0.352
|0.008
|174.359
|8
|Aron Canet
|20
|1'29.336
|0.369
|0.017
|174.326
|9
|Marcel Schrötter
|23
|1'29.374
|0.407
|0.038
|174.252
|10
|Thomas Luthi
|18
|1'29.419
|0.452
|0.045
|174.164
|11
|Albert Arenas
|18
|1'29.438
|0.471
|0.019
|174.127
|12
|Joe Roberts
|23
|1'29.471
|0.504
|0.033
|174.063
|13
|Jake Dixon
|17
|1'29.541
|0.574
|0.070
|173.927
|14
|Tony Arbolino
|20
|1'29.579
|0.612
|0.038
|173.853
|15
|Marcos Ramírez
|19
|1'29.609
|0.642
|0.030
|173.795
|16
|Celestino Vietti Ramus
|20
|1'29.663
|0.696
|0.054
|173.690
|17
|Somkiat Chantra
|16
|1'29.752
|0.785
|0.089
|173.518
|18
|Fabio Di Giannantonio
|21
|1'29.809
|0.842
|0.057
|173.408
|19
|Nicolo Bulega
|20
|1'29.880
|0.913
|0.071
|173.271
|20
|Jorge Navarro
|19
|1'29.890
|0.923
|0.010
|173.251
|21
|Xavi Vierge
|20
|1'29.923
|0.956
|0.033
|173.188
|22
|Barry Baltus
|21
|1'30.026
|1.059
|0.103
|172.990
|23
|Stefano Manzi
|21
|1'30.095
|1.128
|0.069
|172.857
|24
|Hector Garzo
|14
|1'30.142
|1.175
|0.047
|172.767
|25
|Hafizh Syahrin
|16
|1'30.164
|1.197
|0.022
|172.725
|26
|Yari Montella
|15
|1'30.399
|1.432
|0.235
|172.276
|27
|Simone Corsi
|23
|1'30.401
|1.434
|0.002
|172.272
|28
|Bo Bendsneyder
|13
|1'30.466
|1.499
|0.065
|172.148
|29
|Cameron Beaubier
|20
|1'30.593
|1.626
|0.127
|171.907
|30
|Lorenzo Baldassari
|21
|1'30.655
|1.688
|0.062
|171.789
|31
|Taiga Hada
|17
|1'31.590
|2.623
|0.935
|170.036
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