Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi

Gün içinde gerçekleştirilen MotoGP ve Moto3 seanslarda yağmur yağsa da Moto2'nin iki seansı da kuru koşullarda gerçekleştirildi.

Gardner, 1:28.967'lik derecesiyle seansı Ogura'nın önünde tamamladı. Gardner'in bu turu, bugün atılan en hızlı 3. tur oldu.

Augusto Fernandez'in ilk seansta kaydettiği derecesi ise günün en hızlı 2. tur zamanı konumunda kalmaya devam etti.

Raul Fernandez, ikinci seansta tur zamanını geliştirmeyi başardı ve seansı 3. sırada tamamladı. Fernandez'in bu turu, bugün atılan en hızlı 8. tur oldu.

Marcecel Schrötter'in ilk seanstaki turu hâlâ genel klasmandaki en hızlı 4. tur olmaya devam ediyor.

Steiermark GP'nin galibi Marco Bezzecchi, 4. virajda pist dışına taştı ve son anda kaza yapmamayı başardı. Bezzecchi, genel klasmanda 5. sırada bulunuyor.

Lorenzo Dalla Porta, Avusturya'daki güçlü performanslarını devam ettiriyor. Parta, cuma gününün en hızlı 6. zamanını kaydetti.

Geçen sezonun Moto3 şampiyonu Albert Arenas ve Hector Garza seans içinde kaza yaptılar. İki sürücü de ciddi bir sağlık problemi yaşamadı.

Cuma gününün en hızlı 10 zamanı:

1. Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) – 1:28.887

2. Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) + 0.007

3. Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) + 0.080

4. Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) + 0.101

5. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) + 0.128

6. Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing Team) + 0.153

7. Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) + 0.220

8. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) + 0.267

9. Aron Canet (Aspar Team Moto2) + 0.305

10. Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia) + 0.330

2. antrenman sonucu: