Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!
Moto2'nin Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Sam Lowes sürpriz bir şekilde pole pozisyonuna uzanırken; Marco Bezzecchi ve Remy Gardner kaza yaptılar.
Avusturya'da oldukça hareketli bir sıralama seansı geride kaldı. Lowes, 1:28.659'luk turuyla Raul Fernandez'in 0.068 saniye önünde pole pozisyonuna ulaşmayı başarırken, Bezzecchi ve Gardner ve kaza yaptılar.
Q2'ye geldiğimizde, Remy Gardner ilk turlarının ardından liderdi ki Aron Canet 1:29.015 saniyelik derecesiyle ilk sırayı Gardner'den aldı.
Sonrasında liderlik tekrar el değiştirdi ve Ai Ogura ilk sıraya yükseldi, Sam Lowes ise Ogura'yı arkasında bıraktı ve ilk sıraya yükseldi.
Bundan birkaç dakika sonra Ogura, ilk sırasını geri aldı. Seans oldukça heyecanlı başlamıştı ki Bezzecchi, 9. virajda kaza yaptı ve sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. Bezzecchi'nin durumu kazanın ardından iyiydi.
Bitime 6 dakika kala, Gardner 12. ve Raul Fernandez 14. sıradaydı. Bu hafta sonu en hızlı isim gibi gözüken Gardner'in ilk sıradaki Ogura'yla arasında 0.6 saniye vardı.
Ogura, öğlen seansında sıcaklıkların artmasıyla hız bulmuştu. Gardner, turunu attı ve 3. sıraya yükseldi ancak sonrasında Augusto Fernandez onu geçti ve Gardner, 4. sıraya geriledi.
Bir sonraki turlarda, Augusto Fernandez 2. sıraya yükseldi ve Lowes, 1. sıraya yükseldi. Zaman bulmak için zorlayan Gardner ise ilk virajda kaza yaptı.
Seans içinde atılan diğer zamanlar Lowes'u geçmeye yetmedi ve Lowes, 15. Moto2 pole pozisyonuna ulaştı.
Raul Fernandez, Lowes'un 0.068 saniye arkasında ikinci olurken; çaylak Ogura 3. olarak etkilemeye devam etti.
Augusto Fernandez yarışa 4. sırada başlayacak. Remy Gardner ise kazasının ardından 5. olabildi. Aron Canet ise seansı 6. sırada tamamladı.
Yarış gridi:
|Sıra
|Sürücü
|Zaman
|Fark
|km/s
|1
|Sam Lowes
|1'28.659
|175.657
|2
|Raul Fernandez
|1'28.727
|0.068
|175.522
|3
|Ai Ogura
|1'28.802
|0.143
|175.374
|4
|Augusto Fernandez
|1'28.811
|0.152
|175.356
|5
|Remy Gardner
|1'28.961
|0.302
|175.060
|6
|Aron Canet
|1'29.015
|0.356
|174.954
|7
|Somkiat Chantra
|1'29.059
|0.400
|174.868
|8
|Celestino Vietti Ramus
|1'29.199
|0.540
|174.593
|9
|Lorenzo Porta
|1'29.220
|0.561
|174.552
|10
|Thomas Luthi
|1'29.283
|0.624
|174.429
|11
|Marcel Schrötter
|1'29.333
|0.674
|174.331
|12
|Marcos Ramírez
|1'29.355
|0.696
|174.289
|13
|Jake Dixon
|1'29.359
|0.700
|174.281
|14
|Jorge Navarro
|1'29.380
|0.721
|174.240
|15
|Fabio Di Giannantonio
|1'29.450
|0.791
|174.103
|16
|Marco Bezzecchi
|1'29.488
|0.829
|174.030
|17
|Stefano Manzi
|1'29.563
|0.904
|173.884
|18
|Nicolo Bulega
|1'29.624
|0.965
|173.765
|19
|Albert Arenas
|1'29.375
|0.716
|174.250
|20
|Xavi Vierge
|1'29.393
|0.734
|174.214
|21
|Joe Roberts
|1'29.409
|0.750
|174.183
|22
|Hector Garzo
|1'29.457
|0.798
|174.090
|23
|Tony Arbolino
|1'29.470
|0.811
|174.065
|24
|Hafizh Syahrin
|1'29.483
|0.824
|174.039
|25
|Cameron Beaubier
|1'29.504
|0.845
|173.998
|26
|Bo Bendsneyder
|1'29.507
|0.848
|173.993
|27
|Simone Corsi
|1'29.694
|1.035
|173.630
|28
|Yari Montella
|1'29.786
|1.127
|173.452
|29
|Lorenzo Baldassari
|1'29.815
|1.156
|173.396
|30
|Barry Baltus
|1'29.841
|1.182
|173.346
|31
|Taiga Hada
|1'30.327
|1.668
|172.413
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