Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!

Bitime 6 dakika kala, Gardner 12. ve Raul Fernandez 14. sıradaydı. Bu hafta sonu en hızlı isim gibi gözüken Gardner'in ilk sıradaki Ogura'yla arasında 0.6 saniye vardı.

Ogura, öğlen seansında sıcaklıkların artmasıyla hız bulmuştu. Gardner, turunu attı ve 3. sıraya yükseldi ancak sonrasında Augusto Fernandez onu geçti ve Gardner, 4. sıraya geriledi.

Bir sonraki turlarda, Augusto Fernandez 2. sıraya yükseldi ve Lowes, 1. sıraya yükseldi. Zaman bulmak için zorlayan Gardner ise ilk virajda kaza yaptı.