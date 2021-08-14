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Önceki / Moto2 Avusturya 3. antrenman: Gardner tur rekorunu kırdı, Raul Fernandez 2. oldu
Moto2 / Spielberg II Sıralama turları raporu

Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!

Moto2'nin Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Sam Lowes sürpriz bir şekilde pole pozisyonuna uzanırken; Marco Bezzecchi ve Remy Gardner kaza yaptılar.

Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!

Avusturya'da oldukça hareketli bir sıralama seansı geride kaldı. Lowes, 1:28.659'luk turuyla Raul Fernandez'in 0.068 saniye önünde pole pozisyonuna ulaşmayı başarırken, Bezzecchi ve Gardner ve kaza yaptılar. 

Q2'ye geldiğimizde, Remy Gardner ilk turlarının ardından liderdi ki Aron Canet 1:29.015 saniyelik derecesiyle ilk sırayı Gardner'den aldı. 

Sonrasında liderlik tekrar el değiştirdi ve Ai Ogura ilk sıraya yükseldi, Sam Lowes ise Ogura'yı arkasında bıraktı ve ilk sıraya yükseldi. 

Bundan birkaç dakika sonra Ogura, ilk sırasını geri aldı. Seans oldukça heyecanlı başlamıştı ki Bezzecchi, 9. virajda kaza yaptı ve sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. Bezzecchi'nin durumu kazanın ardından iyiydi. 

 

Bitime 6 dakika kala, Gardner 12. ve Raul Fernandez 14. sıradaydı. Bu hafta sonu en hızlı isim gibi gözüken Gardner'in ilk sıradaki Ogura'yla arasında 0.6 saniye vardı.

Ogura, öğlen seansında sıcaklıkların artmasıyla hız bulmuştu. Gardner, turunu attı ve 3. sıraya yükseldi ancak sonrasında Augusto Fernandez onu geçti ve Gardner, 4. sıraya geriledi.

Bir sonraki turlarda, Augusto Fernandez 2. sıraya yükseldi ve Lowes, 1. sıraya yükseldi. Zaman bulmak için zorlayan Gardner ise ilk virajda kaza yaptı. 

 

Seans içinde atılan diğer zamanlar Lowes'u geçmeye yetmedi ve Lowes, 15. Moto2 pole pozisyonuna ulaştı. 

Raul Fernandez, Lowes'un 0.068 saniye arkasında ikinci olurken; çaylak Ogura 3. olarak etkilemeye devam etti. 

Augusto Fernandez yarışa 4. sırada başlayacak. Remy Gardner ise kazasının ardından 5. olabildi.  Aron Canet ise seansı 6. sırada tamamladı. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 United Kingdom Sam Lowes 1'28.659   175.657
2 Spain Raul Fernandez 1'28.727 0.068 175.522
3 Japan Ai Ogura 1'28.802 0.143 175.374
4 Spain Augusto Fernandez 1'28.811 0.152 175.356
5 Australia Remy Gardner 1'28.961 0.302 175.060
6 Spain Aron Canet 1'29.015 0.356 174.954
7 Thailand Somkiat Chantra 1'29.059 0.400 174.868
8 Italy Celestino Vietti Ramus 1'29.199 0.540 174.593
9 Italy Lorenzo Porta 1'29.220 0.561 174.552
10 Switzerland Thomas Luthi 1'29.283 0.624 174.429
11 Germany Marcel Schrötter 1'29.333 0.674 174.331
12 Spain Marcos Ramírez 1'29.355 0.696 174.289
13 United Kingdom Jake Dixon 1'29.359 0.700 174.281
14 Spain Jorge Navarro 1'29.380 0.721 174.240
15 Italy Fabio Di Giannantonio 1'29.450 0.791 174.103
16 Italy Marco Bezzecchi 1'29.488 0.829 174.030
17 Italy Stefano Manzi 1'29.563 0.904 173.884
18 Italy Nicolo Bulega 1'29.624 0.965 173.765
19 Spain Albert Arenas 1'29.375 0.716 174.250
20 Spain Xavi Vierge 1'29.393 0.734 174.214
21 United States Joe Roberts 1'29.409 0.750 174.183
22 Spain Hector Garzo 1'29.457 0.798 174.090
23 Italy Tony Arbolino 1'29.470 0.811 174.065
24 Malaysia Hafizh Syahrin 1'29.483 0.824 174.039
25 United States Cameron Beaubier 1'29.504 0.845 173.998
26 Netherlands Bo Bendsneyder 1'29.507 0.848 173.993
27 Italy Simone Corsi 1'29.694 1.035 173.630
28 Italy Yari Montella 1'29.786 1.127 173.452
29 Italy Lorenzo Baldassari 1'29.815 1.156 173.396
30 Belgium Barry Baltus 1'29.841 1.182 173.346
31 Taiga Hada 1'30.327 1.668 172.413
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Moto2 Avusturya 3. antrenman: Gardner tur rekorunu kırdı, Raul Fernandez 2. oldu

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