Misano Moto2: Marini pole pozisyonunda, VR46 1-2!
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Moto2’nin Barcelona ayağı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Sky Racing VR46 sürücüsü Luca Marini pole pozisyonunu elde etti.
Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Lorenzo Dalla Porta, Fabio Di Giannantonio, Mattia Pasini ve Hector Garzo ikinci bölüme katılmaya hak kazandılar.
İkinci bölümdeki ilk turlarda Marco Bezzecchi’nin liderliği vardı.
Ancak şampiyona lideri Marini, ikinci turunda 1:35.271’lik harika bir derece elde ederek pole pozisyonunu elde etti.
Marini’nin takım arkadaşı Bezzecchi 0.036 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.348 saniye gerideki Xavi Vierge tamamladı.
Sam Lowes dördüncü sırayı elde ederken, şampiyona ikincisi Enea Bastianini beşinci, Aron Canet altıncı, Jake Dixon yedinci oldu.
İlk 10’u ise Di Giannantonio, Jorge Navarro ve Nicolo Bulega tamamladı.
Yarış pazar günü TSİ 13:20'de başlayacak.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Luca Marini
|Kalex
|9
|1'35.271
|2
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|9
|1'35.307
|0.036
|0.036
|3
|Xavi Vierge
|Kalex
|7
|1'35.619
|0.348
|0.312
|4
|Sam Lowes
|Kalex
|8
|1'35.740
|0.469
|0.121
|5
|Enea Bastianini
|Kalex
|8
|1'35.789
|0.518
|0.049
|6
|Aron Canet
|Speed Up
|9
|1'35.803
|0.532
|0.014
|7
|Jake Dixon
|Kalex
|9
|1'35.814
|0.543
|0.011
|8
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|8
|1'35.928
|0.657
|0.114
|9
|Jorge Navarro
|Speed Up
|8
|1'35.952
|0.681
|0.024
|10
|Nicolo Bulega
|Kalex
|8
|1'35.979
|0.708
|0.027
|11
|Marcel Schrötter
|Kalex
|9
|1'36.033
|0.762
|0.054
|12
|Augusto Fernandez
|Kalex
|5
|1'36.054
|0.783
|0.021
|13
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|8
|1'36.087
|0.816
|0.033
|14
|Mattia Pasini
|KTM
|8
|1'36.154
|0.883
|0.067
|15
|Hector Garzo
|Kalex
|9
|1'36.210
|0.939
|0.056
|16
|Thomas Luthi
|Kalex
|9
|1'36.242
|0.971
|0.032
|17
|Lorenzo Porta
|Kalex
|9
|1'36.245
|0.974
|0.003
|18
|Joe Roberts
|Kalex
|9
|1'36.396
|1.125
|0.151
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Lorenzo Porta
|Kalex
|8
|1'36.129
|2
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|9
|1'36.208
|0.079
|0.079
|3
|Mattia Pasini
|KTM
|7
|1'36.239
|0.110
|0.031
|4
|Hector Garzo
|Kalex
|9
|1'36.254
|0.125
|0.015
|5
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|9
|1'36.304
|0.175
|0.050
|6
|Marcos Ramírez
|Kalex
|8
|1'36.335
|0.206
|0.031
|7
|Stefano Manzi
|MV Agusta
|8
|1'36.342
|0.213
|0.007
|8
|Edgar Pons
|Kalex
|9
|1'36.551
|0.422
|0.209
|9
|Bo Bendsneyder
|NTS
|9
|1'36.569
|0.440
|0.018
|10
|Simone Corsi
|MV Agusta
|9
|1'36.760
|0.631
|0.191
|11
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|6
|1'36.869
|0.740
|0.109
|12
|Somkiat Chantra
|Kalex
|9
|1'37.044
|0.915
|0.175
|13
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|9
|1'37.409
|1.280
|0.365
|14
|Andi Gilang
|Kalex
|9
|1'37.812
|1.683
|0.403
|15
|Piotr Biesiekirski
|NTS
|9
|1'39.413
|3.284
|1.601
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Misano Moto2: Marini pole pozisyonunda, VR46 1-2!
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