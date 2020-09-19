Misano Moto2: Marini pole pozisyonunda, VR46 1-2!

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Lorenzo Dalla Porta, Fabio Di Giannantonio, Mattia Pasini ve Hector Garzo ikinci bölüme katılmaya hak kazandılar.

İkinci bölümdeki ilk turlarda Marco Bezzecchi’nin liderliği vardı.

Ancak şampiyona lideri Marini, ikinci turunda 1:35.271’lik harika bir derece elde ederek pole pozisyonunu elde etti.

Marini’nin takım arkadaşı Bezzecchi 0.036 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.348 saniye gerideki Xavi Vierge tamamladı.

Sam Lowes dördüncü sırayı elde ederken, şampiyona ikincisi Enea Bastianini beşinci, Aron Canet altıncı, Jake Dixon yedinci oldu.

İlk 10’u ise Di Giannantonio, Jorge Navarro ve Nicolo Bulega tamamladı.

Yarış pazar günü TSİ 13:20'de başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: