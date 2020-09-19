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Moto2 / Misano II / Sıralama turları raporu

Misano Moto2: Marini pole pozisyonunda, VR46 1-2!

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Misano Moto2: Marini pole pozisyonunda, VR46 1-2!
Ekleyen:
, Editör

Moto2’nin Barcelona ayağı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Sky Racing VR46 sürücüsü Luca Marini pole pozisyonunu elde etti.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Lorenzo Dalla Porta, Fabio Di Giannantonio, Mattia Pasini ve Hector Garzo ikinci bölüme katılmaya hak kazandılar.

İkinci bölümdeki ilk turlarda Marco Bezzecchi’nin liderliği vardı.

Ancak şampiyona lideri Marini, ikinci turunda 1:35.271’lik harika bir derece elde ederek pole pozisyonunu elde etti.

Marini’nin takım arkadaşı Bezzecchi 0.036 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.348 saniye gerideki Xavi Vierge tamamladı.

Sam Lowes dördüncü sırayı elde ederken, şampiyona ikincisi Enea Bastianini beşinci, Aron Canet altıncı, Jake Dixon yedinci oldu.

İlk 10’u ise Di Giannantonio, Jorge Navarro ve Nicolo Bulega tamamladı.

Yarış pazar günü TSİ 13:20'de başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Luca Marini Kalex 9 1'35.271    
2 Italy Marco Bezzecchi Kalex 9 1'35.307 0.036 0.036
3 Spain Xavi Vierge Kalex 7 1'35.619 0.348 0.312
4 United Kingdom Sam Lowes Kalex 8 1'35.740 0.469 0.121
5 Italy Enea Bastianini Kalex 8 1'35.789 0.518 0.049
6 Spain Aron Canet Speed Up 9 1'35.803 0.532 0.014
7 United Kingdom Jake Dixon Kalex 9 1'35.814 0.543 0.011
8 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 8 1'35.928 0.657 0.114
9 Spain Jorge Navarro Speed Up 8 1'35.952 0.681 0.024
10 Italy Nicolo Bulega Kalex 8 1'35.979 0.708 0.027
11 Germany Marcel Schrötter Kalex 9 1'36.033 0.762 0.054
12 Spain Augusto Fernandez Kalex 5 1'36.054 0.783 0.021
13 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 8 1'36.087 0.816 0.033
14 Italy Mattia Pasini KTM 8 1'36.154 0.883 0.067
15 Spain Hector Garzo Kalex 9 1'36.210 0.939 0.056
16 Switzerland Thomas Luthi Kalex 9 1'36.242 0.971 0.032
17 Italy Lorenzo Porta Kalex 9 1'36.245 0.974 0.003
18 United States Joe Roberts Kalex 9 1'36.396 1.125 0.151
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Lorenzo Porta Kalex 8 1'36.129    
2 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 9 1'36.208 0.079 0.079
3 Italy Mattia Pasini KTM 7 1'36.239 0.110 0.031
4 Spain Hector Garzo Kalex 9 1'36.254 0.125 0.015
5 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 9 1'36.304 0.175 0.050
6 Spain Marcos Ramírez Kalex 8 1'36.335 0.206 0.031
7 Italy Stefano Manzi MV Agusta 8 1'36.342 0.213 0.007
8 Spain Edgar Pons Kalex 9 1'36.551 0.422 0.209
9 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 9 1'36.569 0.440 0.018
10 Italy Simone Corsi MV Agusta 9 1'36.760 0.631 0.191
11 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 6 1'36.869 0.740 0.109
12 Thailand Somkiat Chantra Kalex 9 1'37.044 0.915 0.175
13 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 9 1'37.409 1.280 0.365
14 Indonesia Andi Gilang Kalex 9 1'37.812 1.683 0.403
15 Piotr Biesiekirski NTS 9 1'39.413 3.284 1.601
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Misano Moto2: Marini kazandı, VR46 duble yaptı

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Misano II
Alt-etkinlik Q2
Editör Cem Özel

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