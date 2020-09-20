Misano Moto2: Kırmızı bayraklı yarışı Bastianini kazandı

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Xavi Vierge harika bir startla liderliğe yükseldi. Sonrasında ise Enea Bastianini ilk sırayı ele geçirdi.

Kısa süre sonra yağmur damlaları pisti vurmaya başladı ve altıncı turda hava şartları nedeniyle kırmızı bayraklar sallandı.

Yeniden startla beraber Luca Marini liderliğe yükseldi. Ancak Bastianini hemen cevap vermek isterken ikili dışarı açıldı ve Vierge ilk sırayı ele geçirdi. Ama Vierge’nin liderliği de uzun sürmedi ve Bastianini yeniden ilk sıraya yükseldi.

Son 5 tura girilirken ikincilik mücadelesi yapan Marcel Schötter ile Xavi Vierge temas yaşadı ve Vierge yerde kaldı.

Enea Bastianini, Italtrans Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Sky Racing Team VR46 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış sonuna kadar yerini korumayı başaran Italtrans sürücüsü Bastianini galibiyete ulaşırken, şampiyonluk savaşını iyice kızıştırdı.

VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ikinci olarak şampiyonluk savaşında yer almaya devam ederken, podyumu Marc VDS sürücüsü Sam Lowes tamamladı.

Şampiyona lideri Marini dördüncülükle yetinirken, Shrötter beşinci, Jake Dixon altıncı, Jorge Navarro yedinci oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Fabio Di Giannantonio, Tom Luthi ve Hector Garzo oldu.

Böylece şampiyona lideri Marini ile Bastianini arasındaki fark sadece 5'e indi. Bezzecchi ise 20 puan geride üçüncü sırada.

Yarış sonucu: