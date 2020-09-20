Misano Moto2: Kırmızı bayraklı yarışı Bastianini kazandı
Moto2’nin Emilia Romagna Grand Prix'sini Italtrans sürücüsü Enea Bastianini kazandı.
Yarışa üçüncü sıradan başlayan Xavi Vierge harika bir startla liderliğe yükseldi. Sonrasında ise Enea Bastianini ilk sırayı ele geçirdi.
Kısa süre sonra yağmur damlaları pisti vurmaya başladı ve altıncı turda hava şartları nedeniyle kırmızı bayraklar sallandı.
Yeniden startla beraber Luca Marini liderliğe yükseldi. Ancak Bastianini hemen cevap vermek isterken ikili dışarı açıldı ve Vierge ilk sırayı ele geçirdi. Ama Vierge’nin liderliği de uzun sürmedi ve Bastianini yeniden ilk sıraya yükseldi.
Son 5 tura girilirken ikincilik mücadelesi yapan Marcel Schötter ile Xavi Vierge temas yaşadı ve Vierge yerde kaldı.
Enea Bastianini, Italtrans Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Luca Marini, Sky Racing Team VR46
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yarış sonuna kadar yerini korumayı başaran Italtrans sürücüsü Bastianini galibiyete ulaşırken, şampiyonluk savaşını iyice kızıştırdı.
VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ikinci olarak şampiyonluk savaşında yer almaya devam ederken, podyumu Marc VDS sürücüsü Sam Lowes tamamladı.
Şampiyona lideri Marini dördüncülükle yetinirken, Shrötter beşinci, Jake Dixon altıncı, Jorge Navarro yedinci oldu.
İlk 10'u tamamlayan isimler Fabio Di Giannantonio, Tom Luthi ve Hector Garzo oldu.
Böylece şampiyona lideri Marini ile Bastianini arasındaki fark sadece 5'e indi. Bezzecchi ise 20 puan geride üçüncü sırada.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Puan
|1
|Enea Bastianini
|Kalex
|10
|25
|2
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|10
|0.720
|20
|3
|Sam Lowes
|Kalex
|10
|1.124
|16
|4
|Luca Marini
|Kalex
|10
|2.310
|13
|5
|Marcel Schrötter
|Kalex
|10
|4.132
|11
|6
|Jake Dixon
|Kalex
|10
|7.201
|10
|7
|Jorge Navarro
|Speed Up
|10
|7.558
|9
|8
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|10
|7.704
|8
|9
|Thomas Luthi
|Kalex
|10
|7.762
|7
|10
|Hector Garzo
|Kalex
|10
|8.249
|6
|11
|Nicolo Bulega
|Kalex
|10
|8.141
|5
|12
|Simone Corsi
|MV Agusta
|10
|8.663
|4
|13
|Aron Canet
|Speed Up
|10
|9.189
|3
|14
|Lorenzo Porta
|Kalex
|10
|12.538
|2
|15
|Stefano Manzi
|MV Agusta
|10
|12.744
|1
|16
|Mattia Pasini
|KTM
|10
|12.935
|17
|Marcos Ramírez
|Kalex
|10
|13.227
|18
|Augusto Fernandez
|Kalex
|10
|13.779
|19
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|10
|14.525
|20
|Edgar Pons
|Kalex
|10
|15.028
|21
|Somkiat Chantra
|Kalex
|10
|15.511
|22
|Bo Bendsneyder
|NTS
|10
|18.160
|23
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|10
|18.079
|24
|Andi Gilang
|Kalex
|10
|21.265
|25
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|10
|25.587
|Piotr Biesiekirski
|NTS
|8
|Xavi Vierge
|Kalex
|5
|Joe Roberts
|Kalex
|0
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|0
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