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Moto2 / Misano II / Yarış raporu

Misano Moto2: Kırmızı bayraklı yarışı Bastianini kazandı

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Misano Moto2: Kırmızı bayraklı yarışı Bastianini kazandı
Ekleyen:
, Editör

Moto2’nin Emilia Romagna Grand Prix'sini Italtrans sürücüsü Enea Bastianini kazandı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Xavi Vierge harika bir startla liderliğe yükseldi. Sonrasında ise Enea Bastianini ilk sırayı ele geçirdi.

Kısa süre sonra yağmur damlaları pisti vurmaya başladı ve altıncı turda hava şartları nedeniyle kırmızı bayraklar sallandı.

Yeniden startla beraber Luca Marini liderliğe yükseldi. Ancak Bastianini hemen cevap vermek isterken ikili dışarı açıldı ve Vierge ilk sırayı ele geçirdi. Ama Vierge’nin liderliği de uzun sürmedi ve Bastianini yeniden ilk sıraya yükseldi.

Son 5 tura girilirken ikincilik mücadelesi yapan Marcel Schötter ile Xavi Vierge temas yaşadı ve Vierge yerde kaldı.

Enea Bastianini, Italtrans Racing Team

Enea Bastianini, Italtrans Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Luca Marini, Sky Racing Team VR46

Luca Marini, Sky Racing Team VR46

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış sonuna kadar yerini korumayı başaran Italtrans sürücüsü Bastianini galibiyete ulaşırken, şampiyonluk savaşını iyice kızıştırdı.

VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ikinci olarak şampiyonluk savaşında yer almaya devam ederken, podyumu Marc VDS sürücüsü Sam Lowes tamamladı.

Şampiyona lideri Marini dördüncülükle yetinirken, Shrötter beşinci, Jake Dixon altıncı, Jorge Navarro yedinci oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Fabio Di Giannantonio, Tom Luthi ve Hector Garzo oldu.

Böylece şampiyona lideri Marini ile Bastianini arasındaki fark sadece 5'e indi. Bezzecchi ise 20 puan geride üçüncü sırada.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Puan
1 Italy Enea Bastianini Kalex 10     25
2 Italy Marco Bezzecchi Kalex 10 0.720   20
3 United Kingdom Sam Lowes Kalex 10 1.124   16
4 Italy Luca Marini Kalex 10 2.310   13
5 Germany Marcel Schrötter Kalex 10 4.132   11
6 United Kingdom Jake Dixon Kalex 10 7.201   10
7 Spain Jorge Navarro Speed Up 10 7.558   9
8 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 10 7.704   8
9 Switzerland Thomas Luthi Kalex 10 7.762   7
10 Spain Hector Garzo Kalex 10 8.249   6
11 Italy Nicolo Bulega Kalex 10 8.141   5
12 Italy Simone Corsi MV Agusta 10 8.663   4
13 Spain Aron Canet Speed Up 10 9.189   3
14 Italy Lorenzo Porta Kalex 10 12.538   2
15 Italy Stefano Manzi MV Agusta 10 12.744   1
16 Italy Mattia Pasini KTM 10 12.935    
17 Spain Marcos Ramírez Kalex 10 13.227    
18 Spain Augusto Fernandez Kalex 10 13.779    
19 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 10 14.525    
20 Spain Edgar Pons Kalex 10 15.028    
21 Thailand Somkiat Chantra Kalex 10 15.511    
22 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 10 18.160    
23 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 10 18.079    
24 Indonesia Andi Gilang Kalex 10 21.265    
25 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 10 25.587    
  Piotr Biesiekirski NTS 8      
  Spain Xavi Vierge Kalex 5      
  United States Joe Roberts Kalex 0      
  Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 0      
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Misano Moto2: Marini pole pozisyonunda, VR46 1-2!

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Misano II
Alt-etkinlik Yarış
Editör Cem Özel

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