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Moto2 / Misano / Yarış raporu

Misano Moto2: Marini kazandı, VR46 duble yaptı

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Misano Moto2: Marini kazandı, VR46 duble yaptı
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Luca Marini, Moto2 San Marino Grand Prix’sini VR46’dan takım arkadaşı Marco Bezzecchi’nin önünde kazanarak şampiyonadaki liderliğini pekiştirdi.

Yarışa normalde pole pozisyonundan başlayacak olan Remy Gardner, ısınma turlarında yaptığı kazada elini ve ayağını kırınca, şampiyona lideri Marini pole pozisyonundan başladı.

Startta Marini ilk sırayı korurken, Italtrans sürücüsü Enea Bastianini ikinciydi.

Ancak Marini’nin takım arkadaşı Bezzecchi kısa süre içerisinde Bastianini’yi geride bıraktı.

Bu noktadan sonra VR46 ikilisi farkı giderek açmaya başladı. Bastianini’nin 16. turda yaptığı büyük hata, farkın 2.5 saniyeye kadar yükselmesine sebep oldu.

İlerleyen turlarda Bezzecchi farkı kapatmaya başlarken, vitesi yanlışlıkla boşa alan Marini takım arkadaşına geçilmekten kurtulamadı.

Sonraki birkaç turda güzel bir mücadeleye girişen ikili, Bastianini’ye karşı zaman kaybetmeye başladı.

Luca Marini, Sky Racing Team VR46

Luca Marini, Sky Racing Team VR46

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46

Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Liderlik mücadelesinden galip çıkan Marini, yarış sonuna kadar da önde kalmayı başardı ve galibiyete ulaştı.

Sondan ikinci turda bu sefer Bezzecchi vitesi boşa alıp zaman kaybetmesine rağmen ikinci olurken, Bastianini podyumu tamamladı.

Xavi Vierge dördüncü olmayı başarırken, Augusto Fernandez beşinci, Tom Luthi altıncı, Fabio Di Giannantonio yedinci sırada yer aldı.

Yarışa pit yolundan başlayan Sam Lowes harika bir yükselişle sekizinci olurken, ilk 10’u Aron Canet ve Joe Roberts tamamladı.

Bu sonuçla beraber Marini, sürücüler şampiyonasında Bastianini ile arasındaki farkı 17’ye çıkartırken, Bezzecchi 27 puan geride üçüncü sırada yer alıyor. COVID-19 testi pozitif çıkan ve Misano’da yarışamayan Jorge Martin ise 33 puan geriye düşmüş durumda.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Luca Marini Kalex 25 40'41.774    
2 Italy Marco Bezzecchi Kalex 25 40'42.573 0.799 0.799
3 Italy Enea Bastianini Kalex 25 40'42.671 0.897 0.098
4 Spain Xavi Vierge Kalex 25 40'43.951 2.177 1.280
5 Spain Augusto Fernandez Kalex 25 40'50.081 8.307 6.130
6 Switzerland Thomas Luthi Kalex 25 40'50.820 9.046 0.739
7 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 25 40'51.745 9.971 0.925
8 United Kingdom Sam Lowes Kalex 25 40'58.259 16.485 6.514
9 Spain Aron Canet Speed Up 25 40'58.810 17.036 0.551
10 United States Joe Roberts Kalex 25 40'58.983 17.209 0.173
11 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 25 40'59.515 17.741 0.532
12 Spain Marcos Ramírez Kalex 25 41'00.926 19.152 1.411
13 Italy Lorenzo Porta Kalex 25 41'03.720 21.946 2.794
14 Italy Simone Corsi MV 25 41'03.779 22.005 0.059
15 Italy Nicolo Bulega Kalex 25 41'06.178 24.404 2.399
16 United Kingdom Jake Dixon Kalex 25 41'06.437 24.663 0.259
17 Italy Stefano Manzi MV 25 41'09.216 27.442 2.779
18 Thailand Somkiat Chantra Kalex 25 41'14.445 32.671 5.229
19 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 25 41'17.618 35.844 3.173
20 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 25 41'28.237 46.463 10.619
  Japan Tetsuta Nagashima Kalex 24 39'14.211 1 Lap 1 Lap
  Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 21 34'26.871 4 Laps 3 Laps
  Germany Marcel Schrötter Kalex 18 29'24.820 7 Laps 3 Laps
  Indonesia Andi Gilang Kalex 16 26'30.382 9 Laps 2 Laps
  Switzerland Jesko Raffin NTS 15 25'19.722 10 Laps 1 Lap
  Spain Edgar Pons Kalex 12 20'03.013 13 Laps 3 Laps
  Spain Jorge Navarro Speed Up 10 16'25.743 15 Laps 2 Laps
  Spain Hector Garzo Kalex 6 9'56.684 19 Laps 4 Laps
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Moto2 sürücüsü Martin’in COVID-19 testi pozitif çıktı, Misano’da yarışamayacak

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Moto2 sürücüsü Martin’in COVID-19 testi pozitif çıktı, Misano’da yarışamayacak
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Misano
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Luca Marini
Takımlar Team VR46
Editör Lewis Duncan

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