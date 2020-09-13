Misano Moto2: Marini kazandı, VR46 duble yaptı

Yarışa normalde pole pozisyonundan başlayacak olan Remy Gardner, ısınma turlarında yaptığı kazada elini ve ayağını kırınca, şampiyona lideri Marini pole pozisyonundan başladı.

Startta Marini ilk sırayı korurken, Italtrans sürücüsü Enea Bastianini ikinciydi.

Ancak Marini’nin takım arkadaşı Bezzecchi kısa süre içerisinde Bastianini’yi geride bıraktı.

Bu noktadan sonra VR46 ikilisi farkı giderek açmaya başladı. Bastianini’nin 16. turda yaptığı büyük hata, farkın 2.5 saniyeye kadar yükselmesine sebep oldu.

İlerleyen turlarda Bezzecchi farkı kapatmaya başlarken, vitesi yanlışlıkla boşa alan Marini takım arkadaşına geçilmekten kurtulamadı.

Sonraki birkaç turda güzel bir mücadeleye girişen ikili, Bastianini’ye karşı zaman kaybetmeye başladı.