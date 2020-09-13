Misano Moto2: Marini kazandı, VR46 duble yaptı
Luca Marini, Moto2 San Marino Grand Prix’sini VR46’dan takım arkadaşı Marco Bezzecchi’nin önünde kazanarak şampiyonadaki liderliğini pekiştirdi.
Yarışa normalde pole pozisyonundan başlayacak olan Remy Gardner, ısınma turlarında yaptığı kazada elini ve ayağını kırınca, şampiyona lideri Marini pole pozisyonundan başladı.
Startta Marini ilk sırayı korurken, Italtrans sürücüsü Enea Bastianini ikinciydi.
Ancak Marini’nin takım arkadaşı Bezzecchi kısa süre içerisinde Bastianini’yi geride bıraktı.
Bu noktadan sonra VR46 ikilisi farkı giderek açmaya başladı. Bastianini’nin 16. turda yaptığı büyük hata, farkın 2.5 saniyeye kadar yükselmesine sebep oldu.
İlerleyen turlarda Bezzecchi farkı kapatmaya başlarken, vitesi yanlışlıkla boşa alan Marini takım arkadaşına geçilmekten kurtulamadı.
Sonraki birkaç turda güzel bir mücadeleye girişen ikili, Bastianini’ye karşı zaman kaybetmeye başladı.
Luca Marini, Sky Racing Team VR46
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Liderlik mücadelesinden galip çıkan Marini, yarış sonuna kadar da önde kalmayı başardı ve galibiyete ulaştı.
Sondan ikinci turda bu sefer Bezzecchi vitesi boşa alıp zaman kaybetmesine rağmen ikinci olurken, Bastianini podyumu tamamladı.
Xavi Vierge dördüncü olmayı başarırken, Augusto Fernandez beşinci, Tom Luthi altıncı, Fabio Di Giannantonio yedinci sırada yer aldı.
Yarışa pit yolundan başlayan Sam Lowes harika bir yükselişle sekizinci olurken, ilk 10’u Aron Canet ve Joe Roberts tamamladı.
Bu sonuçla beraber Marini, sürücüler şampiyonasında Bastianini ile arasındaki farkı 17’ye çıkartırken, Bezzecchi 27 puan geride üçüncü sırada yer alıyor. COVID-19 testi pozitif çıkan ve Misano’da yarışamayan Jorge Martin ise 33 puan geriye düşmüş durumda.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Luca Marini
|Kalex
|25
|40'41.774
|2
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|25
|40'42.573
|0.799
|0.799
|3
|Enea Bastianini
|Kalex
|25
|40'42.671
|0.897
|0.098
|4
|Xavi Vierge
|Kalex
|25
|40'43.951
|2.177
|1.280
|5
|Augusto Fernandez
|Kalex
|25
|40'50.081
|8.307
|6.130
|6
|Thomas Luthi
|Kalex
|25
|40'50.820
|9.046
|0.739
|7
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|25
|40'51.745
|9.971
|0.925
|8
|Sam Lowes
|Kalex
|25
|40'58.259
|16.485
|6.514
|9
|Aron Canet
|Speed Up
|25
|40'58.810
|17.036
|0.551
|10
|Joe Roberts
|Kalex
|25
|40'58.983
|17.209
|0.173
|11
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|25
|40'59.515
|17.741
|0.532
|12
|Marcos Ramírez
|Kalex
|25
|41'00.926
|19.152
|1.411
|13
|Lorenzo Porta
|Kalex
|25
|41'03.720
|21.946
|2.794
|14
|Simone Corsi
|MV
|25
|41'03.779
|22.005
|0.059
|15
|Nicolo Bulega
|Kalex
|25
|41'06.178
|24.404
|2.399
|16
|Jake Dixon
|Kalex
|25
|41'06.437
|24.663
|0.259
|17
|Stefano Manzi
|MV
|25
|41'09.216
|27.442
|2.779
|18
|Somkiat Chantra
|Kalex
|25
|41'14.445
|32.671
|5.229
|19
|Bo Bendsneyder
|NTS
|25
|41'17.618
|35.844
|3.173
|20
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|25
|41'28.237
|46.463
|10.619
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|24
|39'14.211
|1 Lap
|1 Lap
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|21
|34'26.871
|4 Laps
|3 Laps
|Marcel Schrötter
|Kalex
|18
|29'24.820
|7 Laps
|3 Laps
|Andi Gilang
|Kalex
|16
|26'30.382
|9 Laps
|2 Laps
|Jesko Raffin
|NTS
|15
|25'19.722
|10 Laps
|1 Lap
|Edgar Pons
|Kalex
|12
|20'03.013
|13 Laps
|3 Laps
|Jorge Navarro
|Speed Up
|10
|16'25.743
|15 Laps
|2 Laps
|Hector Garzo
|Kalex
|6
|9'56.684
|19 Laps
|4 Laps
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