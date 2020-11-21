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Moto2 / Son dakika

Moto2, Portimao 3. antrenman: Gardner en hızlısı

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Moto2, Portimao 3. antrenman: Gardner en hızlısı
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Avustralyalı sürücünün aksiyon dolu sürüşü Portimao pistinin virajlarıyla birleşince ortaya inanılmaz bir görüntü çıktı

FP3’te inanılmaz bir tur çıkardıktan sonra bu hafta sonu geçilmesi gereken isim ONEXOX TKKR SAG takımından Remy Gardner oldu. Avustralyalının heyecan dolu sürüşü Portimao’nun inişli çıkışlı yapısıyla birleşince 22 yaşındaki Sydney’li sürücü diğer şampiyona adayı Luca Marini’nin 0.2 saniyeden büyük bir farkla önüne geçerek zaman çizelgesinin başındaki isim oldu.

Cumartesi sabahki seans şampiyonluk adayları Marini’ye 2.liği ve Enea Bastianini’nin Q2’ye kalmasını sağlayan 9.luğu getirirken diğer 2 adaya aynı rahatlığı vermedi. SKY Racing takımından VR46’nın üstündeki Marco Bezzecchi 15. Sırada Q2’yi kaçırırken Sam Lowes FP3’ün son anlarında kaza yaparak erkenden mücadeleden ayrıldı.

Telsiz konuşmalarından Britanyalı sürücünün garaja dönerken takımına Valensiya Grand Prix’sinde geçirdiği bilek yaralanmasının kendisine yüksek düzeyde rahatsızlık verdiği ve sorunlara yol açtığını bildirdiği anlaşıldı.

Zaman çizelgesinin tepesinde ise sıralamaya girmeden önce liderliği elde eden Gardner bulunuyor. Gardner 1.42,728’lik süresiyle bu hafta sonunun en hızlı turunu elde ederken Marini’nin FP2’de yakaladığı süre önceki yarışta podyumu gören FlexBox HP40 sürücüsü Hector Garzo’nun önünde kalmasını sağladı. İlk 5’i tamamlayan diğer sürücüler ise seans sırasında korkunç bir anın üstesinden gelen Tennor American Racing’den Marcos Ramirez ve FP2 turu sayesinde Lowes oldu.

Sadece 0.4 saniye geride 6. sırada ise FlexBox HP40’ın üstündeki Lorenzo Baldasssari bulunurken çok küçük farklarla (0.1’in altında) 7., 8. ve 9. sıralarda sırasıyla Aron Canet (Pull&Bear Aspar), Augusto Fernandez (EG 0,0 Marc VDS9) ve Bastianini yer alıyor. İlk 10’u kapatan son isim ise Petronas Sprinta Racing’den Xavi Vierge oluyor.

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Australia Remy Gardner Kalex 18 1'42.728  
2 Spain Hector Garzo Kalex 17 1'43.044 0.316
3 Spain Marcos Ramírez Kalex 17 1'43.107 0.379
4 Italy Luca Marini Kalex 19 1'43.201 0.473
5 Spain Aron Canet Speed Up 17 1'43.205 0.477
6 Spain Augusto Fernandez Kalex 18 1'43.206 0.478
7 Italy Enea Bastianini Kalex 18 1'43.210 0.482
8 Spain Xavi Vierge Kalex 15 1'43.284 0.556
9 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 17 1'43.356 0.628
10 United Kingdom Sam Lowes Kalex 15 1'43.371 0.643
11 United States Joe Roberts Kalex 16 1'43.390 0.662
12 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 17 1'43.395 0.667
13 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 18 1'43.495 0.767
14 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 19 1'43.540 0.812
15 Italy Marco Bezzecchi Kalex 18 1'43.607 0.879
16 Italy Stefano Manzi MV Agusta 18 1'43.629 0.901
17 Italy Nicolo Bulega Kalex 19 1'43.690 0.962
18 Germany Marcel Schrötter Kalex 19 1'43.720 0.992
19 Spain Jorge Martin Kalex 17 1'43.758 1.030
20 Switzerland Thomas Luthi Kalex 17 1'44.150 1.422
21 Italy Lorenzo Porta Kalex 19 1'44.219 1.491
22 Spain Edgar Pons Kalex 18 1'44.342 1.614
23 Spain Jorge Navarro Speed Up 15 1'44.402 1.674
24 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 12 1'44.467 1.739
25 Italy Simone Corsi MV Agusta 18 1'44.561 1.833
26 Indonesia Andi Gilang Kalex 17 1'44.612 1.884
27 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 15 1'44.799 2.071
28 Switzerland Dominique Aegerter NTS 7 1'44.929 2.201
29 Thailand Somkiat Chantra Kalex 17 1'44.955 2.227
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Editör Memet Kağan Bilgili

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