Moto2, Portimao 3. antrenman: Gardner en hızlısı

FP3’te inanılmaz bir tur çıkardıktan sonra bu hafta sonu geçilmesi gereken isim ONEXOX TKKR SAG takımından Remy Gardner oldu. Avustralyalının heyecan dolu sürüşü Portimao’nun inişli çıkışlı yapısıyla birleşince 22 yaşındaki Sydney’li sürücü diğer şampiyona adayı Luca Marini’nin 0.2 saniyeden büyük bir farkla önüne geçerek zaman çizelgesinin başındaki isim oldu.

Cumartesi sabahki seans şampiyonluk adayları Marini’ye 2.liği ve Enea Bastianini’nin Q2’ye kalmasını sağlayan 9.luğu getirirken diğer 2 adaya aynı rahatlığı vermedi. SKY Racing takımından VR46’nın üstündeki Marco Bezzecchi 15. Sırada Q2’yi kaçırırken Sam Lowes FP3’ün son anlarında kaza yaparak erkenden mücadeleden ayrıldı.

Telsiz konuşmalarından Britanyalı sürücünün garaja dönerken takımına Valensiya Grand Prix’sinde geçirdiği bilek yaralanmasının kendisine yüksek düzeyde rahatsızlık verdiği ve sorunlara yol açtığını bildirdiği anlaşıldı.

Zaman çizelgesinin tepesinde ise sıralamaya girmeden önce liderliği elde eden Gardner bulunuyor. Gardner 1.42,728’lik süresiyle bu hafta sonunun en hızlı turunu elde ederken Marini’nin FP2’de yakaladığı süre önceki yarışta podyumu gören FlexBox HP40 sürücüsü Hector Garzo’nun önünde kalmasını sağladı. İlk 5’i tamamlayan diğer sürücüler ise seans sırasında korkunç bir anın üstesinden gelen Tennor American Racing’den Marcos Ramirez ve FP2 turu sayesinde Lowes oldu.

Sadece 0.4 saniye geride 6. sırada ise FlexBox HP40’ın üstündeki Lorenzo Baldasssari bulunurken çok küçük farklarla (0.1’in altında) 7., 8. ve 9. sıralarda sırasıyla Aron Canet (Pull&Bear Aspar), Augusto Fernandez (EG 0,0 Marc VDS9) ve Bastianini yer alıyor. İlk 10’u kapatan son isim ise Petronas Sprinta Racing’den Xavi Vierge oluyor.