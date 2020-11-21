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Moto2 / Algarve / Sıralama turları raporu

Moto2 Portekiz: Gardner pole pozisyonunda, Bastianini 4. oldu

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Moto2 Portekiz: Gardner pole pozisyonunda, Bastianini 4. oldu
Ekleyen:
, Editör

Moto2'nin Portekiz Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak olan isim Onexox TKKR SAG Team pilotu Remy Gardner oldu, şampiyona lideri Enea Bastianini ise dördüncü sırada seansı tamamladı.

İlk sıralama seansında SKY Racing Team VR46 pilotu Marco Bezzecchi, 1.43.032'lik turu ile birinci oldu ve ikinci sıralama seansına geçiş yapma fırsatını yakaladı. İkinci seansa geçen diğer isimler ise Bo Bendsneyder, Jorge Martin ve Nicolo Bulega oldular.

İkinci seansın başında sekizinci virajda oldukça korkutucu bir kaza meydana geldi. Sekizinci viraja gelinildiği sırada Inde Aspar Team pilotu Aron Canet yerde kaldı. Ancak sekizinci viraj öncesinde yer alan tümsek sebebiyle pilotlar, kör bir nokta yaşıyorlar. Bu bakımdan Canet'in kazadan yara almadan kurtulması büyük bir mucize oldu. 

Daha sonrasında tempoyu belirleyen isim ise gelecek sen MotoGP'de Esponsorama Ducati adına yarışacağı açıklanan, SKY Racing Team VR46 pilotu Luca Marini oldu. 1.43.027 ile İtalyan pilot geçici olarak ilk sırayı eline geçirdi. 

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Seansın bitimine altı dakika kala EG 0,0 Marc VDS pilotları seansa damgalarını vurdular. Bir hafta önce Valencia'da yaptığı kazanın ardından elinde sakatlık yaşayan İngiliz pilot Sam Lowes, 1.42.759 ile ilk sıraya yerleşti, takım arkadaşı Augusto Fernandez ise ikinci sırada yer aldı. 

Buna cevap olarak ise Marini ilk üç sektörde en hızlı zaman ile geldi, ancak son sektörde yavaş kaldı ve 1.42.821 ile ikinci sıraya yükseldi. Bir sonraki hızlı turunda ise Marini turunu bir araya getirmeyi başardı ve 1.42.710 ile ilk sırayı Lowes'dan aldı. Marini'nin hemen ardından turu tamamlayan BETA Tools Speed Up pilotu Fabio DiGiannantonio ise ikinci sıraya yükseldi. 

Son sözü söyleyen isim ise 1.42.592 yapan Onexox TKKR SAG Team pilotu Remy Gardner oldu. Bu sonuçla beraber Gardner, Avusturya GP'sinde aldığı pole pozisyonundan sonra Moto2'deki ikinci pole pozisyonunu aldı.

İkinci sırada ise son turunda zamanını geliştiremeyen Marini var, üçüncü sıradaki isim ise turunu 1.42.721 ile DiGiannantonio vardı. Yarınki şampiyonluk mücadelesinin en önemli ismi olan Italtrans Racing Team pilotu Enea Bastianini ve Lowes ise dördüncü ve beşinci sırada seansı tamamladılar.

 

Yarınki yarışta şampiyonayı lider götüren Enea Bastianini, ilk dört içerisinde yer alması durumunda 2020 Moto2 şampiyonu olacak. Elinde büyük bir sakatlık ile bu hafta sonuna gelen Lowes'ün şampiyon olması için ise kendisinin yarışı kazanması, Bastianini'nin en fazla beşinci olması gerekiyor.

Lowes ve Bastianini ile beraber bir diğer şampiyonluk adayları ise SKY Racing Team VR46 pilotları Marini ve Bezzecchi. Marini'nin şampiyon olması için, yarışı kazanması durumunda Bastianini'nin en iyi ihtimal dokuzuncu olması gerekiyor. Bezzecchi'nin şampiyon olması için ise yarışı kazanması, Bastianini'nin en iyi 14. olması, Lowes ve Marini'nin ise en iyi ihtimalle üçüncü olmaları gerekmekte. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 8 1'42.592     164.363
2 Italy Luca Marini 9 1'42.710 0.118 0.118 164.174
3 Italy Fabio Di Giannantonio 9 1'42.721 0.129 0.011 164.157
4 Italy Enea Bastianini 8 1'42.722 0.130 0.001 164.155
5 United Kingdom Sam Lowes 8 1'42.759 0.167 0.037 164.096
6 Spain Jorge Martin 9 1'42.798 0.206 0.039 164.034
7 Italy Nicolo Bulega 9 1'42.845 0.253 0.047 163.959
8 Spain Augusto Fernandez 8 1'42.871 0.279 0.026 163.917
9 Spain Marcos Ramírez 9 1'42.905 0.313 0.034 163.863
10 Japan Tetsuta Nagashima 9 1'42.993 0.401 0.088 163.723
11 Spain Hector Garzo 9 1'43.004 0.412 0.011 163.706
12 Italy Marco Bezzecchi 9 1'43.013 0.421 0.009 163.691
13 Spain Xavi Vierge 8 1'43.030 0.438 0.017 163.664
14 Spain Jorge Navarro 9 1'43.036 0.444 0.006 163.655
15 Spain Aron Canet 5 1'43.039 0.447 0.003 163.650
16 Netherlands Bo Bendsneyder 9 1'43.062 0.470 0.023 163.614
17 Italy Lorenzo Baldassari 9 1'43.077 0.485 0.015 163.590
18 United States Joe Roberts 9 1'43.172 0.580 0.095 163.439
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Moto2, Portimao 3. antrenman: Gardner en hızlısı

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Algarve
Alt-etkinlik Q2
Editör Efe Kahya

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