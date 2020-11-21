Moto2 Portekiz: Gardner pole pozisyonunda, Bastianini 4. oldu

İlk sıralama seansında SKY Racing Team VR46 pilotu Marco Bezzecchi, 1.43.032'lik turu ile birinci oldu ve ikinci sıralama seansına geçiş yapma fırsatını yakaladı. İkinci seansa geçen diğer isimler ise Bo Bendsneyder, Jorge Martin ve Nicolo Bulega oldular.

İkinci seansın başında sekizinci virajda oldukça korkutucu bir kaza meydana geldi. Sekizinci viraja gelinildiği sırada Inde Aspar Team pilotu Aron Canet yerde kaldı. Ancak sekizinci viraj öncesinde yer alan tümsek sebebiyle pilotlar, kör bir nokta yaşıyorlar. Bu bakımdan Canet'in kazadan yara almadan kurtulması büyük bir mucize oldu.

Daha sonrasında tempoyu belirleyen isim ise gelecek sen MotoGP'de Esponsorama Ducati adına yarışacağı açıklanan, SKY Racing Team VR46 pilotu Luca Marini oldu. 1.43.027 ile İtalyan pilot geçici olarak ilk sırayı eline geçirdi.

Seansın bitimine altı dakika kala EG 0,0 Marc VDS pilotları seansa damgalarını vurdular. Bir hafta önce Valencia'da yaptığı kazanın ardından elinde sakatlık yaşayan İngiliz pilot Sam Lowes, 1.42.759 ile ilk sıraya yerleşti, takım arkadaşı Augusto Fernandez ise ikinci sırada yer aldı.

Buna cevap olarak ise Marini ilk üç sektörde en hızlı zaman ile geldi, ancak son sektörde yavaş kaldı ve 1.42.821 ile ikinci sıraya yükseldi. Bir sonraki hızlı turunda ise Marini turunu bir araya getirmeyi başardı ve 1.42.710 ile ilk sırayı Lowes'dan aldı. Marini'nin hemen ardından turu tamamlayan BETA Tools Speed Up pilotu Fabio DiGiannantonio ise ikinci sıraya yükseldi.

Son sözü söyleyen isim ise 1.42.592 yapan Onexox TKKR SAG Team pilotu Remy Gardner oldu. Bu sonuçla beraber Gardner, Avusturya GP'sinde aldığı pole pozisyonundan sonra Moto2'deki ikinci pole pozisyonunu aldı.

İkinci sırada ise son turunda zamanını geliştiremeyen Marini var, üçüncü sıradaki isim ise turunu 1.42.721 ile DiGiannantonio vardı. Yarınki şampiyonluk mücadelesinin en önemli ismi olan Italtrans Racing Team pilotu Enea Bastianini ve Lowes ise dördüncü ve beşinci sırada seansı tamamladılar.

Yarınki yarışta şampiyonayı lider götüren Enea Bastianini, ilk dört içerisinde yer alması durumunda 2020 Moto2 şampiyonu olacak. Elinde büyük bir sakatlık ile bu hafta sonuna gelen Lowes'ün şampiyon olması için ise kendisinin yarışı kazanması, Bastianini'nin en fazla beşinci olması gerekiyor.

Lowes ve Bastianini ile beraber bir diğer şampiyonluk adayları ise SKY Racing Team VR46 pilotları Marini ve Bezzecchi. Marini'nin şampiyon olması için, yarışı kazanması durumunda Bastianini'nin en iyi ihtimal dokuzuncu olması gerekiyor. Bezzecchi'nin şampiyon olması için ise yarışı kazanması, Bastianini'nin en iyi 14. olması, Lowes ve Marini'nin ise en iyi ihtimalle üçüncü olmaları gerekmekte.