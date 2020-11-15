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Moto2 / Valencia II / Yarış raporu

Valencia Moto2: Martin 0.072 sn farkla kazandı, Bastianini fark açtı

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Valencia Moto2: Martin 0.072 sn farkla kazandı, Bastianini fark açtı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Jorge Martin, Valencia'da gerçekleştirilen Moto2'nin sondan ikinci yarışında Hector Garzo'nun önünde zafere ulaşırken şampiyonluk mücadelesi son yarışa uzadı.

Valencia'daki yarışın ardından lider Enea Bastianini'nin Sam Lowes ile şampiyonadaki avantajı 14 puana yükselirken onları VR46 sürücüleri Luca Marini ve Marco Bezzecchi 18 ve 23 puan geriden takip ediyorlar.

Lowes'un şampiyonluk umutları, Cumartesi günü geçirdiği büyük kazada sağ elini sakatlayıp bugünkü yarışta zorlanmasıyla büyük yara aldı. 

Bugünkü yarışı Martin kazanırken Hector Garzo sadece 0.072 sn farkla ikinci sırada yarışı tamamladı. Onların 0.2 sn arkasında Bezzecchi podyumu tamamlarken ilk 5 sürücü 0.8 sn içerisinde yer aldı. 

Şampiyona lideri Bastianini ancak 6. olurken en yakın rakibi Sam Lowes 14. sırada kaldı ve böylece puan farkı 14'e yükseldi. 

Portekiz'deki son yarışta Bastianini ve Lowes ile birlikte, Luca Marini ve Bezzecchi'nin de şampiyonluk şansı bulunuyor.

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman
1 88 Spain Jorge Martin Kalex 40'02.225
2 40 Spain Hector Garzo Kalex 40'02.297
3 72 Italy Marco Bezzecchi Kalex 40'02.429
4 23 Germany Marcel Schrötter Kalex 40'02.914
5 10 Italy Luca Marini Kalex 40'03.037
6 33 Italy Enea Bastianini Kalex 40'04.554
7 87 Australia Remy Gardner Kalex 40'11.198
8 64 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 40'11.945
9 11 Italy Nicolo Bulega Kalex 40'13.821
10 7 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 40'14.061
11 16 United States Joe Roberts Kalex 40'14.594
12 45 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 40'15.266
13 97 Spain Xavi Vierge Kalex 40'15.720
14 22 United Kingdom Sam Lowes Kalex 40'17.570
15 37 Spain Augusto Fernandez Kalex 40'17.802
16 12 Switzerland Thomas Luthi Kalex 40'21.179
17 24 Italy Simone Corsi MV Agusta 40'29.172
18 35 Thailand Somkiat Chantra Kalex 40'38.561
19 55 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 40'44.293
20 99 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 40'49.017
21 74 Piotr Biesiekirski NTS 40'52.387
  21 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 38'25.366
  57 Spain Edgar Pons Kalex 37'15.788
  44 Spain Aron Canet Speed Up 33'47.549
  9 Spain Jorge Navarro Speed Up 27'16.892
  19 Italy Lorenzo Porta Kalex 22'47.593
  62 Italy Stefano Manzi MV Agusta 16'05.959
  27 Indonesia Andi Gilang Kalex 13'08.361
  42 Spain Marcos Ramírez Kalex 9'44.532
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Avrupa Moto2: Bezzecchi domine ederken Lowes yarış dışı kaldı

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Seri Moto2
Etkinlik Valencia II
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Jorge Martin
Editör Lewis Duncan

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