Valencia Moto2: Martin 0.072 sn farkla kazandı, Bastianini fark açtı
Jorge Martin, Valencia'da gerçekleştirilen Moto2'nin sondan ikinci yarışında Hector Garzo'nun önünde zafere ulaşırken şampiyonluk mücadelesi son yarışa uzadı.
Valencia'daki yarışın ardından lider Enea Bastianini'nin Sam Lowes ile şampiyonadaki avantajı 14 puana yükselirken onları VR46 sürücüleri Luca Marini ve Marco Bezzecchi 18 ve 23 puan geriden takip ediyorlar.
Lowes'un şampiyonluk umutları, Cumartesi günü geçirdiği büyük kazada sağ elini sakatlayıp bugünkü yarışta zorlanmasıyla büyük yara aldı.
Bugünkü yarışı Martin kazanırken Hector Garzo sadece 0.072 sn farkla ikinci sırada yarışı tamamladı. Onların 0.2 sn arkasında Bezzecchi podyumu tamamlarken ilk 5 sürücü 0.8 sn içerisinde yer aldı.
Şampiyona lideri Bastianini ancak 6. olurken en yakın rakibi Sam Lowes 14. sırada kaldı ve böylece puan farkı 14'e yükseldi.
Portekiz'deki son yarışta Bastianini ve Lowes ile birlikte, Luca Marini ve Bezzecchi'nin de şampiyonluk şansı bulunuyor.
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|1
|88
|Jorge Martin
|Kalex
|40'02.225
|2
|40
|Hector Garzo
|Kalex
|40'02.297
|3
|72
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|40'02.429
|4
|23
|Marcel Schrötter
|Kalex
|40'02.914
|5
|10
|Luca Marini
|Kalex
|40'03.037
|6
|33
|Enea Bastianini
|Kalex
|40'04.554
|7
|87
|Remy Gardner
|Kalex
|40'11.198
|8
|64
|Bo Bendsneyder
|NTS
|40'11.945
|9
|11
|Nicolo Bulega
|Kalex
|40'13.821
|10
|7
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|40'14.061
|11
|16
|Joe Roberts
|Kalex
|40'14.594
|12
|45
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|40'15.266
|13
|97
|Xavi Vierge
|Kalex
|40'15.720
|14
|22
|Sam Lowes
|Kalex
|40'17.570
|15
|37
|Augusto Fernandez
|Kalex
|40'17.802
|16
|12
|Thomas Luthi
|Kalex
|40'21.179
|17
|24
|Simone Corsi
|MV Agusta
|40'29.172
|18
|35
|Somkiat Chantra
|Kalex
|40'38.561
|19
|55
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|40'44.293
|20
|99
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|40'49.017
|21
|74
|Piotr Biesiekirski
|NTS
|40'52.387
|21
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|38'25.366
|57
|Edgar Pons
|Kalex
|37'15.788
|44
|Aron Canet
|Speed Up
|33'47.549
|9
|Jorge Navarro
|Speed Up
|27'16.892
|19
|Lorenzo Porta
|Kalex
|22'47.593
|62
|Stefano Manzi
|MV Agusta
|16'05.959
|27
|Andi Gilang
|Kalex
|13'08.361
|42
|Marcos Ramírez
|Kalex
|9'44.532
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto2
|Etkinlik
|Valencia II
|Alt-etkinlik
|Yarış
|Pilotlar
|Jorge Martin
|Editör
|Lewis Duncan