Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!
IndyCar / Grand Prix of Indianapolis Yarış 1 Yarış raporu

IndyCar Indy GP: VeeKay kazandı, Grosjean ilk podyumunu aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Rinus Veekay, Indy GP'de stratejik anlamda doğru hamleleri yaptı ve iyi de bir performans göstererek Romain Grosjean'ın önünde zafere ulaştı.

IndyCar Indy GP: VeeKay kazandı, Grosjean ilk podyumunu aldı

Indianapolis'teki yarışa pole pozisyonundan başlayan Romain Grosjean, startla birlikte yerini korumayı başardı ve 85 turluk yarışın ilk turlarını lider götürdü. Jack Harvey ikinci, Josef Newgarden ise üçüncü sıradaydı.

Harvey, yarışın 38. turunda pite girdi ve ertesi tur sağ arka lastiğinin patlak olduğu görüldü. Bu yüzden pite girmek zorunda kaldı ve gerilere düştü.

Grosjean ise rakiplerinden farklı bir strateji tercih etti ve yarışın 44. turunda pite girdi. Grosjean pitlerin ardından Rinus Veekay'ın baskısı altına girdi ve Veekay, aynı tur Fransız pilota iç taraftan atak yaparak liderliği aldı.

Veekay yarışın kalan kısmında yerini korudu ve Grosjean'ın 4.9 saniye önünde zafere ulaşan sürücü oldu.

Böylelikle ilk beş yarışta beşinci farklı isim zafere ulaşmış oldu. Şimdiye kadar Alex Plou, Colton Herta, Scott Dixon ve Pato O'Ward zafere ulaşmıştı.

Grosjean iyi götürdüğü yarışta, galibiyete çok yaklaşsa da Hollandalı pilotu geçemeyince ikinci sırada finiş gördü ve IndyCar'daki henüz ikinci yarışında podyuma çıkmış oldu.

Alex Palou ise damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve podyumu tamamlayan isim oldu. İspanyol pilot, Grosjean'ın 10 saniye ardında kaldı.

Team Penske'den Josef Newgarden 18.4 saniye geride dördüncü sırada finiş görürken, Graham Rahal beşinci ve Simon Pagenaud altıncı oldu.

Alexander Rossi yedinci sırada finiş görürken, Scott McLaughlin, Scott Dixon ve Marcus Ericsson ilk onu tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 21 Netherlands Rinus van Kalmthout
United States Ed Carpenter Racing 85 1:47'08.577
2 51 France Romain Grosjean
Dale Coyne Racing with RWR 85 1:47'13.528 4.951
3 10 Spain Alex Palou
United States Chip Ganassi Racing 85 1:47'23.649 15.072
4 2 United States Josef Newgarden
United States Team Penske 85 1:47'27.024 18.447
5 15 United States Graham Rahal
United States Rahal Letterman Lanigan Racing 85 1:47'35.558 26.981
6 22 France Simon Pagenaud
United States Team Penske 85 1:47'36.447 27.870
7 27 United States Alexander Rossi
United States Andretti Autosport 85 1:47'41.847 33.270
8 3 New Zealand Scott McLaughlin
United States Team Penske 85 1:47'44.763 36.186
9 9 New Zealand Scott Dixon
United States Chip Ganassi Racing 85 1:47'45.413 36.836
10 8 Sweden Marcus Ericsson
United States Chip Ganassi Racing 85 1:47'45.774 37.197
11 12 Australia Will Power
United States Team Penske 85 1:47'48.379 39.802
12 28 United States Ryan Hunter-Reay
United States Andretti Autosport 85 1:47'48.966 40.389
13 26 United States Colton Herta
United States Andretti Autosport 85 1:47'51.692 43.114
14 18 United Arab Emirates Ed Jones
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 85 1:47'52.388 43.811
15 5 Mexico Patricio O'Ward
Arrow McLaren SP 85 1:47'53.122 44.544
16 30 Japan Takuma Sato
United States Rahal Letterman Lanigan Racing 85 1:47'53.574 44.997
17 7 Sweden Felix Rosenqvist
Arrow McLaren SP 85 1:47'53.998 45.420
18 29 Canada James Hinchcliffe
Andretti Steinbrenner Autosport 85 1:48'13.776 1'05.198
19 14 France Sébastien Bourdais
United States A.J. Foyt Enterprises 84 1:47'15.871 1 Lap
20 4 Canada Dalton Kellett
United States A.J. Foyt Enterprises 84 1:47'26.560 1 Lap
21 86 Colombia Juan Pablo Montoya
Arrow McLaren SP 84 1:47'28.982 1 Lap
22 11 United States Charlie Kimball
United States A.J. Foyt Enterprises 84 1:47'32.786 1 Lap
23 60 United Kingdom Jack Harvey
United States Michael Shank Racing 84 1:48'14.252 1 Lap
24 48 United States Jimmie Johnson
United States Chip Ganassi Racing 84 1:48'18.704 1 Lap
25 20 United States Conor Daly
United States Ed Carpenter Racing 50 1:29'28.324 35 Laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!

Önceki haber

IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Grand Prix of Indianapolis Yarış 1
Pilotlar Rinus VeeKay
Takımlar Ed Carpenter Racing
Editör David Malsher

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"

15s
2
GENEL

14-16 Mayıs Yarış Programı

1g
3
Formula 1

Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"

1s
4
Formula 1

Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin

3s
5
MotoGP

Rossi, Fransa MotoGP sıralama turlarında "fazla muhafazakar" davranmış

16s
Son Haberler
IndyCar Indy GP: VeeKay kazandı, Grosjean ilk podyumunu aldı
IndyCar

IndyCar Indy GP: VeeKay kazandı, Grosjean ilk podyumunu aldı

2s
IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!
IndyCar

IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!

15 May 2021
35 araçlık resmi 2021 Indianapolis 500 katılımcı listesi açıklandı
IndyCar

35 araçlık resmi 2021 Indianapolis 500 katılımcı listesi açıklandı

13 May 2021
İlk IndyCar zaferini alan O'Ward, McLaren ile F1 testi yapmaya hazırlanıyor
F1

İlk IndyCar zaferini alan O'Ward, McLaren ile F1 testi yapmaya hazırlanıyor

4 May 2021
Üç kez Indy 500 galibi Bobby Unser hayatını kaybetti
IndyCar

Üç kez Indy 500 galibi Bobby Unser hayatını kaybetti

3 May 2021
Son Videolar
IndyCar Texas: O'Ward ilk zaferini kazandı 00:59
IndyCar
3 May 2021

IndyCar Texas: O'Ward ilk zaferini kazandı

2021 IndyCar St Petersburg Grand Prix'si en iyi fotoğraflar 01:47
IndyCar
29 Nis 2021

2021 IndyCar St Petersburg Grand Prix'si en iyi fotoğraflar

IndyCar özeti: St. Pete'de zafer Colton Herta'nın 02:31
IndyCar
26 Nis 2021

IndyCar özeti: St. Pete'de zafer Colton Herta'nın

2021 IndyCar Alabama Grand Prix'si en iyi fotoğrafları 02:38
IndyCar
23 Nis 2021

2021 IndyCar Alabama Grand Prix'si en iyi fotoğrafları

Charles Bradley, Barber'deki kazayı yorumluyor 04:45
IndyCar
21 Nis 2021

Charles Bradley, Barber'deki kazayı yorumluyor

David Malsher Daha fazlası
David Malsher
IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı! Grand Prix of Indianapolis Yarış 1
IndyCar

IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!

Texas IndyCar: Dixon domine ederek kazandı Texas
IndyCar

Texas IndyCar: Dixon domine ederek kazandı

St. Pete IndyCar: Herta, domine ederek kazandı St. Pete
IndyCar

St. Pete IndyCar: Herta, domine ederek kazandı

Ed Carpenter Racing Daha fazlası
Ed Carpenter Racing
Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı
IndyCar

Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı

McLaren, IndyCar'a girişi ve Alonso testini henüz onaylamadı
IndyCar

McLaren, IndyCar'a girişi ve Alonso testini henüz onaylamadı

Indy 500: Carpenter sıralamalarda lider, Alonso ilk 9'da! Indy 500
IndyCar

Indy 500: Carpenter sıralamalarda lider, Alonso ilk 9'da!

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"

14-16 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

14-16 Mayıs Yarış Programı

Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"
Formula 1 Formula 1

Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"

Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin
Formula 1 Formula 1

Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

Wolff: ''Verstappen geleceğin yıldızı, ancak tek yıldız o değil''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Verstappen geleceğin yıldızı, ancak tek yıldız o değil''

Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...
Formula 1 Formula 1

Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...

Son Haberler

IndyCar Indy GP: VeeKay kazandı, Grosjean ilk podyumunu aldı
IndyCar IndyCar

IndyCar Indy GP: VeeKay kazandı, Grosjean ilk podyumunu aldı

IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!
IndyCar IndyCar

IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!

35 araçlık resmi 2021 Indianapolis 500 katılımcı listesi açıklandı
IndyCar IndyCar

35 araçlık resmi 2021 Indianapolis 500 katılımcı listesi açıklandı

İlk IndyCar zaferini alan O'Ward, McLaren ile F1 testi yapmaya hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1

İlk IndyCar zaferini alan O'Ward, McLaren ile F1 testi yapmaya hazırlanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.