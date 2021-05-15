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IndyCar / Grand Prix of Indianapolis Yarış 1 Yarış raporu

IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, NTT IndyCar serisindeki henüz üçüncü yarışında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

IndyCar Indy GP: Çaylak Grosjean ilk pole pozisyonunu kazandı!

Sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler iki ayrı gruba bölündüler ve ilk grupta en hızlı zamanı 1:09.0489'la Rinus VeeKay yaptı.

Colton Herta ikinci olurken, Ed Jones üçüncü, Jack Harvey dördüncü, Graham Rahal beşinci ve Simon Pagenaud altıncı bitirdi.

Bu altı isim Q2'ye kaldı.

İkici grupta en hızlı zaman 1:09.610 yapan Josef Newsgarden'dan gelirken, Alex Palou ikinci, Scott McLaughlin üçüncü, Conor Daly dördüncü, Romain Grosjean beşinci ve Will Power altıncı oldu.

Bu altı isim de Q2'ye kaldı.  Juan Pablo Montoya bu grupta ancak 12. olabildi.

Q2'ye kalan 12 isim, "Firestone Fast Six" yani en hızlı altı ismin pole mücadelesi verdiği final bölümüne kalmaya çalıştı.

Palou, 1:09.474 yaparak bu bölümü ilk sırada tamamlayan isim oldu, onu Harvey, Grosjean, Daly McLaughlin ve Newgarden takip etti.

Final bölümünde ise Grosjean sürpriz şekilde 1:09.439 yaparak pole pozisyonunu kazandı ve daha henüz üçüncü IndyCar yarışında pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

Bu, Grosjean'ın 2011 yılında GP2'de elde ettiğinden bu yana ilk pole pozisyonuydu. Ayrıca Coyne'nin 2018'den bu yana ilk pole pozisyonu oldu.

Grosjean pole pozisyonu sonrası büyük sevinç yaşadı.

Newgarden, 1:09.566'lık turuyla ikinci olurken, Harvey üçüncü, Palou dördüncü ve McLaughlin beşinci oldu.

Daly ise altıncı sırada kaldı.

Final bölümü

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 3 1'09.439  
2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 3 1'09.566 0.126
3 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 2 1'09.652 0.213
4 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 3 1'09.711 0.272
5 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 2 1'09.714 0.274
6 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 2 1'09.866 0.426
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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Grand Prix of Indianapolis Yarış 1
Editör David Malsher

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