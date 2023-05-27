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Indy 500: Son antrenman seansının en hızlısı 227 mph ile Sato

Chip Ganassi Racing’den Takuma Sato, 2023 Indy 500 yarışı öncesinde Carb gününde gerçekleştirilen son antrenman seansını 227 mph'lik turu ile ilk sırada tamamladı.

Charles Bradley
Ekleyen:
Takuma Sato, Chip Ganassi Racing Honda

Bu hafta sonu Formula 1'de sezonun en prestijli yarışlarından birisi olan Monako GP gerçekleştirilirken, dünyanın diğer ucunda Amerika'da bir diğer prestijli yarış olan Indianapolis 500 gerçekleştirilecek. Bu, tarihin 107. Indy 500 yarışı olacak.

Daha önce iki kez Indy 500'de zafere ulaşan Sato, 227.855 mph (39.4988 sn) ile yarın akşam yapılacak yarış öncesindeki son antrenman seansında yarış temposunda en hızlı isim olmayı başardı.

Scott Dixon'un seansı ikinci tamamlamasıyla Chip Ganassi Racing ilk iki sırada yer aldı.

Team Penske'den Will Power 226.953'lük turuyla 3. olurken onu Alex Palou ve Long Beach galibi Kyle Kirkwood takip ettiler.

İlk 10'u tamamlayan isimler Agustin Canapino, Colton Herta, Romain Grosjean, Josef Newgarden ve Scott McLaughlin oldular.

2023 Indy 500 mücadelesi Pazar akşam 19:30'da başlayacak. Yarışı S Sport Plus uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 Japan Takuma Sato United States Chip Ganassi Racing 86 39.4988     227.855
2 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 83 39.5978 0.0990 0.0990 227.285
3 Australia Will Power United States Team Penske 82 39.6558 0.1570 0.0580 226.953
4 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 83 39.6571 0.1583 0.0013 226.945
5 United States Kyle Kirkwood United States Andretti Autosport 57 39.6700 0.1712 0.0129 226.872
6 Argentina Agustin Canapino United States Juncos Hollinger Racing 74 39.7295 0.2307 0.0595 226.532
7 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 76 39.7703 0.2715 0.0408 226.300
8 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 43 39.7727 0.2739 0.0024 226.286
9 United States Josef Newgarden United States Team Penske 89 39.8642 0.3654 0.0915 225.766
10 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 81 39.8998 0.4010 0.0356 225.565
11 Brazil Tony Kanaan Arrow McLaren 59 39.9219 0.4231 0.0221 225.440
12 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 77 39.9329 0.4341 0.0110 225.378
13 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 58 39.9555 0.4567 0.0226 225.251
14 United States Alexander Rossi Arrow McLaren 71 39.9586 0.4598 0.0031 225.233
15 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren 84 39.9797 0.4809 0.0211 225.114
16 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 89 39.9967 0.4979 0.0170 225.019
17 Denmark Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 82 40.0169 0.5181 0.0202 224.905
18 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 87 40.0443 0.5455 0.0274 224.751
19 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 56 40.0531 0.5543 0.0088 224.702
20 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 87 40.0608 0.5620 0.0077 224.659
21 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 73 40.0664 0.5676 0.0056 224.627
22 United States Ryan Hunter-Reay United States Dreyer & Reinbold Racing 34 40.0857 0.5869 0.0193 224.519
23 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 64 40.1503 0.6515 0.0646 224.158
24 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 81 40.1618 0.6630 0.0115 224.094
25 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 61 40.1793 0.6805 0.0175 223.996
26 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 78 40.2077 0.7089 0.0284 223.838
27 United States R.C. Enerson Abel Motorsports 63 40.2119 0.7131 0.0042 223.814
28 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren 57 40.2175 0.7187 0.0056 223.783
29 United Kingdom Katherine Legge United States Rahal Letterman Lanigan Racing 35 40.2573 0.7585 0.0398 223.562
30 United Kingdom Stefan Wilson United States Dreyer & Reinbold Racing 77 40.2701 0.7713 0.0128 223.491
31 United States Santino Ferrucci United States A.J. Foyt Enterprises 73 40.2786 0.7798 0.0085 223.444
32 United Kingdom Callum Ilott United States Juncos Hollinger Racing 66 40.4922 0.9934 0.2136 222.265
33 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 89 40.5102 1.0114 0.0180 222.166
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