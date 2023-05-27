Indy 500: Son antrenman seansının en hızlısı 227 mph ile Sato

Bu hafta sonu Formula 1'de sezonun en prestijli yarışlarından birisi olan Monako GP gerçekleştirilirken, dünyanın diğer ucunda Amerika'da bir diğer prestijli yarış olan Indianapolis 500 gerçekleştirilecek. Bu, tarihin 107. Indy 500 yarışı olacak.

Daha önce iki kez Indy 500'de zafere ulaşan Sato, 227.855 mph (39.4988 sn) ile yarın akşam yapılacak yarış öncesindeki son antrenman seansında yarış temposunda en hızlı isim olmayı başardı.

Scott Dixon'un seansı ikinci tamamlamasıyla Chip Ganassi Racing ilk iki sırada yer aldı.

Team Penske'den Will Power 226.953'lük turuyla 3. olurken onu Alex Palou ve Long Beach galibi Kyle Kirkwood takip ettiler.

İlk 10'u tamamlayan isimler Agustin Canapino, Colton Herta, Romain Grosjean, Josef Newgarden ve Scott McLaughlin oldular.

2023 Indy 500 mücadelesi Pazar akşam 19:30'da başlayacak. Yarışı S Sport Plus uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.