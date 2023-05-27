Indy 500: Son antrenman seansının en hızlısı 227 mph ile Sato
Chip Ganassi Racing’den Takuma Sato, 2023 Indy 500 yarışı öncesinde Carb gününde gerçekleştirilen son antrenman seansını 227 mph'lik turu ile ilk sırada tamamladı.
Bu hafta sonu Formula 1'de sezonun en prestijli yarışlarından birisi olan Monako GP gerçekleştirilirken, dünyanın diğer ucunda Amerika'da bir diğer prestijli yarış olan Indianapolis 500 gerçekleştirilecek. Bu, tarihin 107. Indy 500 yarışı olacak.
Daha önce iki kez Indy 500'de zafere ulaşan Sato, 227.855 mph (39.4988 sn) ile yarın akşam yapılacak yarış öncesindeki son antrenman seansında yarış temposunda en hızlı isim olmayı başardı.
Scott Dixon'un seansı ikinci tamamlamasıyla Chip Ganassi Racing ilk iki sırada yer aldı.
Team Penske'den Will Power 226.953'lük turuyla 3. olurken onu Alex Palou ve Long Beach galibi Kyle Kirkwood takip ettiler.
İlk 10'u tamamlayan isimler Agustin Canapino, Colton Herta, Romain Grosjean, Josef Newgarden ve Scott McLaughlin oldular.
2023 Indy 500 mücadelesi Pazar akşam 19:30'da başlayacak. Yarışı S Sport Plus uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|1
|Takuma Sato
|Chip Ganassi Racing
|86
|39.4988
|227.855
|2
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|83
|39.5978
|0.0990
|0.0990
|227.285
|3
|Will Power
|Team Penske
|82
|39.6558
|0.1570
|0.0580
|226.953
|4
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|83
|39.6571
|0.1583
|0.0013
|226.945
|5
|Kyle Kirkwood
|Andretti Autosport
|57
|39.6700
|0.1712
|0.0129
|226.872
|6
|Agustin Canapino
|Juncos Hollinger Racing
|74
|39.7295
|0.2307
|0.0595
|226.532
|7
|Colton Herta
|Andretti Autosport
|76
|39.7703
|0.2715
|0.0408
|226.300
|8
|Romain Grosjean
|Andretti Autosport
|43
|39.7727
|0.2739
|0.0024
|226.286
|9
|Josef Newgarden
|Team Penske
|89
|39.8642
|0.3654
|0.0915
|225.766
|10
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|81
|39.8998
|0.4010
|0.0356
|225.565
|11
|Tony Kanaan
|Arrow McLaren
|59
|39.9219
|0.4231
|0.0221
|225.440
|12
|Conor Daly
|Ed Carpenter Racing
|77
|39.9329
|0.4341
|0.0110
|225.378
|13
|Jack Harvey
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|58
|39.9555
|0.4567
|0.0226
|225.251
|14
|Alexander Rossi
|Arrow McLaren
|71
|39.9586
|0.4598
|0.0031
|225.233
|15
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren
|84
|39.9797
|0.4809
|0.0211
|225.114
|16
|David Malukas
|Dale Coyne Racing
|89
|39.9967
|0.4979
|0.0170
|225.019
|17
|Benjamin Pedersen
|A.J. Foyt Enterprises
|82
|40.0169
|0.5181
|0.0202
|224.905
|18
|Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|87
|40.0443
|0.5455
|0.0274
|224.751
|19
|Marco Andretti
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|56
|40.0531
|0.5543
|0.0088
|224.702
|20
|Helio Castroneves
|Michael Shank Racing
|87
|40.0608
|0.5620
|0.0077
|224.659
|21
|Ed Carpenter
|Ed Carpenter Racing
|73
|40.0664
|0.5676
|0.0056
|224.627
|22
|Ryan Hunter-Reay
|Dreyer & Reinbold Racing
|34
|40.0857
|0.5869
|0.0193
|224.519
|23
|Ray Robb
|Dale Coyne Racing
|64
|40.1503
|0.6515
|0.0646
|224.158
|24
|Simon Pagenaud
|Michael Shank Racing
|81
|40.1618
|0.6630
|0.0115
|224.094
|25
|Christian Lundgaard
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|61
|40.1793
|0.6805
|0.0175
|223.996
|26
|Devlin DeFrancesco
|Andretti Autosport
|78
|40.2077
|0.7089
|0.0284
|223.838
|27
|R.C. Enerson
|Abel Motorsports
|63
|40.2119
|0.7131
|0.0042
|223.814
|28
|Felix Rosenqvist
|Arrow McLaren
|57
|40.2175
|0.7187
|0.0056
|223.783
|29
|Katherine Legge
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|35
|40.2573
|0.7585
|0.0398
|223.562
|30
|Stefan Wilson
|Dreyer & Reinbold Racing
|77
|40.2701
|0.7713
|0.0128
|223.491
|31
|Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|73
|40.2786
|0.7798
|0.0085
|223.444
|32
|Callum Ilott
|Juncos Hollinger Racing
|66
|40.4922
|0.9934
|0.2136
|222.265
|33
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|89
|40.5102
|1.0114
|0.0180
|222.166
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