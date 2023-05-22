2023 Indy 500 sıralama turları: Alex Palou kıl payı pole pozisyonunda!
107. Indianapolis 500 mücadelesi öncesi pole pozisyonu mücadelesi tamamlandı, ilk çizgide Alex Palou, Rinus VeeKay ve Felix Rosenqvist üçlüsü yer alacak.
Palou dört turluk ortalama zamanlarda 234.217 mil/s hıza ulaşarak iyi bir performans sergiledi ve Indy 500 rekoru kırarak pole pozisyonuna ulaşmayı başardı!
İkinci sıradaki Rinus VeeKay'i sadece 0.006 mil/s ile mağlup etmeyi başlayan Palou'ya pole pozisyonunu 235.131 mil/s'lik ilk turunun getirdiğini söyleyebiliriz.
Sıralamaların ardından konuşan Palou, "Eğlenceliydi, oldukça eğlenceliydi!"
"Pole pozisyonunun benim için anlamı büyük. Sıkı bir mücadele olacağını biliyorduk, ancak en hızlı araca sahiptim! Diğerlerinin turlarını beklemek tur atmaktan da zordu." dedi.
VeeKay için sıralama turları iyi olduğu kadar dramatik geçti, nitekim kendisinin 234.211 mil/s'lik dört tur ortalaması, pole pozisyonunu sadece 0.004 saniye ve 0.006 mil/s gibi ufak bir farkla kaybetmesi anlamına geliyordu!
Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images
Cumartesi gününü lider kapatan Felix Rosenqvist ilk turunda 235 mil/s eşiğini geçememesinin ardından istediği hızı yakalayamadı ve 234.114 mil/s ortalamasıyla üçüncü oldu.
Dördüncü sıra hafta sonunun güçlü isimlerinden Santino Ferrucci'ye gitti. Kendisi ilk turuna çok iyi başlamış ve henüz ilk viraja 240 mil/s gibi bir hızla gelmişti -ancak bu hızını koruyamadı ve 233.661 mil/s ortalamasıyla yetindi.
İlk kez Indy 500'de pole pozisyonu için mücadele eden Pato O'Ward 233.756 mil/s ortalamasıyla beşinci sırada yer aldı.
Arka arkaya üçüncü Indy 500 pole pozisyonunu arayan Scott Dixon bu hedefi için iyi bir başlangıç yapmıştı, ancak sonra ufak bir direksiyon sorunu nedeniyle hız kaybetti ve 233.151 mil/s ortalamasıyla altıncı oldu.
Bu altı isim, Pazar günü piste çıkan 12 sürücünün en hızlısı olarak "Fast Six" seansında pole pozisyonu mücadelesi verdiler, bu seansta boy gösteremeyen hızlı sürücüler de bulunmaktaydı.
Cumartesi gününü ikinci sırada kapatan Alexander Rossi yedinci, iki kez Indy 500 galibi Takuma Sato sekizinci, Tony Kanaan dokuzuncu, son galip Marcus Ericsson onuncu, çaylak olmasına rağmen etkileyici bir gün geçiren Benjamin Pedersen 11, Will Power ise 12. sıralarda yer aldılar.
Pazar günü ayrıca son çizginin belirlenmesi anlamına da geliyordu; Cumartesi günü ilk 30'a giremeyen Christian Lundgaard, Sting Ray Robb ve Jack Harvey kendilerine yetecek zamanları kaydettiler ve Indy 500'de yarışmaya hak kazandılar.
Graham Rahal ise son saniyede Harvey tarafından geçilmesinin ardından bu sene Indy 500'de mücadele edemeyecek!
Indy 500 sıralama turları - Q3
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|1
|
Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|2'33.7037
|234.217
|2
|
Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|2'33.7077
|0.0040
|0.0040
|234.211
|3
|
Felix Rosenqvist
|Arrow McLaren
|2'33.7713
|0.0676
|0.0636
|234.114
|4
|
Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|2'34.0695
|0.3658
|0.2982
|233.661
|5
|
Patricio O'Ward
|Arrow McLaren
|2'34.4015
|0.6978
|0.3320
|233.158
|6
|
Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|2'34.4066
|0.7029
|0.0051
|233.151
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Q2
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|1
|
Felix Rosenqvist
|Arrow McLaren
|4
|2'33.7927
|234.081
|2
|
Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|4
|2'33.9048
|0.1121
|0.1121
|233.911
|3
|
Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|4
|2'33.9772
|0.1845
|0.0724
|233.801
|4
|
Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|4
|2'33.9916
|0.1989
|0.0144
|233.779
|5
|
Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|4
|2'34.2215
|0.4288
|0.2299
|233.430
|6
|
Patricio O'Ward
|Arrow McLaren
|4
|2'34.3549
|0.5622
|0.1334
|233.229
|7
|
Alexander Rossi
|Arrow McLaren
|4
|2'34.4332
|0.6405
|0.0783
|233.110
|8
|
Takuma Sato
|Chip Ganassi Racing
|4
|2'34.4416
|0.6489
|0.0084
|233.098
|9
|
Tony Kanaan
|Arrow McLaren
|4
|2'34.4558
|0.6631
|0.0142
|233.076
|10
|
Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|4
|2'34.5801
|0.7874
|0.1243
|232.889
|11
|
Benjamin Pedersen
|A.J. Foyt Enterprises
|4
|2'34.7246
|0.9319
|0.1445
|232.671
|12
|
Will Power
|Team Penske
|4
|2'34.7488
|0.9561
|0.0242
|232.635
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