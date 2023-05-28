2023 Indy 500: Newgarden son turda galip, McLaren kabus yaşadı!

Mücadelenin son 12 turuna geldiğimizde kupanın bir ucu McLaren sürücüsü Pato O'Ward'ın ellerinde gibi duruyordu.

Ancak tam bu sırada orta sıralarda kontrolü kaybedip spin atan ve duvara çarpan takım arkadaşı Felix Rosenqvist, hemen arkasındaki Kyle Kirkwood'a temas edip hem kendisinin, hem de Kirkwood'ın yarışa veda etmesine sebep oldu.

Yarış hemen kırmızı bayrak ile durduruldu, yaklaşık 15 bir aranın ardından yeşil bayrak sallandığında sıralama O'Ward-Marcus Ericsson-Josef Newgarden şeklindeydi -ta ki Newgarden kendini hızlıca gösterene ve liderliği alana kadar!

Bu sırada Ericsson'da O'Ward'ı geçmeyi başararak ikinciliği almıştı, ancak O'Ward çok daha hızlıydı ve iç çizgiden Ericsson'a saldırdı. Geçiş esnasında gereğinden fazla hız taşıyan O'Ward, rakibiyle temas etti ve hızlı bir spin ile kendini duvarda bularak yarışa veda etti!

Böylece iki McLaren birden sadece beş tur içinde kazanabileceği bir mücadeleye havlu atmış oldu.

Bitime yedi tur kala gerçekleşen olay nedeniyle yarış bir kez daha kırmızı bayrakla askıya alındı, yeniden başladıktan sonra arkalarda yaşanan bir diğer olay sonucu iki tur kala bir kırmızı bayrak daha gördük -bu, yarışın galibinin son turda belli olması demekti!

Yarış iki turluğuna yeniden başladığında karşımızdaki sıralama Ericsson-Newgarden-Ferrucci şeklindeydi, ancak Newgarden ciddi momentum sahibiydi ve son tura girilirken zikzak yapan Ericsson'ın hız kaybından faydalanarak geçişini tamamladı!

Son tur boyunca Ericsson yerini geri almaya çalıştı, ancak Newgarden başarılı bir savunmayla liderliğe tutunmayı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek 107. Indianapolis 500 mücadelesinde galibiyete ulaşmayı başardı!

Newgarden ayrıca bu sezon birden fazla yarış kazanan ilk isim de olmayı başardı.

Ericsson arka arkaya ikinci Indy 500 zaferini sadece 0.097 saniye farkla kaçırırken, podyumun son basamağında Santino Ferrucci yer aldı.

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Alex Palou şanssızlıklara rağmen etkileyici bir yarış çıkarttı.

Yarışın ilk bölümünde pitte Rinus Veekay ile temas yaşayan ve gerilere düşen Palou, usul usul yükselerek ve her sarı bayraktan, her kırmızı bayraktan faydalanarak dördüncülüğe kadar ilerledi.

Beşinci sıra yarışı tamamlayabilen tek tam zamanlı McLaren ile Alexander Rossi'ye giderken, serinin efsanesi Scott Dixon altıncı, eski galiplerden Takuma Sato yedinci sıradaydı.

Sekizinci sırada Conor Daly yer alırken, dokuzunculuk yine pit yolunda olaylara karışan Colton Herta'ya, onunculuksa Veekay'e gitti.

11 ve 12. sıralarda son pitlerini epey geciktiren Ryan Hunter-Reay ve Callum Ilott yer aldılar.

Sonsuza kadar Indy 500'de yarışacak gibi görünen dört kez galip Helio Castroneves 15, son bir kez Indy 500'de mücadele eden Tony Kanaan 16. sıradaydı.

Birçok önemli isim yarış dışı kaldı, bunların arasında O'Ward, Kirkwood ve Rosenqvist'in yanı sıra süspansiyon kıran Romain Grosjean, son turlarda Graham Rahal ile temas yaşayan Will Power ve geçen yarışta pole pozisyonunu elde eden Christian Lundgaard da yer almaktaydı.

107. Indianapolis 500 tam sıralama: