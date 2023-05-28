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2023 Indy 500: Newgarden son turda galip, McLaren kabus yaşadı!

Özellikle son turları ciddi dramaya sahne olan mücadelenin galibi son tura girilirken atağını yapan ve liderliği son galip Marcus Ericsson'dan alan Josef Newgarden oldu.

Altay Gök
Ekleyen:
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Mücadelenin son 12 turuna geldiğimizde kupanın bir ucu McLaren sürücüsü Pato O'Ward'ın ellerinde gibi duruyordu.

Ancak tam bu sırada orta sıralarda kontrolü kaybedip spin atan ve duvara çarpan takım arkadaşı Felix Rosenqvist, hemen arkasındaki Kyle Kirkwood'a temas edip hem kendisinin, hem de Kirkwood'ın yarışa veda etmesine sebep oldu.

Yarış hemen kırmızı bayrak ile durduruldu, yaklaşık 15 bir aranın ardından yeşil bayrak sallandığında sıralama O'Ward-Marcus Ericsson-Josef Newgarden şeklindeydi -ta ki Newgarden kendini hızlıca gösterene ve liderliği alana kadar!

Bu sırada Ericsson'da O'Ward'ı geçmeyi başararak ikinciliği almıştı, ancak O'Ward çok daha hızlıydı ve iç çizgiden Ericsson'a saldırdı. Geçiş esnasında gereğinden fazla hız taşıyan O'Ward, rakibiyle temas etti ve hızlı bir spin ile kendini duvarda bularak yarışa veda etti!

Böylece iki McLaren birden sadece beş tur içinde kazanabileceği bir mücadeleye havlu atmış oldu.

Bitime yedi tur kala gerçekleşen olay nedeniyle yarış bir kez daha kırmızı bayrakla askıya alındı, yeniden başladıktan sonra arkalarda yaşanan bir diğer olay sonucu iki tur kala bir kırmızı bayrak daha gördük -bu, yarışın galibinin son turda belli olması demekti!

Yarış iki turluğuna yeniden başladığında karşımızdaki sıralama Ericsson-Newgarden-Ferrucci şeklindeydi, ancak Newgarden ciddi momentum sahibiydi ve son tura girilirken zikzak yapan Ericsson'ın hız kaybından faydalanarak geçişini tamamladı!

Son tur boyunca Ericsson yerini geri almaya çalıştı, ancak Newgarden başarılı bir savunmayla liderliğe tutunmayı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek 107. Indianapolis 500 mücadelesinde galibiyete ulaşmayı başardı!

Newgarden ayrıca bu sezon birden fazla yarış kazanan ilk isim de olmayı başardı.

Ericsson arka arkaya ikinci Indy 500 zaferini sadece 0.097 saniye farkla kaçırırken, podyumun son basamağında Santino Ferrucci yer aldı.

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Alex Palou şanssızlıklara rağmen etkileyici bir yarış çıkarttı.

Yarışın ilk bölümünde pitte Rinus Veekay ile temas yaşayan ve gerilere düşen Palou, usul usul yükselerek ve her sarı bayraktan, her kırmızı bayraktan faydalanarak dördüncülüğe kadar ilerledi.

Beşinci sıra yarışı tamamlayabilen tek tam zamanlı McLaren ile Alexander Rossi'ye giderken, serinin efsanesi Scott Dixon altıncı, eski galiplerden Takuma Sato yedinci sıradaydı.

Sekizinci sırada Conor Daly yer alırken, dokuzunculuk yine pit yolunda olaylara karışan Colton Herta'ya, onunculuksa Veekay'e gitti.

11 ve 12. sıralarda son pitlerini epey geciktiren Ryan Hunter-Reay ve Callum Ilott yer aldılar.

Sonsuza kadar Indy 500'de yarışacak gibi görünen dört kez galip Helio Castroneves 15, son bir kez Indy 500'de mücadele eden Tony Kanaan 16. sıradaydı.

Birçok önemli isim yarış dışı kaldı, bunların arasında O'Ward, Kirkwood ve Rosenqvist'in yanı sıra süspansiyon kıran Romain Grosjean, son turlarda Graham Rahal ile temas yaşayan Will Power ve geçen yarışta pole pozisyonunu elde eden Christian Lundgaard da yer almaktaydı.

 

107. Indianapolis 500 tam sıralama:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 200 2:58'21.9611     168.193 51
2 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 200 2:58'22.0585 0.0974 0.0974 168.192 44
3 United States Santino Ferrucci United States A.J. Foyt Enterprises 200 2:58'22.4884 0.5273 0.4299 168.185 45
4 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 200 2:58'22.7249 0.7638 0.2365 168.181 45
5 United States Alexander Rossi Arrow McLaren 200 2:58'22.9545 0.9934 0.2296 168.178 37
6 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 200 2:58'23.3927 1.4316 0.4382 168.171 35
7 Japan Takuma Sato United States Chip Ganassi Racing 200 2:58'23.5381 1.5770 0.1454 168.169 32
8 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 200 2:58'23.8466 1.8855 0.3085 168.164 24
9 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 200 2:58'24.1859 2.2248 0.3393 168.159 23
10 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 200 2:58'25.2259 3.2648 1.0400 168.142 32
11 United States Ryan Hunter-Reay United States Dreyer & Reinbold Racing 200 2:58'25.3834 3.4223 0.1575 168.140 20
12 United Kingdom Callum Ilott United States Juncos Hollinger Racing 200 2:58'26.0081 4.0470 0.6247 168.130 19
13 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 200 2:58'26.7043 4.7432 0.6962 168.119 17
14 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 200 2:58'26.9656 5.0045 0.2613 168.115 16
15 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 200 2:58'27.4242 5.4631 0.4586 168.108 16
16 Brazil Tony Kanaan Arrow McLaren 200 2:58'27.6769 5.7158 0.2527 168.104 18
17 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 200 2:58'30.9411 8.9800 3.2642 168.052 13
18 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 199 2:58'30.3550 1 Lap 1 Lap 167.221 12
19 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 198 2:58'30.7177 2 Laps 1 Lap 166.375 11
20 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 197 2:55'00.2474 3 Laps 1 Lap 168.853 10
21 Denmark Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 196 2:52'20.4559 4 Laps 1 Lap 170.592 11
22 United States Graham Rahal United States Dreyer & Reinbold Racing 195 2:52'16.7176 5 Laps 1 Lap 152.245 8
23 Australia Will Power United States Team Penske 195 2:58'34.1167 5 Laps 6'17.3991 163.803 9
24 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren 192 2:45'31.1750 8 Laps 3 Laps 173.998 17
25 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 192 2:45'32.4536 8 Laps 1.2786 173.975 5
26 Argentina Agustin Canapino United States Juncos Hollinger Racing 192 2:45'32.7600 8 Laps 0.3064 173.970 5
27 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren 183 2:22'00.7768 17 Laps 9 Laps 193.292 16
28 United States Kyle Kirkwood United States Andretti Autosport 183 2:22'02.4174 17 Laps 1.6406 193.255 5
29 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 160 2:10'02.4490 40 Laps 23 Laps 184.557 5
30 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 149 1:52'57.3928 51 Laps 11 Laps 197.864 5
31 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 90 1:04'01.1077 110 Laps 59 Laps 210.877 5
32 United States R.C. Enerson Abel Motorsports 75 1:00'08.6857 125 Laps 15 Laps 187.049 5
33 United Kingdom Katherine Legge United States Rahal Letterman Lanigan Racing 41 46'34.9554 159 Laps 34 Laps 132.024 5
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