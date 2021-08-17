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Formula E / Berlin E-Prix II Haberler

Rakipleri hakkında Da Costa: ''Spor salonunda daha çok zamana ihtiyaçları var''

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Antonio Felix da Costa, 2021 Berlin E-Prix'sindeki kazadan sonra Formula E rakiplerinin ''spor salonunda daha fazla vakit geçirmeleri'' konusunda şaka yaptı.

Rakipleri hakkında Da Costa: ''Spor salonunda daha çok zamana ihtiyaçları var''

DS Techeetah sürücüsü da Costa'nın şampiyonluk mücadelesi sezonun Tempelhof Havaalanı'nda yapılan son yarışında Lucas di Grassi'yle çarpışmasının ardından sonlandı.

Audi sürücüsü 36 turluk yarışın 21. turunda dokuzuncu viraja girerken 13. sıra için savaşıyordu ancak ikili apekste çarpıştı ve da Costa dış duvara doğru ilerlemek zorunda kaldı.

Da Costa'dan özür dileyen di Grassi, DS Techeetah sürüsünü itmeye devam etmeden önceki ilk temasta direksiyonunun kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Da Costa da olayın ardından di Grassi'yi ve daha önce benzer bir durumu yaşadığı BMW Andretti sürücüsü Jake Dennis'i içeren, ikilinin daha da güçlenmesi konusunda bir espri yaptı.

Autosport'a konuşan da Costa şu ifadeleri kullandı: ''Direksiyonun kontrolünü kaybettiğini ve sağa döndüğünü söyledi.''

''Aynısını dün Jake Dennis'le yaşadım.''

''Bu komik, onlar spor salonundan en çok paylaşım yapan iki kişi.''

''Bu adamların spor salonunda biraz daha vakit geçirmesi gerekiyor gibi duruyor çünkü ben direksiyonun kontrolünü hiç kaybetmedim.''

''Özürlerine saygı duyuyorum ancak bu yarışımı mahvetti.''

Şampiyonayı Nyck de Vries'e kaybetmekle ilgili tepkileri sorulan da Costa, ''Üzgünüm.''

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

''Hız konusunda zorlanıyorduk ancak belki de alabileceğimiz bir iki puan vardı.''

''Fakat bu şampiyonayı değiştirmezdi.''

''Yarış dışı kalmaktan gerçekten nefret ediyorum.''

''Buraya gelip yarışı bitirmemek için tüm hafta boyunca simülasyonda olmayacağım.''

''Sinirli değilim, hayal kırıklığına uğramadım. Üzgünüm çünkü bunu istiyordum.''

''Bunun için çok çalıştım ancak bunu birçok insan hak ediyordu.''

''Puan kaybettiğimiz tüm yerleri sayabilirim ancak herkes bunu yapar.'' dedi.

Da Costa sonrasında de Vries'i ve Mitch Evans'ı da başarılarından dolayı tebrik etti.

Edoarda Mortara ile çarpışmasının ardından aracını başlatamayan Jaguar Racing sürücüsü, de Vries'in üçüncülüğünü almak için mücadele ediyordu.

''Çok iyi sürücülere ve takımlara karşı şampiyonayı bu şekilde kaybetmekten dolayı hayal kırıklığına uğramamalıyım.''

''Nyck ve Mercedes'e büyük saygı duyuyorum.''

''Mitch bugün inanılmaz bir yerdeydi ve oraya çıkıp yarışma şansı bile olmadı.''

''Buna saygı duyuyoruz ancak kaybetmekten nefret ediyoruz.''

''Bir hafta boyunca dinleneceğiz ardından da bunu motivasyon ve öfkeye dönüştüreceğiz:''

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