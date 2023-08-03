Prime'a abone ol
Önceki / Resmi: Mitch Evans, Jaguar ile sözleşme yeniledi
Formula E / Londra ePrix I Haberler

Porsche, Da Costa'nın aldığı cezaya resmen itiraz etti

Porsche, geçen haftanın ilk yarışında Antonio Felix Da Costa'ya verilen ve kendisinin podyumuna mal olan üç dakika zaman cezasına itiraz etti.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Antonio Felix da Costa, Porsche

Eski şampiyonlardan Da Costa, Londra'daki iki yarışın ilkinde 17. sıradan tırmanarak yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.

Ancak yarışın bitiminden hemen önce şok bir karar alan Komiserler Kurulu, teknik bir ihlal nedeniyle kendisine üç dakika zaman cezası verdi.

Cezanın nedeni olarak ise 'minimum lastik basıncının lastik tedarikçisi tarafından verilen minimum değerin altında olması' gösterildi.

Yarıştan sonra konuşan ve lastik basıncındaki düşmenin sebebi olarak lastiğinin yavaş bir şekilde patlamasını gösteren Da Costa, yetkilileri "yeterince iyi olmamakla" eleştirdi.

Porsche yarışın hemen ardından temyiz başvurusunda bulundu, böylece resmi bir itirazda bulunabilmek için 96 saat süre kazandı, bu süre Perşembe günü doldu.

Konu hakkında bir açıklamada bulunan Porsche, "Bugün itibariyle, 10 numaralı karara karşı resmi itirazın bildirim süresi içinde yapıldığını teyit edebiliriz."

"Antonio, pistteki bir parça nedeniyle yavaş bir patlak yaşadı ve bu da ön sağ lastiğinin basıncının öngörülen minimum değerin altına düşmesi anlamına geliyordu."

"Hasar harici bir etki nedeniyle meydana geldi, bizim hatamız değildi. Bizim için bu karar anlaşılmaz ve kabul edilemez."

"Öncelikli kaygımız sporun ruhuna uygun adil ve eşit bir muameledir."

"Devam eden yargılama süreci nedeniyle, ICA (Uluslararası Temyiz Mahkemesi) tarafından nihai bir karara varılana kadar bu olayla ilgili başka bir açıklama yapmayacağız." dedi.

Porsche'nin kararı bozdurmayı başarması halinde, Alman üretici takımlar şampiyonasında müşteri takımı Andretti Autosport'un önünde dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselecek.

Da Costa da sürücüler şampiyonasında dokuzunculuktan beşinciliğe yükselecek.

paylaşım
yorumlar

Resmi: Mitch Evans, Jaguar ile sözleşme yeniledi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Stefan Mackley Daha fazlası
Stefan Mackley
Resmi: Mitch Evans, Jaguar ile sözleşme yeniledi

Resmi: Mitch Evans, Jaguar ile sözleşme yeniledi

Formula E
Londra ePrix II

Resmi: Mitch Evans, Jaguar ile sözleşme yeniledi Resmi: Mitch Evans, Jaguar ile sözleşme yeniledi

Cassidy: "Neden bilmiyorum ama yarış boyunca çok rahattım"

Cassidy: "Neden bilmiyorum ama yarış boyunca çok rahattım"

Formula E
Londra ePrix II

Cassidy: "Neden bilmiyorum ama yarış boyunca çok rahattım" Cassidy: "Neden bilmiyorum ama yarış boyunca çok rahattım"

Londra E-Prix: Evans en hızlı dereceyi yakaladı, pole pozisyonu Cassidy'e gitti

Londra E-Prix: Evans en hızlı dereceyi yakaladı, pole pozisyonu Cassidy'e gitti

Formula E
Londra ePrix I

Londra E-Prix: Evans en hızlı dereceyi yakaladı, pole pozisyonu Cassidy'e gitti Londra E-Prix: Evans en hızlı dereceyi yakaladı, pole pozisyonu Cassidy'e gitti

Antonio Felix da Costa Daha fazlası
Antonio Felix da Costa
Vandoorne: "Arkadakilere hava koridoru vermenin cezasını çektim"

Vandoorne: "Arkadakilere hava koridoru vermenin cezasını çektim"

Formula E
Sao Paulo ePrix

Vandoorne: "Arkadakilere hava koridoru vermenin cezasını çektim" Vandoorne: "Arkadakilere hava koridoru vermenin cezasını çektim"

Seul E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Da Costa'nın, Vandoorne dördüncü oldu

Seul E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Da Costa'nın, Vandoorne dördüncü oldu

Formula E
Seul ePrix II

Seul E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Da Costa'nın, Vandoorne dördüncü oldu Seul E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Da Costa'nın, Vandoorne dördüncü oldu

Da Costa: "Lastik patlattıktan sonra yapabileceğimiz tek şey mucize beklemekti"

Da Costa: "Lastik patlattıktan sonra yapabileceğimiz tek şey mucize beklemekti"

Formula E
New York City ePrix I

Da Costa: "Lastik patlattıktan sonra yapabileceğimiz tek şey mucize beklemekti" Da Costa: "Lastik patlattıktan sonra yapabileceğimiz tek şey mucize beklemekti"

Porsche Team Daha fazlası
Porsche Team
Porsche, 2026'ya kadar Formula E'de kalacak

Porsche, 2026'ya kadar Formula E'de kalacak

Formula E

Porsche, 2026'ya kadar Formula E'de kalacak Porsche, 2026'ya kadar Formula E'de kalacak

Porsche, son GTE Pro WEC yarışına özel bir tasarımla yarışacak

Porsche, son GTE Pro WEC yarışına özel bir tasarımla yarışacak

WEC
Bahreyn

Porsche, son GTE Pro WEC yarışına özel bir tasarımla yarışacak Porsche, son GTE Pro WEC yarışına özel bir tasarımla yarışacak

Porsche, iki araçlık Monza LMDh testini tamamladı

Porsche, iki araçlık Monza LMDh testini tamamladı

WEC
Porsche 963 Monza testi

Porsche, iki araçlık Monza LMDh testini tamamladı Porsche, iki araçlık Monza LMDh testini tamamladı

Son Haberler

2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok

2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok

DTM DTM

2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok 2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok

Vettel, Formula E'ye mi geçiyor?

Vettel, Formula E'ye mi geçiyor?

FE Formula E

Vettel, Formula E'ye mi geçiyor? Vettel, Formula E'ye mi geçiyor?

Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"

Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"

F1 Formula 1
Belçika GP

Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası" Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"

Szafnauer: "Yakında döneceğim"

Szafnauer: "Yakında döneceğim"

F1 Formula 1
Belçika GP

Szafnauer: "Yakında döneceğim" Szafnauer: "Yakında döneceğim"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol