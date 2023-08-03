Porsche, Da Costa'nın aldığı cezaya resmen itiraz etti
Porsche, geçen haftanın ilk yarışında Antonio Felix Da Costa'ya verilen ve kendisinin podyumuna mal olan üç dakika zaman cezasına itiraz etti.
Eski şampiyonlardan Da Costa, Londra'daki iki yarışın ilkinde 17. sıradan tırmanarak yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.
Ancak yarışın bitiminden hemen önce şok bir karar alan Komiserler Kurulu, teknik bir ihlal nedeniyle kendisine üç dakika zaman cezası verdi.
Cezanın nedeni olarak ise 'minimum lastik basıncının lastik tedarikçisi tarafından verilen minimum değerin altında olması' gösterildi.
Yarıştan sonra konuşan ve lastik basıncındaki düşmenin sebebi olarak lastiğinin yavaş bir şekilde patlamasını gösteren Da Costa, yetkilileri "yeterince iyi olmamakla" eleştirdi.
Porsche yarışın hemen ardından temyiz başvurusunda bulundu, böylece resmi bir itirazda bulunabilmek için 96 saat süre kazandı, bu süre Perşembe günü doldu.
Konu hakkında bir açıklamada bulunan Porsche, "Bugün itibariyle, 10 numaralı karara karşı resmi itirazın bildirim süresi içinde yapıldığını teyit edebiliriz."
"Antonio, pistteki bir parça nedeniyle yavaş bir patlak yaşadı ve bu da ön sağ lastiğinin basıncının öngörülen minimum değerin altına düşmesi anlamına geliyordu."
"Hasar harici bir etki nedeniyle meydana geldi, bizim hatamız değildi. Bizim için bu karar anlaşılmaz ve kabul edilemez."
"Öncelikli kaygımız sporun ruhuna uygun adil ve eşit bir muameledir."
"Devam eden yargılama süreci nedeniyle, ICA (Uluslararası Temyiz Mahkemesi) tarafından nihai bir karara varılana kadar bu olayla ilgili başka bir açıklama yapmayacağız." dedi.
Porsche'nin kararı bozdurmayı başarması halinde, Alman üretici takımlar şampiyonasında müşteri takımı Andretti Autosport'un önünde dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselecek.
Da Costa da sürücüler şampiyonasında dokuzunculuktan beşinciliğe yükselecek.
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